700 SAS-ansatte i strupen på ledelsen

700 SAS-ansatte har signert et opprop hvor de gir ledelsen det glatte lag.

I et internt brev retter de ansatte kraftig kritikk mot ledelsen i selskapet skriver SVT.

« SAS behøver en ny lederstil. Vi vil ha en leder å følge, og ikke en sjef», slås det fast i brevet.

Den store SAS-streiken løste seg tidligere i vår, og med det så det ut som om også de ansatte fikk litt pusterom, men misnøyen blant de ansatte har vokst. En av initiativtagerne til brevet sier til SVT at situasjonen ikke lenger er holdbar.

– Medarbeidere er oppgitte over ledelsen og kjenner stor håpløshet. Fly- og bakkemannskap har sluttet seg sammen etter streiken. SAS ledelse undervurderer medarbeidernes intelligens. Det har provosert og vendt oss mot ledelsen, sier en av initiativtagerne av brevet.

Personen opplyser om at støtten til protesten har vært massiv, men at brevet er anonymt fordi mange av de ansatte er redde for å signere.

Stabssjef i SAS, Carina Malmgren-Heander, gir følgende kommentar til brevet på selskapets interne nettverk: «Jeg vil gjerne takke for deres engasjement, det er flott å se. Jeg tror vi har samme mål i tankene: Et i det lange løp lønnsomt og vellykket SAS ».

Selskapets øvrige ledelse har ikke uttalt seg i saken.