60 millioner følger nordmannen i sosiale medier: Nå renner pengene inn

Norges «ukjente» superstjerne i musikkbransjen drar inn flere titall millioner kroner, men er svært forsiktig med hvordan han plasserer pengene.

Rett skal være rett, 23-årige Alan Olav Walker er født i Northampton i England og har norsk mor og engelsk far. Walker er en verdenskjent norsk-britisk DJ og musikkprodusent og ble først oppdaget som produsent gjennom YouTube.

Store Norske Leksikon (SNL) skriver at han og Kygo er de eneste nordmennene som er fast inventar på Spotifys liste over de 100 mest strømmede artistene på verdensbasis. Superstjernen er for øvrig kjæreste med finske Vivi Niemi (21).

I januar i år var Walkers musikk avspilt over 60 milliarder ganger, og han har over 60 millioner følgere i sosiale medier. Det blir penger av sånt.

Kjempeøkning

Walker har to selskaper, hovedselskapet Alan Walker AS og datterselskapet Alan Walker Concerts AS.

Alan Walker AS økte inntektene fra 36 millioner kroner i 2018 til nesten 97 millioner i fjor. Før skatt satt Walker igjen med hele 38,9 millioner kroner, opp fra 26,2 millioner året i forveien. Ved utgangen av 2019 var egenkapitalen - Walkers reelle verdier - på bortimot 40 millioner kroner.

Men nettstedet WealthyPersons vurderer Alan Walker til å være god for hele 18 millioner dollar, altså over 160 millioner kroner.

Pengene er svært konservativt plassert, alt er plassert i banken. I tillegg har Alan Walker AS store utestående fordringer, altså krav på andre.

Mye skatt

Når det gjelder Alan Walker Concerts AS, økte inntektene her fra 6,8 millioner kroner til 16,9 millioner. Et underskudd før skatt i 2018 på 2,5 millioner kroner ble snudd til et overskudd i fjor på 4,8 millioner.

Men det var likevel ikke nok til å hindre at egenkapitalen i selskapet ved utgangen av fjoråret var negativ med bortimot 1,25 millioner kroner. Walker betalte veldig mye skatt i fjor, som spiste opp nesten hele overskuddet.

Til sammen tjente superstjernen altså over 40 millioner i fjor, og til tross for sin unge alder, har Walker oppnådd mye.

Nettavisen har prøvd å få en kommentar fra Alan Walkers manager Gunnar Greve til fjorårstallene, uten å lykkes.

Verdenskjent

Walker ble verdenskjent i desember 2015 da han ga ut singelen «Faded», som i 2019 var den 18. mest viste singelen på YouTube med 2,5 milliarder visninger. Det er nå økt til 2,8 milliarder visninger, og singelen har toppet hitlistene i hele 18 land.

I desember 2016 kom den tredje singelen hans, «Alone». Wikipedia skriver at både denne singelen og «Sing Me to Sleep» ble suksesser og streamet på Spotify flere millioner ganger den første uken.

Alan Walker vant den europeiske EBBA-prisen for 2017. Det er en europeisk pris som deles ut til fremadstormende artister eller grupper fra ulike land som har nådd publikum utenfor sitt eget land for første gang. I mars i fjor ble han kåret til årets spellemann under Spellemannprisen 2018.

600 konserter

Konsertåret 2020 blir naturlig nok magert. Men ved inngangen til 2020 kunne Walker se tilbake på rundt 600 konserter, blant annet i Kina og India for opptil 30.000 tilskuere.

Han har også turnert med verdensstjerner som Rihanna og Justin Bieber, samt vår egen Kygo. Men musikalsk er han langt mørkere og mer mollstemt enn Kygo. Sjangeren til Walker er elektronisk dansemusikk - EDM - klubbmusikk.

Alan Walker har en spesiell stil. Som regel viser han seg frem kamuflert i maske og hettegenser. Han omgir ifølge SNL seg med en aura av mystikk, futurisme og dataestetikk i både musikkvideoene og konsertene.