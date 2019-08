Med denne kalkulatoren kan du beregne hva lønnsutviklingen og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Les mer om kalkulatoren under.

Kalkulatoren er utviklet av Smarte Penger.

Om inflasjons- og lønnsutviklings-kalkulatoren

Først legger du inn årstallet du skal ta utgangspunkt i. Dette må legges inn med samme format som er gjort med de forhåndsinnlagte tallene. Deretter legger du inn beløpet du skal gjøre beregningen på.

Du kan gjøre beregninger fra 1946 til 2019. For 2019 er tallene basert på forventninger om lønnsveksten dette året.

Kalkulatoren beregner både et inflasjonsjustert og lønnsjustert resultat.

Først beregner kalkulatoren det inflasjonsjusterte tallet. I tillegg beregner den også ut den totale prosentvise veksten, og den gjennomsnittlige prosentvise endringen i perioden.

Deretter beregner den de samme tallene med lønnsjusteringen.

Nederst ser du hvilken reallønnsøkning det har vært i perioden.

Omregningene er basert på konsumprisindeksen og lønnsindeks hentet fra SSB. Det er gjennomsnittlig nivå i hvert av årene som ligger til grunn.

