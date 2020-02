8 ganger reklamefilmene har driti på draget

SAS er ikke de første som har virkelig begått skivebom med sine reklamefilmer. Her er en topp 10.

Det å irritere, mobbe og tulle med egen målgruppe er sjeldent veldig smart. Selv om konspirasjonsteoretikere i SAS tror de har blitt utsatt for koordinerte angrep så er det liten tvil om reklamefilmen deres bommet på blinken i feil idrett.

Trøsten får være at de ikke er alene. Her er en liten topp 10 over reklamefilmer som bommet på hoppkant, blink, ballen og alle de andre idrettsmetaforene på toppen av hverandre.

For øvrig, siden vi kreative, meg inkludert, ofte er litt hårsåre er det bare tatt utenlandske reklamer med på denne listen. Det enkle er ofte det beste.

1. Gillette: Menn er idioter!

Konseptet med denne reklamefilmen var vel å fortelle at Gillette en del ganger hadde gått over streken i egen reklame, men det ble dratt så langt som de egentlig kunne i en mest mulig politisk korrekt retning. Det ble til boikott, og tapte penger. Faktisk så mye som 8 amerikanske dollar, men visstnok fordi valuta og fordi vi barberer oss sjeldnere. Sikkert ikke på grunn av reaksjonene at de nå helt forandrer måten de lager reklamefilmer på.

Hva kunne de ha lært? Det er greit å utfordre meninger og holdninger, men hvem er det som egentlig barberer seg med høvel? Greit å sjekke det også.

2. Playstation: Skummel baby

Denne annonsen er bare veldig, veldig skummel og rar. Det er utrolig vanskelig å helt skjønne hva man tekte her. Det var ikke veldig mange som likte denne annonsen, og den ble raskt fjernet. Playstation solgte bra likevel, men ikke på grunn av denne annonsen.

3. Chanel No 5: Brad Pitt

Altså, det er jo parfyme, men dette er rett og slett patetisk. Brad Pitt ser jo bra ut, men det er liksom ikke nok at han bare sier noe tull i kamera. Reaksjonene var særdeles store, og man byttet fort ut Pitt med noen andre.

4. Pepsi: Kendall Jenner

Ikke tror vi på at Kendall Jenner drikker Pepsi. Ikke tror vi hun demonstrerer heller. Denne er veldig dum på veldig mange nivåer. Spesielt med tanke på hvor lite annonsen egentlig sier. Greit nok at Pepsi prøver å snakke til sin målgruppe, men dette ble veldig, veldig dumt.

5. Hallmark: Lesbisk bryllup

Det kan være greit å utfordre konsepter, men for et selskap som har veldig konservative brukere kan det gå virkelig galt. Enda galere gikk det da Hallmark sa unnskyld, og trakk den tilbake. Ellen De Generes twitret mot Hallmark for å spørre hva de tenkte på. Resultat? Alle ble irriterte. Hva kan du lære? Hvis du skal lage en reklamefilm om et tema folk mener noe om må du stå på det du kommuniserer.

6. Dr. Pepper: It's not for Women

Det sies at er det er dumt å si hvem som ikke skal kjøpe produktet ditt. Det hadde ikke markedsføringsbyrået til Dr. Pepper hørt noe om.

7. Peleton: Kvinner vil ha treningssykkel til jul

Denne TV-reklamen reagerte målgruppen på, kvinner, at var ganske kvinnefiendtlig. Det ble også reagert på at hun som satte seg på sykkelen kanskje ikke trengte det, og at den er veldig dyr. Resultatet? Rett før annonsen kom ut var aksjeprisen på Peleton 36,84. Andre juledag var den 27 dollar. Ekspertene tror den er på vei enda lenger ned, selv om den nå er på 28,65.

8. Joe Biden: Pete Buttigieg

Kommentarene til denne har ikke latt vente på seg. Enkelt nok har de fleste demokrater sagt: Med venner som dette trenger man ikke fiender. I tillegg gjorde vel Pete Buttigieg det relativt bra i det siste primærvalget, men det gjorde ikke Joe Biden...