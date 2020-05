Å sette det norske flagget opp mot FN er en dårlig idé

Enkelte politikere forsøker nå å skape en motsetning mellom det norske flagget og en FN-pins. Det er en dårligere idé enn du i første omgang skulle tro.

Tirsdag ettermiddag var det den kristne Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk som gjorde seg til talsmann for kritikerne av en pins som symboliserer FNs bærekraftsmål. Det vil si, det gjorde han ikke, presiserte han:

- Jeg tror at alle nordmenn kan stille seg bak FNs bærekraftsmål, sa Selbekk i Dagsnytt 18 på NRK, og la til at vi alle skal være stolte over at Norge er en av de største bidragsyterne til FN. Det har Norge vært siden FN ble opprettet.

Hva er da problemet?

Tja, si det. Jeg har vanligvis stor sans for den frittalende Dagen-redaktøren. Han er ofte prinsipiell, og vet mer enn de fleste hva det vil si å måtte slåss for sin rett til ytringer.

LES MER: FN-pins setter sinnene i kok

Men denne gangen har han latt seg forlede av et lite miljø i Fremskrittspartiet som tydeligvis er lei av å stå i skyggen av sine tidligere regjeringspartnere i den pågående korona-krisen:

Dag etter dag ser de statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) stå der på sine pressekonferanser og høste heder og ære for at de hittil, tross alt, ikke har taklet pandemien så aller verst.

Tenk så fortærende det må være at Fremskrittspartiet akkurat hadde gått ut av regjering da pandemien kom!

Tenk om det var finansminister Siv Jensen (Frp) som nå kunne stått der med FN-pins på kjolebrystet og drysset oljemilliarder ut over det norske folk. Eller tenk om det var helseminister Terje Søviknes (Frp) som kunne stå på Dagsrevyen kveld etter kveld og forklart oss hva vi måtte gjøre og hva vi ikke burde gjøre og hvorfor.

Riktignok var det kanskje han som da også måtte forsvare hytteforbudet i påska. Men da var det tross alt Frp som hadde fått rampelyset og det naturlige "krisetillegget" som mange regjeringer og statsledere opplever i virkelig vanskelige tider.

I stedet er de fullstendig glemt. Vi har nesten ikke hørt fra Fremskrittspartiet på sju uker.

Da er det kanskje ikke så rart at en Jon Helgheim (Frp) plutselig legger ut på sin Facebook-profil at "meg får dere aldri se med noe FN-pin".

Eller at en tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) like godt tapetserer sin Facebook-profil med et bølgende flagg, så vi virkelig skal se hvor uendelig glad han er i det norske røde, hvite og blå.

BØLGENDE FLAGG: Når Frp-politiker Per-Willy Amundsen tapetserer Facebook-siden sin med det norske flagget, betyr det at alle vi andre er mindre glade i fedrelandet enn ham?

I likhet med de to Frp-politikerne har også Vebjørn Selbekk spurt retorisk: Hva er galt med det norske flagget?

Svaret er naturligvis: ingen verdens ting.

Tvert om: Nordmenn er kanskje det folket som har det beste og mest naturlige forholdet til sitt eget flagg i hele verden.

Vi er barnlig og ekte stolte av det. Vi viser det fram med glede, og blir varme om hjertet når vi tenker på det i utlandet. Vi vifter med det på 17. mai, en barnas nasjonaldag vi i all hovedsak feirer med ekte og sunn patriotisme - ikke usunn nasjonalisme.

Kanskje er årsaken at vi i så mange hundre år av vår historie har vært the underdog, et uselvstendig lydrike under Sverige eller Danmark.

Og fordi det norske flagget er selve symbolet på at norske småbrukere og fiskere klarte å forene seg og kjempe så vi vant, vi vant vår rett - som vi alle så gjerne synger ved høytidelige anledninger.

Men kanskje nettopp derfor har vi heller ikke behov for å veive med det i utide. Å gå rundt med det på jakkeslaget blir litt over the top, på en måte.

GODT EKSEMPEL på sunn, barnlig patriotisme: 17. mai-toget i Oslo på vei opp Karl Johan for snart ett år siden. Foto: (NTB scanpix)

Vårt syn på flagget skiller oss også skarpt fra hvordan for eksempel svenskene oppfatter sitt flagg. I Sverige er det blågule flagget overklassens symbol, symbolet på den gamle adels- og kongemakten, symbolet på fordums storhet den gangen Sverige var en stormakt som regjerte over hele Østersjøen.

Kanskje er det derfor ytre høyre i Sverige til en viss grad har klart å "kuppe" det svenske flagget, og at det gjerne blir brukt av nasjonalistiske grupper i demonstrasjoner og opptog.

Jeg beskylder verken Vebjørn Selbekk, Helgheim eller Amundsen for å tenke i liknende baner som de svenske nasjonalistene. Det norske flagget betyr rett og slett noe helt annet for nordmenn enn det svenske flagget betyr for svenskene.

Men akkurat derfor bør norske politikere være forsiktig med å legge slike føringer inn i det norske flagget. Det er rett og slett en dårlig ide. Og hva vil de egentlig oppnå? Det går nemlig godt an å være norsk patriot og likevel være tilhenger av FNs bærekraftsmål - som også Vebjørn Selbekk påpekte.

(Svar gjerne på målingen før du leser videre)

Jeg har aldri gått med noe FN-pin selv. Men jeg skjønner godt at den kanskje var tenkt å skulle symbolisere viktig, internasjonalt samarbeid i bekjempelsen av pandemien som akkurat nå rir - ja, nemlig: hele verden.

Så når Vebjørn Selbekk og de andre kritikerne snakker om korona som en nasjonal krise, og at vi derfor burde bruke norske flagg, så er det med respekt å melde reinspikka tøv.

Det er ingenting nasjonalt eller spesielt norskt med denne krisen. Ikke oppsto korona i Norge, og ikke er Norge verre stilt enn andre land. Tvert om er vi også her en av de heldige nasjonene, med et sterkt oljefond og et sterkt helsevesen å flyte på når det butter.

DE SOM HAR hatt ansvaret for vår nasjonale helse har kanskje følt på kroppen hva det betyr å ha et internasjonalt nett av kolleger og eksperter i ryggen. Her helseminister Bent Høie (H) med den omtalte FN-pinsen. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Men også vi er først og fremst avhengig av internasjonalt samarbeid når vi trenger smittevernutstyr, når vi skal utforme smittevernsregler, når vi skal utvikle vaksiner.

Og kanskje er det her inspirasjonen til FN-symbolikken har kommet fra:

Fra fagfolkene i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som nå i ukevis har famlet seg fram, mer eller mindre i blinde, i daglige desperate forsøk på å finne ut av hvordan det nye viruset egentlig oppfører seg.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

De har kanskje følt på kroppen hva det betyr å ha et internasjonalt nett i ryggen. Hva det betyr å ha internasjonale kolleger å diskutere med, og internasjonale eksperter å utveksle forskningsresultater med.

I så fall synes jeg vi skal ha respekt for det, i stedet for å rigge til en falsk og usunn motsetning mellom det norske flagget og livsnødvendig samarbeid over landegrensene.