88.000 kunder fikk denne e-posten. Én detalj fikk folk til å stusse

– Vi forstår at mange blir forvirret, sier Lånekassen.

(iFinnmark): Cirka 88.000 kunder i Lånekassen fikk en likelydende e-post i helga. Der ble kundene takket for å ha inngått avtale om avtalegiro. Mange stusset nok på at avtalen ble oppgitt å ha blitt signert 05. august i 1971. På sosiale medier stilte kundene spørsmål om banktjenesten i det hele tatt fantes i 1971. Andre pekte på at de som kunde ikke engang var født på det tidspunktet.

Kommunikasjonsdirektør Solbjørg Sørensen avkrefter at det var spam eller svindel. Tvert imot var det en feil som oppsto i forbindelse med teknisk vedlikeholdt, ifølge henne.

– Vi forstår at mange blir forvirret over en e-post om avtalegiro fra 1971. Mange av kundene våre ikke var født da engang. Vi var tidlig ute med digitale løsninger, men så tidlig ute var vi nok ikke, sier Sørensen.

Feil i systemet

AvtaleGiro er en norsk betalingstjeneste som muliggjør direkte trekk fra betalers bankkonto. Lånekassen tok i bruk den digitale betalingstjenesten i 2014 i forbindelse med at de lanserte månedlig nedbetaling av studielån, følge henne.

– Feilen oppsto med teknisk vedlikehold av systemet. En gjennomgang av avtalegiroregisteret vårt trigget en e-post. Kundene som har fått den, kan se bort fra den, sier hun.

Kundene som lurer på kundeforholdet sitt, kan gå inn på «mine sider» på Lånekassen nettside og finne all informasjon der.

Få henvendelser

– Hvorfor akkurat 1971?

– Nei, det er en tilfeldig dato rett og slett, som kom inn i systemet, sier Sørensen.

Det har ikke vært spesielt mange henvendelser til Lånekassen om feilsending av e-posten. Noen få telefonsamtaler, og noen henvendelser på Facebook og Twitter.

– Det virker som om kundene våre har skjønt at det var en feil, og at de har tatt det veldig humoristisk på sosiale medier, avslutter Sørensen.

