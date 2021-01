Advarer mot disse «Trump-kvinnene»

Advarer mot «fabulister» fra Trump-administrasjonen.

NEW YORK (Nettavisen): Etter stormingen av Capitol i Washington i forrige uke, går en av redaktørene i magasinet Forbes, Randall Lane, ut og advarer mot å ansette medlemmer av Trump-administrasjonen.

- Vil anta at alt er løgn

Randall Lane går ut og advarer alle selskaper som vurderer å ansette personer som Kayleigh McEnany, Kellyanne Conway, Sarah Huckabee Sanders og andre som har vært en del av Trump-administrasjonen.

- La dette bli kjent overfor næringslivet: Ansetter dere noen av Trumps fabulister ovenfor, så vil Forbes anta at alt ditt selskap eller firma snakker om, er en løgn, skrev Lane i Forbes-artikkelen som ble publisert på torsdag i forrige uke.

- En «cancel-kultur»

Analytikeren Kelsey Bolar, fra den konservative ideelle organisasjonen The Independent Women's Forum (IWF), reagerer kraftig på at Forbes-redaktøren går ut på denne måten.

- Dette er bare det siste eksemplet på en «cancel-kultur» og den store renselsen vi ser komme fra venstre og «Never Trump»-republikanere, sier Bolar til «Fox & Friends».

Hun viser til at Biden ble valgt til president i USA på ideen om å bringe amerikanerne sammen og at en slik «farlig cancel-kultur», vil stå i veien for dette.

- Denne farlige «cancel-kulturen» ønsker å forby enhver amerikaner som hadde frimodighet til å støtte president Trump eller jobbe i hans administrasjon, fra å kunne gjøre noe så grunnleggende som å ha en ny jobb, sier Bolar.

- Dette kommer til å splitte oss

Kelsey Bolar mener det vil bli en farlig utvikling om Forbes-redaktørens råd blir fulgt.

- Dette kommer til å splitte oss, og det er selvfølgelig en enorm dobbelstandard å snakke om her, siden dette kommer fra de samme media som foret ideen om at valget i 2016 ble kapret av russerne, sier Bolar videre til «Fox & Friends.»

- Nancy Pelosi twitret at valget i 2016 ble kapret, men uten at det fikk konsekvenser for henne. Media deltok med å bidra til den fortellingen. De holder ikke seg selv ansvarlige, men likevel vil de snur rundt på dette og fortelle oss at noen som jobbet i Trump-administrasjonen ikke fortjener ikke å ha en jobb, sier analytikeren.

Amerikanske etterretningstjenester og analytikere har konkludert med at Russland blandet seg inn i valget Trump vant i 2016.

I 2020 la en tverrpolitisk etterretningskomité fram en endelig rapport der det blant annet stod at Russland satte i gang en aggressiv innsats for å gripe inn i presidentvalget i 2016 til fordel for Donald Trump. Senatets gransking varte i nesten tre og et halvt år, skriver NTB.

Trump har hele tiden nektet å erkjenne at Russland blandet seg inn i 2016-valgkampen. I desember benådet presidenten flere personer som ble dømt i forbindelse med Russlands innblanding.

