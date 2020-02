Aass Bryggeri trosser Rema 1000-smellen

Ny opptur for drammensbryggeriet.

- Vi er godt fornøyd, sier Christian A. K. Aass, som er daglig leder i det norskeide bryggeriet, til Nettavisen.

Aass Bryggeri ble fjernet fra mange Rema 1000-butikker i 2017 i tråd med dagligvarekjedens bestevennstrategi. Da ble danskeide Ringnes Remas «bestevenn», på bekostning av populære varemerker som Hansa Borg, Mack og nettopp Aass.



Ny rekord

Men Aass har ikke fortvilt av den grunn. For tredje år på rad etter Rema-smellen setter nemlig Drammens-bryggeri nye salgsrekord.

Omsetningen økte i 2019, til rett i underkant av 400 millioner kroner uten avgift og rett i underkant av 1 milliard hvis man regner med avgifter.

Økningen i volum førte til at bryggeriet endte på rett i overkant av 30 millioner liter, som er ny rekord.





- Vi har en positiv vekst i nye salgskanaler som eksport og vokser tilfredsstillende i Norge. Vi er små, men likevel det største norskeide bryggeriet, så det er en spennende posisjon, sier en fornøyd bryggerisjef.



Bærekraft

Aass mener det er flere grunner til at bryggeriet klarer seg så bra, tross reduksjonen av inntekter fra Rema 1000.

- Vi ser en trend i retning bærekraft. Det er godt vann i Norge, som egner seg ekstremt bra til å lage øl av. Mange av konkurrentene våre selger importert øl, og det å frakte vann er ikke spesielt bærekraftig. Jeg tror mange kunder ser at det ikke er noen grunn til å importere vann, sier Aass til Nettavisen.

Han sier likevel at det å produsere øl er dyrt her til lands, blant annet som følge av høye drifts- og personalkostnader

- Kostnadsnivået i utlandet er mye lavere, men vi konkurrerer veldig godt på kvalitet og at vi er transparente i hvordan vi driver og hva vi gjør. Vi produserer alt i Norge selv om det så klart er bedre for lommeboka å produsere i et lavkostnadsland og selge i et høykostnadsland. Dette er noe vi håper kundene ser, sier Aass.

Kronesmell

Ellers er årsresultatet kun svakt opp fra fjoråret 2018, da bryggeriet gikk 21 millioner i pluss.

- Vi ble rammet av vi har store innkjøp i euro, og det har trukket ned, men samtidig er vi blitt mer effektive på andre områder, som strømforbruket og måten de planlegger og drifter hele bedriften på, sier Aass.

Aass er fortsatt ikke helt ute av Rema 1000 og bryggeriet selger fortsatt øl i utvalgte Rema-butikker, primært på Østlandet. Bryggeriet selger dessuten mineralvann og Cider.

- Aass juleøl i butikkstyrke er den som er mestselgende i Norge, det er vi utrolig stolt av, dette produktet var også godt representert i Remas butikker, sier Aass.

- Vi ønsker å være der forbrukerne er og overalt hvor kundene etterspør våre varer, og Rema er at av disse stedene, så her jobber vi på for å være en attraktiv samarbeidspartner.

- Vi vil at det skal lønne seg å samarbeide med oss. Vi jobber for å være en mer attraktiv samarbeidspartner med tanke på pris og det vi leverer til kundene, både på utesteder og dagligvarekjeder. De som satser på oss, satser vi også på, sier han.