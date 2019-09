Å flytte NRK til Lillestrøm vil spare skattebetalerne for milliardbeløp

Ingen grunn til at 2.000 NRK-ansatte skal holde til midt i hovedstaden.

Å flytte statlige etater ut av Oslo har vært en målsetning de fleste regjeringer har sviktet - med et hederlig unntak for Victor Norman, som ble mektig upopulær for sin handlekraft.

Men nå har regjeringen og kulturminister Trine Skei Grande en gyllen anledning til både å flytte ut statlige arbeidsplasser, samt å spare skattebetalerne for milliardbeløp.

Røft regnet er det altså milliardbeløp å spare på å slå til på tilbudet fra Skedsmo og flytte NRK til Lillestrøm.

Skedsmo og Akershus har tilbudt NRK å bygge på tomten til bussterminalen i Lillestrøm. Derfra er det 10 minutter til Oslo og 12 minutter til Gardermoen med tog - og dermed en fin mulighet til å gjøre NRK til et miljømessig fyrtårn.

Les mer på Journalisten: Vil ha NRK til Lillestrøm

På NRKs hjemmesider er det en side med spørsmål og svar om prosjektet for nytt hovedkontor. Innholdet i svarene er så luftige at siden like gjerne kunne hett God dag mann, Økseskaft!

Spørsmål: - Hvor mye penger trenger NRK for å flytte?

Svar: Prisestimatene er så langt så omtrentlige at vi ikke ønsker å gå ut med dem. Å gå ut med et prisestimat kan i tillegg svekke NRKs forhandlingsposisjon ved kjøp av ny tomt.

Det vi vet er at NRK i dag har en bygningsmasse på 110.000 kvadratmeter som huser 2.000 av NRKs 3.500 ansatte i Norge. Normal byggekost i Norge er rundt 26.600 kroner per kvadratmeter for et vanlig kontorbygg. Med studioer og tekniske behov, vil NRK trolig bli dyrere. Men vi snakker altså om bygg for minst tre milliarder kroner.

Innsidere i eiendomsbransjen anslår at byggekostnadene blir noe lavere på Lillestrøm, men ikke veldig. Derimot anslår de at tomtekostnadene er 50-80 prosent billigere, og det er her NRK - og samfunnet - kan spare de store pengene.

Tomtekostnader varierer fra noen få tusen kroner per kvadratmeter ferdigbygget kontorareal ellers i landet, til rundt 20.000 kroner i Bjørvika eller Aker Brygge.

Ifølge Romerikes Blad har Akershus Eiendom verdsatt den mulige NRK-tomten på Lillestrøm til 0,7 - 1,0 milliarder kroner - altså under 10.000 kroner per kvadratmeter ferdig areal.

Røft regnet er det altså milliardbeløp å spare på å slå til på tilbudet fra Skedsmo og flytte NRK til Lillestrøm. Nøyaktig hvor mye, avhenger av hvor i Oslo NRK vil bygge - og alternativ verdi på den tomten. Men å anslå rundt 1,0 - 1,5 milliarder kroner kan være realistisk.

NB! Regnestykket forandres ikke om NRK får tomten gratis fra Oslo kommune eller fra Skedsmo kommune. Verdien av tomten er i så fall den alternative prisen kommunen kunne fått i det åpne markedet.

Det burde ikke være mye å lure på for Stortinget, som vil betale TV 2 135 millioner kroner i året (!) for å ha hovedkvarteret minst 100 kilometer fra Oslo (!!).

Noe stort overgrep mot de NRK ansatte er det heller ikke å flytte hovedkvarterer rundt 25 kilometer fra der det ligger i dag.

Å flytte NRK til Lillestrøm har mange andre fordeler:

På sikt vil en del av de 2.000 ansatte flytte ut av Oslo til Nedre Romerike. Det vil dempe boligpris-presset i hovedstaden, og gi ringvirkninger i Akershus.

Faktisk blir det en dobbel effekt siden det er mest lønnsomt å bygge nye boliger på Marienlyst. Å flytte NRK gir altså i pose og sekk for boligmarkedet i Oslo.



Verden ser annerledes ut fra Lillestrøm enn fra Marienlyst, og det perspektivskiftet har verken NRK eller seerne/lytterne vondt av.

Men hvordan skal det gå med Oslo hvis ikke NRK ligger i byen?

Ganske bra. NRK har allerede et «distriktskontor» i byen, med NRK Østlandssendingen som ligger i egne lokaler på Sagene. Og det er ikke noe til hinder for å ha en utskutt satelitt i nærheten av Stortinget og regjeringskvartalet.

Ta imot tilbudet fra Skedsmo og start prosjektering av et nytt NRK-hovedkvarter på Lillestrøm. Besparelsen vil finansiere hele statsstøtten til TV 2, og bidra til å gjøre Norge litt mindre Oslo-fokusert.

Det er bra for boligprisene i Oslo og kan bidra til å redusere pendlingen i stor-Oslo gjennom å gjøre Lillestrøm mer attraktivt som bo- og arbeidsområde.

PS! Hva mener du? Skal NRK få en ny sentral tomt i Oslo, eller er det fornuftig av staten å ta imot tilbudet om en billig tomt tett inntil toglinjen der Flytoget passerer? Skriv din mening som et leserbrev!