6,6 millioner nye arbeidsledige i USA

Sjokktall fra USA viser at det er blitt 6,6 millioner nye arbeidsledige: – Det verste er foran oss.

STAVANGER/NEW YORK (Nettavisen): Antallet amerikanere som har søkt om ledighetstrygd for første gang har skutt i været.

Tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser at det for andre uke på rad et rekordhøyt antall nye arbeidssøkere.

På forhånd var det ventet 3,5 millioner søknader - men tallet var altså nesten dobbelt så høyt, skriver Reuters.

Forrige ukes rekordregistrering var på 3,3 millioner førstegangssøkere. Denne uken søkte hele 6,6 millioner ledighetstrygd.

Nyhetsbyrået skriver at mer enn 80 prosent av amerikanerne er i en eller annen form for lockdown som følge av tiltakene knyttet til koronaviruset.

– Det amerikanske arbeidsmarkedet er i fritt fall. Utsiktene til enda strengere tiltak og at mange delstater fortsatt ikke har behandlet mange av søknadene gjør at vi tror at det fortsatt er foran oss, sier sjeføkonom Gregory Daco fra Oxford Economics til Reuters.

- Kan bli 32 prosent arbeidsledighet i USA

Koronaviruset kan føre til at 47 millioner jobber forsvinner i USA og at man får en arbeidsledighet på 32 prosent. Det viser en analyse som kom denne uken fra Federal Reserve Bank of St. Louis, melder CNBC.

Ifølge analysen er det risiko for at så mange som 67 millioner jobber kan forsvinne i en periode i USA. Estimatene er verre enn de som presidenten i Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, kom med i forrige uke, der han spådde en arbeidsledighet på 30 prosent.

Da sa han et estimatene var uhyggelige, men at nedgangen ville bli kortvarig, melder CNBC.