Advarer mot å forby First Price og Eldorado: - Er de fullstendig blinde?

Eksperter mener egne merkevarer i dagligvarebransjen er bra for konkurransen og forbrukerne.

– Det bør ikke forbys. Det vil være ganske uhørt i en moderne markedsøkonomi. Det er også vanlig i de fleste andre europeiske land, sier Ivar Gaasland, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsøkonomi på BI i Bergen, til Nettavisen.

Sist uke skrev Nettavisen om at flere politikere på Stortinget er åpne for å forby matvarekjedenes egne merkevarer (EMV). Alle har dem, både Coop, Rema 100, Kiwi, Meny og Joker, for å nevne noen.

Merkenavn som «Coop» og «Xtra» (Coop), «Nordfjord», «Kjeldsberg» og «Solvinge» (Rema 1000) eller «Folkets», «Eldorado» og «First Price» (Norgesgruppen) er alle eid av kjedene og faller under betegnelsen. EMV er som regel rimeligere enn produkter fra kjente merkevarer som Gilde, Prior, Maarud, Coca-Cola, Tine og Mills, som eies av de såkalte dagligvareleverandørene.

I videoen øverst i saken ser du eksempler på ulike varer Kiwi har fra Eldorado og First Price.

Mener det vil gi økt konkurranse

Dag Fossen, en veteran i Småbrukarlag og aktiv debattant, foreslår å forby de store matvarekjedene fra å selge egne merker.

– Dagligvarekjedene bør forbys å ha direkte og indirekte eierskap til merkevarer, sier han til Nettavisen.

Han mener dagligvarekjedene da vil prioritere egne merkevarer i butikken, og det vil kunne føre til at de skviser ut flere av de store merkevareleverandørene når prisene presses så mye ned.

Fossen ønsker derfor en endring. Han mener også vi vil få økt - og mer rettferdig - konkurranse om kjedenes egne merkevarer blir oppkjøpt av noen andre.

– Om forbrukerne vil ha Eldorado spagetti, så kommer noen andre til å produsere det. Men kjedene bør ikke eie merkevarene de selger, sier han.

Fossen er noe kvassere nå enn han var sist uke. Han uttalte nemlig nylig til Bondebladet (for abonnenter) at han mente det burde forbys å ha egne merkevarer når kjedene har nådd en bestemt størrelse.

– Det Fossen foreslår, er noe vi har vurdert og vurderer, sa Geir Pollestad i Senterpartiet etter uttalelsen.

Pollestad er én av tre politikere, fra tre ulike partier, som har uttalt seg kritisk til EMV.

– Fullstendig blinde

Dagligvareekspertene levner imidlertid forslaget lite ære.

– Det kan hende representantene på Stortinget er fullstendig blinde, og ikke skjønner hvordan markedsøkonomien skal fungere. Å nedlegge et forbud mot at dagligvarehandelen kan ha egne merkevarer er helt utenkelig i mine øyne, sier varehandelsekspert Odd Gisholt til Nettavisen.

Gisholt trekker fram sammenlignbare eksempler, for å vise at det ikke bare er i dagligvarebransjen dette er vanlig praksis.

– På Hennes & Mauritz selger de egne merkevarer. Samtidig selger de også kosmetikk fra både egne merkevarer og kjente merkevarer som for eksempel Loreal, sier han.

Heller ikke dagligvareekspert Erik Fagerlid klarer å se hvordan det vil være mulig å forby EMV.

- Jeg har ingen tro på å forby det. En mulighet kan eventuelt være å regulere EMV, ved at det settes et tak på hvor mange produkter det kan være i hver kategori, slik at de ikke får så mye makt, sier Fagerlid.

Han trekker også fram at andelen EMV i Norge fortsatt er lav sammenlignet med andre land.

– Bra for forbrukerne

Men EMV kan være positivt, fordi det angivelig gir billigere varer til forbrukerne, i tillegg til at det skiller kjedene fra hverandre.

– I dag er EMV en viktig faktor som skiller kjedene fra hverandre, for alle selger produkter fra for eksempel Coca Cola og Colgate, sier Fagerlid.

For eksempel har Norgesgruppen Jacobs Utvalgte, som er en produktserie du ikke finner hos konkurrentene.

Han får støtte fra Gisholt, som også mener det er en konkurransefordel - i tillegg til at det gir bedre priser ut til kundene.

– Det er bra for forbrukerne, fordi de som oftest får billigere varer, sier Gisholt, og fortsetter:

– I dag har Tine og Nortura enorm makt i markedet. Derfor har kjedene begynt med egen eggproduksjon og egen kjøttproduksjon. Egen melkeproduksjon kan de derimot ikke begynne med.

Gaasland mener også det er viktig med EMV, for å hindre at de store merkevareleverandørene får for mye makt. Han viser til at de store leverandørene allerede er svært mektige. De inkluderer Tine, Nortura (Gilde og Prior), Coca-Cola, Pepsi og ikke minst Orkla, som har merkevarene Nidar, Kims, Jordan, Stabburet, Fun, Grandiosa, Nora og mange flere.

– Dagligvarekjedene har behov for alternativer til de dominerende innenlandske leverandørene som Orkla, Tine, Nortura og Mills. EMV er med på å presse ned prisene til leverandørene, sier han.

Det er imidlertid viktig at de lavere prisene kjedene får, kommer kundene til gode. Han sier at både kjedene og de store merkevareleverandørene beskyttes av importvernet.

– Jeg mener importvernet bør lettes på, slik at norske leverandører får et reelt konkurransepress fra utenlandske leverandører innen alle produktsegmenter, sier Gaasland.

Mener det påvirker innovasjonen

Fagerlid ser imidlertid enkelte utfordringer med EMV.

– Det er ikke positivt for innovasjon og produktutvikling. Når for eksempel Orklas største kunder blir deres største konkurrent, er det problematisk, sier han.

Fagerlid viser med et eksempel: Om for eksempel Orkla lanserer en ny pizza, risikerer de at det kommer en liknende pizza merket med First Price uken etter.

– Det er skummelt for leverandørene, og strategisk lurt for dagligvarekjedene, sier han.

Fagerlid trekker fram at det ofte er veldig like ingredienser i EMV og i merkevarene. Eksempler er brus, syltetøy, pasta, pølser, potetgull osv.

Dagligvarekjedene slipper dessuten utgifter med utviklingskostnader.

Ivar Gaasland mener derimot ikke at EMV er til fare for innovasjon. Heller tvert imot.

– Alle skjerper seg, og det øker konkurransen. Om det kommer en pizza som ligner litt på en ny en fra Orkla, må Orkla bare lage en enda bedre pizza. Det er slik innovasjon skjer, sier han.

Gaasland påpeker dessuten at det også ligger et lovverk til bunn, som gjør at man kan bli stevnet for retten om man selger et produkt som er altfor likt et annet.

Forbrukerne bestemmer

En annen utfordring Fagerlid trekker fram, er at det i mange tilfeller er de store produsentene og leverandørene som produserer EMV for Rema, Norgesgruppen og Coop.

– De kjente leverandørene kan derfor få bedre økonomi, siden de tjener på å produsere varer for EMV, sier Fagerlid.

Dette er også noe Gisholt påpeker. Han mener de store merkevareprodusentene, for eksempel Aass Bryggeri, er bekymret fordi de blir satt under press fra handelen.

– De har sitt kjente Aass-øl, men samarbeider med Norgesgruppen, hvor de blir - kall det gjerne presset - til å lage et eget pilsnerøl som heter Seidel, sier han, og forklarer:

– Norgesgruppen er store, og når de kjøper mye Seidel øl, går det utover Aass pilsen, men Aass tør jo ikke si noe annet enn ja fordi det blir mye omsetning av dette.

Gisholt ser imidlertid ikke på dette som noe stort problem.

– Det er bra for forbrukerne at de kan velge. Om de kan få en god pils som heter Seidel rimeligere enn Aass øl, så velger de jo Seidel, sier han.

Det finnes flere lignende eksempler, men Gisholt mener det viktigste er at forbrukerne er fornøyde med produktene de velger - ikke hvilket merke det er.

– Blir ikke presset til noe

Christian A. K. Aass, administrerende direktør i Aass Bryggeri, ønsker ikke å kommentere direkte forretningsforbindelser, men svarer på Gisholts uttalelser på generelt grunnlag.

– Vi samarbeider med våre kunder. De spiller oss gode, og vi prøver å spille dem gode. Vi har et godt samarbeid med alle kjedene, og vi blir ikke presset til noe, sier han til Nettavisen.

– Det ville gått utover både vår integritet og merkevaren vår, og vi har en stolthet for det vi driver med. Vi vil ikke gjøre noe som ødelegger merkevaren vår, forklarer han.

Aass mener derimot at EMV i dagligvarebransjen fører til en skjerpet konkurranse, og fri konkurranse i Norge er bra.

– Dagligvarekjedenes egne merkevarer er våre konkurrenter, og vi må bare jobbe for å gjøre vår merkevare større og bedre. Det er forbrukerne som bestemmer, og velger de vekk våre produkter, må vi jobbe med det, sier Aass.

