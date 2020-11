Advarer mot Black Friday-svindel - dette må du sjekke før du kliner til

I vrimmelen av gode tilbud er garantert noen som prøver å lure deg. Det kan du unngå om du følger disse tipsene.

Black Week/Black Friday er høytid for shopping, og i år er det sannsynlig at netthandel i den store salgsuka når langt høyere tall enn noen gang før, grunnet pandemien.

- Vi sparer tid, slipper kø, vi får sammenlignet priser med få klikk, og det er smittevennlig, sier IT-sikkerhetsansvarlig i Frende Forsikring, Kristian Kastet.

Men det betyr også at svindlere står klare til å utnytte situasjonen, poengterer han:

- De er klare til å lure nordmenn som er ute etter å gjøre et kupp på julegaver på nettet, sier Tina Jerstad, markedsansvarlig i cxLoyalty, et selskap som hjelper dem som har blitt rammet av ID-tyveri.

Fire ganger flere falske butikker

Ifølge Virke finnes det mer enn fire ganger så mange falske nettbutikker som ekte, skriver forsikringsselskapet Frende i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring oppgir respondentene dette:

Sju av ti sier de kunne blitt lurt av falske nettbutikker

To av tre er redde for å bli svindlet på nett

To av tre 2 av 3 er redde for å bli utsatt for ID-tyveri

- Folk ønsker en enkel handleopplevelse. Nettbutikkene gjør det de kan for å oppfylle ønsket, slik at vi skal velge nettopp dem, sier IT-sikkerhetsansvarlig Kristian Kastet i Frende.

Les også: Advarer mot Black Week-tilbud: Slik unngår du å bli lurt

- Vi lar oss manipulere. Vi handler ofte fra mobiltelefonen vår mens vi holder på med andre ting. Det kan også være vanskelig å oppdage en feilskrevet url som leder inn til en falsk nettbutikk på en liten mobilskjerm, sier Jerstad i cxLoyalty.

- Kan kjøpe varer i ditt navn

Om du klikker på en fristelse i en falsk nettbutikk, er dette noe av risikoen:

- Havner du på en falsk nettside eller nettbutikk, kan de personlige opplysningene dine snappes opp av en ID-tyv. Disse kan selges videre på det mørke nettet, sier Kastet. Tyven kan også beholde opplysningene og kjøpe varer i ditt navn.

Les også: Forbrukerrådet: Billigvarer fra utenlandske nettbutikker kan være livsfarlige

Et ID-tyveri fører til omfattende og tidkrevende rydding i etterkant. Kastet anbefaler å sjekke eventuelle følger av en slik hendelse med med innboforsikringen. Men for å slippe det, er det enkleste rådet også det viktigste:

- Bruk hodet og sunn fornuft denne uka. I et hav av tilbud som nesten er for gode til å være sanne, finnes svindlerne som prøver å lure deg inn. Det kan koste deg mye mer enn hva du sparer på «tilbudet», sier Kristian Kastet i Frende Forsikring.

Eksempelvis gjelder den gode gamle «for godt til å være sant»-sjekken:

- Ser du en iPhone til 4.000, spør deg selv: vil butikken virkelig selge meg en telefon så billig? Andre selger den til 8.000. Om du er i den minste tvil om at et nettbutikk er «ekte», bør du aldri bestille varer eller legge igjen kortinformasjon der, sa Berit Børset, direktør for it-sikkerhet i DNB, til Nettavisen da vi sist skrev om dette.

Slik ser du om butikken er falsk

Her er noen punkter du kan sjekke:

Nettadressen har skrivefeil. Svindlere kopierer en ekte nettbutikk, og bruker en adresse som er nesten helt lik den originale nettbutikken. Tenk over det: hvor ofte sjekker du egentlig skrivemåten på nettadressen når du surfer, spesielt på mobilen?





Manglende kontaktinfo. En ærlig selger vil gjerne bli funnet av kundene sine, og er derfor raus med kontaktinformasjonen. Se etter navn, post- og e-postadresse, telefon- og organisasjonsnummer på et nettsted.





Innhold fullt av skrivefeil. Dette kan være tegn på at noen har brukt google translate og publisert en useriøs nettbutikk for å lokke til seg intetanende nordmenn.





Ingen hengelås eller sertifikat. Til venstre for nettadressen ser du ofte et tegn som ligner på en hengelås. Dette indikerer at kommunikasjonen mellom din datamaskin og nettstedet er sikker ved at opplysningene er krypterte. Selv om dette er et godt tegn for at siden er seriøs, kan det likevel være svindlere som opererer nettstedet. Her ser du hvordan du sjekker at sertifikatet til en nettside er ekte.

Slik handler du trygt

Gjør et Google-søk før du handler i en ukjent nettbutikk. Les anmeldelser fra andre brukere. Stopp og tenk deg om før du betaler for en vare eller en tjeneste på forskudd. Bruk heller kredittkort og betalingsløsninger som Paypal.

Sjekk Forbrukertilsynets liste over falske nettbutikker.

En nettbutikk som er sertifisert med merket Trygg e-Handel følger norske og EU-regler for kjøpers rettigheter og selgers plikter. Du finner alle nettbutikker med denne sertifiseringen på Trygg e-Handel side nettsider her.

Ikke oppgi personlige opplysninger mer enn aller høyst nødvendig. Når du har betalt for en vare på nettet, sørg for at dine kortopplysninger ikke blir lagret på nettbutikken. Ofte blir du spurt om du vil lagre kortopplysningene. Svar nei til dette.

Vil du sjekke om url-en er ekte? Dette kan du gjøre på Virustotal eller Sitesafefy.

Fant du et kampanjetilbud? Skriv inn hele nettadressen, i stedet for å klikke på lenker fra kampanjer på nettet eller sosiale medier.

Reklame De beste kuppene du gjør på Milrab-salget