Advarer mot børsrakett: - Jeg er veldig skeptisk

Hydrogenselskapet NEL har aldri tjent penger på det de driver med. Nå advarer aksjeekspert mot overprising.

NEL har vært en av de desiderte vinnerne på Oslo Børs, med en kursoppgang på 350 prosent siden utgangen av 2018 (se grafen under). Markedsverdien av NEL var fredag ettermiddag på 28,5 milliarder kroner.

BØRSRAKETT: NEL-aksjen har steget bortimot 350 prosent siden utgangen av 2018, men selskapet tjener ikke penger på ordinær drift. Foto: (Infront)

På det meste har verdien vært over 30 milliarder kroner for et selskap som aldri har tjent penger på selve driften. Så, bør vi som investorer være skeptisk til en slik aksje?

- Ja, jeg er veldig skeptisk. For min del har selskapet ennå ikke bevist at de er i stand til å tjene penger, sier en kritisk investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management til Nettavisen Økonomi.

Taper nå

NEL gikk riktignok med et regnskapsmessig overskudd i andre kvartal på 594 millioner kroner. Driftsunderskuddet var imidlertid på 72 millioner. Overskuddet skyldes at hydrogenselskapet eier 1,2 millioner aksjer i samarbeidspartneren Nikola.

- Dette er aksjer som NEL er låst til å eie, og så langt i tredje kvartal har de tapt 300 millioner på denne posten. Dermed er nesten halve gevinsten borte, fortsetter han.

Fakta NEL ASA ↓ Nel ASA er det første hydrogenselskapet på Oslo Børs.

Selskapet har røtter fra hydrogenaktivitetene til Norsk Hydro

Hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energiformål, hydrogenstasjoner for transportsektoren, samt lagringsløsninger for fornybar energi.

- Hva vil du anbefale småinvestorer å se på når de studerer regnskapene?

- Jeg vil anbefale dem å se på den underliggende inntjeningen. Så må de regne ut om den er god nok til å forsvare fremtidig inntjening.

- Det er også helt greit å kjøpe aksjer i selskaper som KAN bli store. Men da bør man forstå virksomheten godt, slik at man har en kvalifisert grunn til å tro at dette kan bli stort, sier investeringsdirektøren.

Støy

Næss mener dagens høye verdsettelse av NEL inneholder «støy» i form av aksjegevinster som ikke sier noe om hvor godt selskapet driver.

- Det er den underliggende virksomheten i selskapet som betyr noe. Der kom NEL med en omsetning som var bedre enn analytikerne ventet. Kundeomsetningen utenom støtte fra myndigheter kom inn på 137 millioner kroner.

Omsetningen er ned fra første kvartal, men Næss sier at NEL påpeker at det skyldes Covid-19.

SKEPTISK: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea er skeptisk til den høye prisingen av NEL, fordi selskapet ikke tjener penger på ordinær drift. Foto: Nordea

- De tapte penger på driften, selv om driftsunderskuddet før avskrivninger på 22 millioner kroner var litt bedre enn ventet. Men dette er bare småtall når du ser på en verdsettelse på nesten 30 milliarder kroner.

- Da bør du omsette for flere titall milliarder kroner og helst tjene godt over to milliarder kroner. NEL er nok langt unna det, advarer investeringsdirektøren.

Opticom

Nordea har ikke NEL i porteføljen i fondene de forvalter, men Næss sier at hydrogenselskapet kan være ett av de få selskapene som KAN lykkes. Da kan kursen stige videre.

- Men, mest sannsynlig vil de ikke bli en pengemaskin, og da vil kursen etter hvert lide samme skjebne som Opticom, sier Næss.

Opticom er en av de største børsboblene vi har hatt her hjemme, og selskapet nådde toppen under IT-boblen rundt årtusenskiftet. Selskapet hadde patenter på teknologier de hevdet skulle revolusjonere markedet for datalagring.

I flere år var Opticom det mest populære spekulasjonsobjektet på børsen til tross for tilnærmet null i inntekter. Og Opticom klarte aldri å lansere noe kommersielt produkt, så de gikk på få år fra å ha en børsverdi på nesten 30 milliarder kroner til å gå i oppløsning.

Ingen slår NEL

Næss har sett på de norske børsnoterte selskapene som har hatt høyest børsverdi uten å tjene penger. Der troner NEL på toppen, i hvert fall målt i løpende verdier.

- Jeg har bare nøyaktig indekssammensetning tilbake til 2005, og der er det ingen som er på nivå med NEL. Borr Drilling var oppe i 21 milliarder i mai 2018, men da ventet markedet at inntjeningen lå like om hjørnet. De tok imidlertid feil.

- Offshoreselskapet Sevan Marine nådde 14 milliarder i verdi før aksjen kollapset i 2011, mens farmasiselskapet Algeta passerte vel 8 milliarder, sier Næss.

NEL størst

Den regneglade investeringsdirektøren søkte også tilbake til 90-tallet, og da er det umulig å komme forbi Opticom.

- Den høyeste kursen for Opticom var 2380 når jeg ser på sluttkurs for dagen. På det tidspunktet var det 11,2 millioner aksjer i selskapet, så det blir en markedsverdi på 26,7 milliarder.

- Jeg fant en annen kilde med kurs 2555. Den er enten feil, eller så er det en intradagkurs. Da blir markedsverdien 28,6 milliarder kroner og fortsatt under det NEL nylig var på.Ergo har NEL slått Opticom, fastslår Næss.

Dersom en inflasjonsjusterer verdiene til Opticom omregnet til 2020 kroner, blir det 39 milliarder kroner.

Når Nettavisen spør konsernsjef Jon André Løkke i NEL om det er inntektene som er utfordringen, og ikke kostnadene, svarer Løkke:

Bevisst strategi

- Jeg vil ikke si at det negative resultatet er utfordringen, det er en bevisst strategi fra vår side. Du må legge på kostnader før inntektene kommer.

- Da vi etablerte oss i California, ansatte vi et stort team flere år før vi begynte å tjene penger. Det samme skjedde i Sør-Korea og når vi nå skal bygge ny fabrikk på Herøya i Norge. Da vil vi ansette personer mange måneder og kanskje kvartaler, for blant annet trening, før inntektene kommer.

Løkke sier dette er en nøye uttenkt strategi, som er noe av årsaken til at investorer er interesserte i selskapet. Han sier de er satt opp for vekst.

Ledende

- Hvorfor skal dere lykkes bedre enn de andre i bransjen?

- Vi skal lykkes, fordi vi har den ledende teknologien og løper fortere enn konkurrentene. Og så håper vi at vi har bedre folk som støtter denne utviklingen, svarer Løkke.

- Hvordan er det å rekruttere ansatte i disse dager?

- Det er ganske hyggelig. Hos oss kan de være med på å løse verdensproblemer samtidig som de kan tjene til livets opphold. Akkurat nå står utfordringen med det grønne skiftet sentralt. Industrien skal avkarboniseres, og vi har mange store oppgaver foran oss.

- Med de store oppgavene er ikke utfordringen først og fremst konkurransen. Det er å prioritere ressursbruken riktig, slik at man fokuserer på de prosjektene som har størst sannsynlighet for å lykkes og som ligger nærmest i tid, svarer konsernsjefen.

Folkeaksje

NEL er ifølge investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet det han vil betegne som en folkeaksje blant deres sparere.

- Vi ser et ekstremt høyt nivå av handling i aksjen. Det er tydelig at mange småsparere kjøper og selger aksjen i stort monn på daglig basis. Per i dag har vi 15.367 aksjonærer i NEL, men ved inngangen til 2020 hadde vi så mange som 25.000 stykker, forteller Johannesen.