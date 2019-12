737 Max-stans: Tror billettprisene vil øke

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs regner med at billettprisene vil øke mot sommeren, grunnet lavere kapasitet enn planlagt i Europa når godkjenning av Max-flyene drar ut i tid.

Norwegian-aksjen er tirsdag morgen ned 1,6 prosent på nyheten om midlertidig stans i produksjonen av 737 Max-flyene.

Flyprodusenten Boeing opplyste mandag norsk kveld at de neste måned midlertidig slutter å lage 737 Max, sin mest populære passasjerjet. Avgjørelsen ble tatt etter et to dager langt styremøte og er kulminasjonen av den verste krisen i selskapets 103 år lange historie, ifølge New York Times. Avisen skriver også at avgjørelsen kan sende sjokkbølger gjennom den amerikanske økonomien.

Det er i utgangspunktet dårlig nytt for Norwegian, som i mars måtte sette sin flåte av 737 Max-fly på bakken. Norwegian har anslått at problemene med 737 Max-flyene i 2019 koster dem rundt 1 milliard kroner, i form av økte utgifter og tapte passasjerinntekter.

Les også Nektet ombordstigning av Norwegian. Måtte knekke sitt eget skateboard

Men aksjen har ikke reagert nevneverdig rett etter børsåpning, Kl. 09.03 var Norwegian-aksjen ned bare 0,4 prosent, etter at den åpnet ned en drøy prosent. Ved 09.30-tiden var aksjemarkedet mer negative, og aksjen var ned 1,6 prosent til 38,10 kroner.

Må leie inn

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til Nettavisen Økonomi at han ikke tror at en midlertidig produksjonsstopp av Max vil påvirke Norwegian negativt.

- Men, hvis selskapet allerede har lagt inn Max for å fly i sommerprogrammet starter 1. april, kan det bli behov for justering av flyprogram eller innleie av kapasitet hvis Max-flyene ikke blir sertifisert i tid, sier Elnæs.

Les også: Kinas nye superbombefly bevæpnes med noe langt farligere enn atomvåpen (+)

FLYEKSPERT: Hans Jørgen Elnæs. Foto: Paul Weaver

Han regner med at billettprisene vil øke mot sommeren, grunnet lavere kapasitet enn planlagt i Europa når godkjenning av Max-flyene drar ut i tid.

Ryanair skulle hatt 56 fly levert innen sommeren. Lavprisselskapet får mest sannsynligvis ingen eller kanskje under 10 om Max-flyene godkjennes i februar/mars neste år.

Alle Max-flyene står på bakken etter to ulykker som drepte 346 mennesker, og det er uklart når flyforbudet oppheves. Boeing hadde gjentatte ganger signalisert at flyet skulle ryddes for å komme tilbake til himmelen før slutten av året.

Sjokkbølger

Boeings avgjørelse kan ifølge New York Times sende sjokkbølger gjennom den amerikanske økonomien fordi underleverandørene rammes hardt. Flytypen 737 MAX, som produseres i Renton utenfor Seattle, er Boeings viktigste fly, og Boeing er USAs viktigste eksportør av industriprodukter.

Rundt 900 selskap er underleverandører av deler til flyene, og også disse vil bli hardt rammet, sier Joe Schwieterman ved DePaul University.

– Flyselskapene kommer ganske sikkert heller ikke til å betale for flyene de har bestilt, inntil de er godkjent, sier han.

Les også: Kabinansatte livredde for å fly med ulykkesfly

Over ni måneder etter at flyet ble satt på bakken, vil de amerikanske reguleringsmyndighetene FAA (tilsvarende det norske Luftfartstilsynet) ennå ikke godkjenne oppgraderingene som Boeing har foretatt.

Forsinkelsene skyldes både tekniske og formelle forhold, og trolig kan det gå flere måneder før flytillatelse igjen blir gitt. Norwegian håper at flyene som nå står på bakken kan settes inn i rute i løpet av første kvartal.