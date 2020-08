Advarer foreldre mot å stille opp

Foreldre som skal kausjonere for barnas lån, bør tenke seg godt om.

De stigende boligprisene og de strenge kravene bankene har til egenkapital, gjør at mange unge må ha hjelp fra foreldre eller andre slektninger til å komme inn i boligmarkedet. Men en ting er å stille opp med penger, en annen ting er å garantere for at lånet tilbakebetales som det skal.

- Da bør du tenke deg godt om før du sier ja, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til Nettavisen Økonomi.

Har barnet ditt for lite egenkapital til å kjøpe sin egen bolig, kan du stille opp med tilleggssikkerhet for lånet. Banken krever da at du som såkalt realkausjonist stiller noe konkret av betydelig verdi, en tilleggssikkerhet for andres gjeld.

Bolig og hytte

- Ofte er dette gjennom pant i fast eiendom, som for eksempel bolig eller hytte. Du garanterer da for at barnet ditt kan betale tilbake den delen av lånet som du har stillet sikkerhet for, forklarer Incedursun.

Det kan få konsekvenser for din økonomi.

- Dersom barnet ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet sitt, vil banken kreve betaling av deg. Har du inngått en kausjonsavtale i banken, kan du ikke trekke deg, advarer Incedursun.

- Som oftest vil banken kreve sikkerhet for lånet ved å etablere pant i boligen barnet kjøper. Det vil også gi en sikkerhet for deg som realkausjonist. Men vær oppmerksom på at et boligprisfall kan redusere sikkerheten, fortsetter hun.

Tenk igjennom

Det er derfor smart å tenke gjennom hva situasjonen vil bli for deg dersom barnet eller den du garanterer for, ikke klarer å betale renter og avdrag etter låneavtalen.

- Det er viktig at du ikke påtar deg kausjonsansvar hvis du ikke vil klare å betale kausjonsbeløpet, sier Incedursun.

Det er også viktig å tenke på at kausjoner ofte gjelder for mange år. Både din og barnets økonomi kan endre seg i perioden, som ved sykdom, arbeidsledighet, skilsmisse og renteøkning. Det kan føre til betalingsproblemer.

Kan variere

- Er det de samme reglene som gjelder i alle banker?

- Reglene for bruk av realkausjonist kan variere fra bank til bank. Banken kan kreve at du kausjonerer for deler eller hele lånet, svarer Nordeas forbrukerøkonom.

Men stiller du som realkausjonist, bør du forhandle med banken om forhold som kausjonsavtalens varighet, hvor stort kausjonskravet skal være, samt et maksimalbeløp som banken kan ta pant for.

- Og du fritas for ditt kausjonsansvar når boliglånet er nedbetalt til et bestemt nivå, sier Incedursun.

Som kausjonist har også du noen krav. Før du inngår en kausjonsavtale, har du krav på opplysninger om blant annet risikoen som knytter seg til kausjonsansvaret. Du har rett til å vite hvilke lån kausjonen gjelder og for hvilket tidsrom ansvaret gjelder.

- Og så har du ved mislighold rett til å vite hvor mye banken kan kreve av deg om du skal ha ansvar for renter og avdrag, sier Incedursun, som selv er utdannet jurist og tidligere har praktisert som advokat.

Endrede forhold

Under kausjonsforholdet skal banken gi deg beskjed om endrede forhold, eksempelvis at barnet ditt eller den du kausjonerer for har misligholdt lånet i to måneder. Banken må også informere deg om det er avtalt betalingsutsettelse eller om det er åpnet gjeldsforhandling.

- Men det finnes andre muligheter hvis du ønsker å hjelpe barna dine inn på boligmarkedet?

- Ja, du kan stille med sikkerhet i form av et pengeinnskudd på en konto som er sperret frem til lånet er nedbetalt med et avtalt beløp. Pengene vil da være bankens garanti.

- En annen mulighet er at du tar opp et privat lån i banken og på denne måten hjelper til med nødvendig egenkapital. Du vil da ikke stå juridisk ansvarlig dersom barnet ditt får betalingsproblemer, svarer Incedursun.

Forskudd på arv

I noen tilfeller kan også forskudd på arv være en god løsning. Du kan gi forskudd på arv uten at det utløser skatteplikt. I hvilken grad det utløser noe skatt for dine barn, vil avhenge av deres øvrige økonomi.

Barna skal oppgi på skattemeldingen at de har mottatt arv/gave, og det er ingen offentlige etater som må godkjenne dette.