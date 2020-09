ABBA-Björn knallhardt ut mot gjengkriminalitet i Sverige: – Truer samfunnet

Björn Ulvaeus knallhardt ut mot lovverket.

Som den ene av ABBAs to komponister er Björn Ulvaeus en av pophistoriens mest suksessrike og innflytelsesrike artister og låtskrivere. Men han har også vist et stort samfunnsengasjement i mange år. I en kronikk i den svenske storavisen Dagens Nyheter mandag tar Björn Ulvaeus et knusende oppgjør med Sveriges kriminalpolitikk.

– Når kriminelle gjenger raserer tilliten til våre viktigste institusjoner, er det på tide å se nærmere på spørsmål som angår personvernet. Målet må i første omgang være å gjøre livet for den kriminelle svært tungt å leve, skriver Ulvaeus.

– Infiltrerer institusjonene

Han viser til en artikkel i avisen Aftonbladet som beskriver hvordan kriminelle klaner har skaffet seg infiltratører i arbeidsformidlingen, kommunene og andre offentlige institusjoner. For eksempel skal en infiltratør på Arbetsförmedlingen ha godkjent søknader fra kriminelle om bidrag til å ansette slektninger.

Politiets opplysninger i saken er bare ett av mange eksempler på en type kriminalitet som truer samfunnet i grunnvollene, mener artisten.

– Alle solidariske innbyggere og skattebetalere må kjenne ydmykelse og sorg over å se hvordan institusjoner som vi stoler på, og som nøysomt er bygget opp av dem som kom før oss, nå infiltreres og utnyttes av kriminelle, skriver Ulvaeus.

– Personvernet ødelegger

I kronikken tar ABBA-komponisten for seg hvordan man i Sverige definerer begrepet personvern. Han hevder at den svenske personvernlovens praksis hindrer samfunnet i gjøre livet surt for de kriminelle gjengene. Ulvaeus mener at loven beskytter innbyggerne så godt som en lov skal gjøre i et liberalt demokrati.

Men: «Den skaper dessverre også fantastiske forretningsmuligheter for organisert kriminalitet». Grunnen, ifølge Ulvaeus, er at myndighetene gjøres om til «siloer» der den ene ikke har mulighet til å kontrollere hva den andre gjør. Det er nødvendig å reflektere over hva personvernet skal være, synes Ulvaeus, og skriver:

– «Din mor er en hore!» oppfattes av noen som en uforskammet hån og en krenking av personvernet om man er målet for hånet. Andre (som meg selv) tenker at ordene sier mye mer om den som ytrer dem, og går derfor videre uanfektet videre, til den som ytret ordene sin store frustrasjon.

– Samme trussel som islamistene

– Det er vanskelig å forstå nå, men for bare noen år siden var sikkerhetskameraer i offentlige rom omdiskutert av personvernhensyn. Som om det var problematisk å bli i iakttatt, skriver Ulvaeus.

Få oppfatter slike kameraer som krenkende nå, poengterer artisten, som trekker linjer til et islamistisk angrep i Brussel for noe år siden.

– Kriminelle ligaer utgjør samme trussel mot samfunnet som islamister og må også bekjempes med hjelp av registre og databaser, skriver Ulvaues.

Han trekker så en linje mellom to ytterpunkter: det totale anarki der myndighetene ikke vet noen ting om deg - en slags rå kapitalisme totalt uten statlig innblanding, og på den andre siden: et samfunn med total overvåking der myndighetene vet absolutt alt om alle.

Hvor på skalaen skal Sverige være, spør Ulvaeus og gir selv en antydning i sitt svar:

– Jeg tror det finnes en plass på den skalaen der livet for den kriminelle blir tungt å leve. Et pragmatisk sentrum i vårt politiske spekter burde kunne komme til enighet om hvor dette stedet er. Situasjonen begynner å bli uholdbar.