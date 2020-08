99,32 prosent av harryhandelen er borte

Så godt som hele grensehandelen har forsvunnet siste halve pandemiåret. 99 prosent.

Mye på grunn av reiserestriksjoner.

Mye på grunn av generell frykt.

Mye på grunn av mye.

Men alt på grunn av covid-19. I andre kvartal i år brukte nordmenn 28 millioner kroner på grensehandel, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tilsvarende i fjor var 411 milliarder kroner.

Vi snakker altså om månedene april, mai og juni. Det må være forholdsvis gøy å være kolonialhandler i Halden, Fredrikstad, Råde, Mysen, Kongsvinger - og der omkring for tiden.

- Ikke for å være Sponheim

Personlig har jeg aldri skjønt det der med å stresse til Sverige for å kjøpe bacon, kyllingfileter og systembolagets utvalgte flasker.

Ikke for å være nedlatende, elitistisk eller Sponheim altså, han som stemplet svenskehandel for harry.

Jeg har ikke noe imot at eldre folk, og folk med god tid, kan ha glede av en «harrytur». Men om man bruker det man måtte ha av fridager på å stresse seg til Strømstad og faktisk også følger reglene, så er det vel forholdsvis begrenset hva man sparer på det.

Så forutsetningen for at det er smart, er at man liker turen. Og smugler man, altså ikke følger reglene, så er det jo uansett et lovbrudd.

Norge inviterer

I tillegg anerkjenner jeg at når politiske myndigheter i Norge har lagt opp til så stor prisforskjell, så stor avgiftsforskjell, så store forskjeller, så inviterer man til slik handel. Det er alltid gøy å gjøre et kupp, og jeg skjønner godt at det er folk som lar seg friste.

Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel, sier det slik i en pressemelding:

«Stengte grenser viser oss i klartekst hvor mye Norge vanligvis taper på grensehandelen. Vi kan ikke fortsette å sende arbeidsplasser og verdiskapning over grensen. Vi krever handling i kommende statsbudsjetter og tar for gitt at grensehandel og norsk avgiftsnivå på grensehandelsutsatte varer står høyt på agendaen hos politikerne som starter forhandlinger om budsjettforliket i dag».

Det er ikke et urimelig krav.

Men nå er altså 99 prosent av denne milliardlekkasjen borte.

Enn så lenge.

Og jeg ser ikke helt bort fra at det finnes kjøpmenn på vestsiden av svenskegrensen, som synes at korona, ja, det er ikke så dumt - og det haster ikke med noen vaksine.

Snus og sigaretter

For øvrig er det mye pussig med dette:

Jeg hørte en kar si at han nå måtte slutte å røyke fordi han ikke kom seg til Sverige. Han fikk ikke lenger tak i billige sigaretter.

Jeg må jo innrømme at det er vanskelig å ikke påpeke noen gode sider av koronaen, når man hører slikt. Ikke kunne han gå over på snus heller, til en rimelig penge.

Både tannkjøttet og lungene til fyren kommer muligens til å sende takkekort til Wuhan.