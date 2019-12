880.000 nordmenn gruer seg til nyåret: – Det blir trangt

En familie forventer å bruke nærmere 16.000 kroner på julen. For mange betyr det kredittkort og en tung start på året.

Julen er mest kjent for god mat, pakker, mye pynt og tid sammen med familien. Baksiden av den store julefeiringen er at mange må bruke kredittkort og sliter med å gjøre opp regningene i etterkant.

16.000 kroner

Ifølge en stor juleundersøkelse av YouGov som Nettavisen har fått tilgang på, bruker en vanlig norsk familie rett i underkant av 16.000 kroner på julefeiringen.

Nettavisen møter forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank på julemarkedet i Spikersuppa i Oslo.

Her er det alt fra spekeskinke, til glaserte epler og en bråte med barnehagebarn med refleksvester som gleder seg til å møte julenissen.

SPIKERSUPPA: Midt i Oslo sentrum er det årlige julemarkedet klart.

– Det er mye penger. Det er mange som er nødt til å spare for å få julen til å gå rundt, eller bruke feriepengene. Men for mange ender opp med å bruke penger de ikke har. Det er vanskelig å stå imot alle forventningene rundt julen, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Selv er hun ferdig allerede før 1. desember planlagt ferdig julen, handlet ferdig gavene og gjort i stand heimen til jul – det er vel få som kan skilte med det samme.

– Det er mer enn en av fem nordmenn som synes januar blir økonomisk trang som følge av julens pengebruk. Spesielt er det de yngre som vil få en ekstra blå start på året, forteller Tvetenstrand.

Hovedfunn

I snitt bruker nordmenn 7.812 kroner på julefeiringen per person. En familie bruker dermed 15.624 kroner.

Det er gavene som koster mest. I snitt regner vi med å bruke 5.700 kroner på julegaver per person.

Det er de yngste som bruker minst, og de eldre som bruker mest.

I snitt kjøper vi 11 julegaver, som er én færre enn i fjor.

23 prosent bruker kredittkort for å betale halvparten eller mer av utgiftene knyttet til jul.

Kilde: Juleundersøkelse - YouGov for Danske Bank

Ettersom julefeiringen er sannsynligvis den dyreste høytiden nordmenn har i løpet av året, er det spesielt mye planlegging som går med. Men veldig få setter opp budsjett og planlegger nøye hvordan de skal finansiere julen.



To av tre har ikke budsjett

Hele to av tre nordmenn har ikke satt opp budsjett for bruk av penger knyttet til julen, og 47 prosent sier at de ikke engang har tenkt tanken.

– Folk bruker kredittkort hyppig. Det er ikke noe problem i seg selv, men vi vet mange ikke klarer å gjøre opp når regningen kommer. Da begynner rentene å løpe, forklarer forbrukerøkonomen.

Hun mener foreldre bør være ærlig med barna om økonomien, og styre forventningene på forhånd – for å unngå å få en skikkelig økonomisk smell som konsekvens av julen.

– Alle har egne forventninger til julen. Jeg tror det er lurt å snakke med barna om penger, og at man ikke alltid har mulighet til å kjøpe alt de ønsker seg. Det finnes mange løsninger for å skaffe fine julegaver uten at det koster altfor mye, sier hun.

– Men det er vel tøft å si til barna at man ikke har penger?

– Barna merker hvis foreldrene går rundt og bekymrer seg. Det er mye bedre med åpenhet. Har du ikke råd til en dyr julegave som barna kanskje ønsker seg, kan du heller gi et bidrag til den gaven og sette opp en plan som de kan spare opp til det selv.

Menn bruker mer penger

Forbrukerøkonomen har også andre tips til dem som ønsker å få til en billigere jul.

– Nesten alle matbutikker har tilbud på julemat, bakeprodukter og en rekke andre juleting rett før julen slår til. Det gjør at du kan få maten ganske rimelig. Hvis du setter opp en plan, og er nøye med innkjøpene, vil du spare store penger.

Det er spesielt menn som bruker mest på selve julegavene, og forbrukerøkonomen tror det handler mye om at man tar det på tampen før julaften og man blir dermed mer ukritisk til innkjøpene.

– Det er mye bedre å lage seg en liste og kjøpe kun det du har planlagt å kjøpe.

Og det er spesielt én felle hun advarer mot.

– Når du skal kjøpe gaver er det fort gjort å tenke at du kjøpte noe til 500 kroner til den ene niesen, og dermed må du kjøpe noe til like pris til den andre. Men bruker du 100 kroner for mye på ti personer blir det plutselig en tusenlapp, og det er faktisk litt penger, sier Tvetenstrand.

– Hva gjør du hvis julen ble for dyr, og du våkner opp i januar og må rydde opp?

– Januar er ofte en litt blå måned. Sett deg ned med kontoutskriften selv om det er ubehagelig, og få litt bevissthet om hva du har brukt penger på. Sett opp en matplan og bestem deg for hva du skal prioritere. Betal alltid det som har høyest rente først, er hennes klare råd.

Hun mener også folk ikke bør være redde for å ringe kreditor og spørre om å utsette regningen med en måned hvis det blir for trangt.

