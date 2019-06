53-åring tilstår grov korrupsjon: Mottok 28,2 millioner kroner i bestikkelser

Ifølge siktelsen har 53-åringen fra Bærum mottatt bestikkelser på 28,2 millioner kroner fra to kinesiske innkjøpsagenter.

Saken oppdateres.

I siktelsen til Økokrim, som 53-åringen har tilstått, fremgår det at han over perioden 2009-2018 mottok en rekke forskjellige pengebeløp kontant, eller via en konto i Hong Kong.

Siktelsen innebærer grov korrupsjon for å ha anskaffet seg betydelig økonomisk fordel.

Mye makt

Mannen hadde en jobb som innkjøpsleder ved en stor norsk bedrift.

– Til sammen mottok han - dels kontant og dels ved overføring til konto i Hong kong - et beløp tilsvarende minst 28,2 millioner kroner, opplyser Økokrim i siktelsen.

Ifølge Økokrim skal han ha fått betalingene mot å innvirke på selskapets innkjøp. Betalingene ble skjult for arbeidsgiver, og ble avdekket først ved en undersøkelse hos arbeidsgiveren.

Dette skal han ha gjort