Det er Donald Trump som nå har dårlig tid i handelskrigen med Kina, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.

Aksjemarkedene reagerer positivt på at det kan gå mot en nedtrapping i handelskrigen mellom USA og Kina. De to stormaktene skal være enige om å trappe ned på tollsatsene. Oslo Børs åpnet med en svak nedgang, men hovedindeksen er ved 10.40-tiden opp ca. 0,3 prosent.

Andreassen er foreløpig noe dempet i sin jubel. Han har sett slike utspill «ørten» gang tidligere.

- Men det kan se ut som det går den rette veien mot en begrenset avtale nå. Donald Trump skjønner sannsynligvis at han har hastverk med å få dempet handelskonflikten før den rammer amerikansk økonomi for hardt, særlig fordi det er presidentvalg om ett år.

- Han må se hvordan bedriftene i USA vurderer det han nå driver med. Indeksen for bedriftsledernes forventninger har stupt de siste kvartalene og er nær bunner vi ser under nedgangstider. De kutter nå investeringene, også i USA, sier Andreassen til Nettavisen Økonomi.

Ingen stor industrinasjon

Norge har derfor vært tilhenger av overnasjonalt samarbeid og internasjonale løsninger.

- Alle tiltak som bygger ned internasjonale handelsavtaler, er negativt for Norge. Men vi er ikke noen stor industrinasjon som eksempelvis produserer biler. Våre råvarer er ikke spesielt utsatt, men i det lange løp er vi avhengige av at det går godt i verdensøkonomien, understreker sjeføkonomen.

Andreassen er opptatt av at vi ikke blir møtt med handelshindre på det vi eksporterer. I dag er EØS-samarbeidet derfor viktigere for Norge enn noen gang før.

Han viser til at den økonomiske veksten i USA er kommet mye mer ned enn veksten i Kina, som ikke har noe sammenbrudd. Og Kinas bidrag til veksten i verdensøkonomien de seneste fem årene er helt flatt, mens bidraget fra veksten i USA og Europa er markert ned.

Trump har dårlig tid

- Det er Trump som har dårlig tid med å få roet ned handelskonflikten. Økonomien er negativt påvirket, og det er valg om ett år. I Kina er det ikke valg neste år. Trump er derfor trolig fornøyd med symbolske tiltak, sier Andreassen.

Han sier USA sikkert vil få solgt mer soyabønner og svinekjøtt til Kina, som trenger disse varene uansett. Men det er selvsagt godt nytt om de annonserte opptrappingene av tollsatsene ikke blir iverksatt, og at noen av som allerede er innført blir reversert, slik lekkasjene tyder på nå.

- Men er dette kortvarig glede, eller frykter du senere tilbakeslag?

- Vel, for det første er det usikkert om det blir noen begrenset avtale nå. Så sent som i går var signalene at de ikke hadde noe sted å møtes, og det gjenstod mange problemer å løse.

På lengre sikt er det også helt andre utfordringer i forholdet mellom USA og Kina

- USA og Kina er mest enige om at det ikke blir en videre opptrapping av handelskrigen, og sannsynligvis vil noen av tolløkningene bli trukket tilbake. Det er godt nytt, og de er i en bedre samtaleposisjon med hverandre, svarer Andreassen.

Intern konflikt

Mange i USA ønsker å hindre at Kina skal bli den største og mektigste nasjonen, og dette er en kamp som har pågått lenge. President Trump er tilsynelatende ikke så opptatt av dette, i hvert fall ikke kortsiktig, men mange andre er det, i begge partiene på Kongressen og andre miljøer

- Huawei-konflikten er et symptom på disse motsetningene. Mange i USA mener derfor at Trump stor sett fokuserer feil. Han er opptatt av handelsubalansen mellom Kina og USA og symboltiltak, ikke på kampen om hvem som skal være størst – og dermed for behovet for å holde Kina nede.

- Den kampen tror jeg uansett er tapt, men det betyr ikke at noen vil prøve å kjempe den, sier Andreassen. Vinner «haukene» i USA frem, blir det trøblete for hele verdensøkonomien fordi Kina er så dypt integrert i det globale handelssystemet.

- Kina er verdens største eksportør og verdens nest største importør. Alle land er avhengige av en eller annen form for samforstand mellom USA og Kina, poengterer sjeføkonomen.

Julenissen

Han sier Kina har gjort gjort mye for å rydde opp innenfor økonomiske patenter.

- Å tro at USA kan tvinge den kinesiske staten ikke vil bruke store ressurser for å utvikle ny teknologi, er som å tro på julenissen. USA har jo i stor grad gjort det samme.

- Trumps forklaring er at handelsunderskuddet med Kina skyldes at USA har vært dårlige i forhandlinger om handelsavtaler og at USA har blitt lurt. Men det er så misforstått som det går an, sier sjeføkonomen.

De gode nyhetene er at Trump ikke har endret vesentlig på de avtalene han allerede har reforhandlet

- Likevel har avtalene plutselig gått fra å være «verdens verste» til «verdens beste», sier Andreassen med en viss ironi.

- Trump er jo en ren magiker!

Renteoppgang

Nettavisen Økonomi skrev i går at de lange internasjonale rentene har steget kraftig siden i sommer og dermed dratt de tilsvarende norske rentene med seg. Renteoppgangen er på rundt et halvt prosentpoeng, som er mye i løpet av såpass kort tid.

- Man så at USA begynte pendle tilbake på handelsutspillene, sier Andreassen.

Utsikter til en løsning på handelskonflikten og mindre frykt for nedgangstider – resesjon – er en viktig forklaring til økte renter. Når utsiktene i verdensøkonomien bedres, reagerer gjerne rentemarkedet med høyere obligasjonsrenter. Hvis rentemarkedet øyner nedgangstider, presses rentene nedover.

- Men utsiktene er egentlig ikke bedre enn de var før sommeren, og bedriftene globalt melder fortsatt om nullvekst i industrien og lav vekst i samlet bruttonasjonalproduktet (verdiskapningen, red.anm.) På den annen side er ikke utsiktene så mye svekket siden i vår , og det er godt nytt, nyanserer Andreassen.