Advarer mot fuktfelle: - Folk tror de sparer 500.000, men reduserer husets verdi med samme sum

Populært produkt kan gi ubehagelige overraskelser. - Man må følge forskriftene, men det gjør ikke folk flest.

Mangelfulle opplysninger om fuktproblemer er den vanligste årsaken til konflikter mellom boligkjøper og -selger. Ifølge en undersøkelse Folkehelsesinstituttet gjorde for noen år siden, er det fuktproblemer i ett av tre norske hus.

Ifølge flere byggtekniske eksperter Nettavisen har vært i kontakt med, oppstår problemene fordi mange pusser opp selv, når de skal gjøre om gamle kjellere til oppholdsrom. Da kan det virke forlokkende å velge løsninger som er enkle. Det kan bli dyrt.

- Folk pusser opp selv og tror de sparer, mens de egentlig heller reduserer husets verdi med 500.000, sier taksmann Jørn Brath, leder i Takstsentralen, et nettverk av 300 taktsmenn.

Populære plater skaper fukt

En av de enkle løsningene som er veldig utbredt er å bruke MDF-plater, som Smartpanel, til å sette opp vegger i kjelleren. Materialet er lett å sette opp og markedsføres mye mot «gjør det selv»-markedet.

- Vi ser at dette er vanlig, og da blir det veldig ofte fuktproblemer. Det gjelder både smartpanel og annen kledning, og egentlig alt som inneholder organiske materialer, sier Brath.

Problemet oppstår særlig i eldre hus, når man forer ut boder eller andre kjellerrom. Da øker temperaturen inne i rommet, og det kommer fukt fra helt vanlig bruk, som ikke oppstår i kalde rom.

I praksis betyr det at når fuktigheten går gjennom veggene, treffer det den kalde muren på baksiden, og så oppstår det kondens. MDF og liknende plater av tremateriale er ekstra utsatt, fordi de er helt tette og ikke slipper til luft, påpeker Trond Bøhlerengen, forsker i Sintef Community (tidligere Sintef Byggforsk).

- Det er lettvint, og jeg skjønner godt at det brukes mye. Men vi tilrår ikke trebaserte materialer på innsiden av slike vegger. De vil slå seg og utvide seg, og da vil platene måtte bule ut, sier Bøhlerengen.

- Folk flest kjenner forskriftene

Smartpanel er en stor norsk produsent av MDF-plater basert i Fredrikstad. På selskapets nettsider ligger det masse tips om ulike plater og lekre eksempler på innredning.

I en periode laget produsenten reklamefilmer med tv-kjendisen «Sinnasnekker'n». Men det er ingen informasjon på nettsidene om bruk i kjeller, eller råd om hva slags rom eller hus som er egnet eller uegnet til bruk av platene.

- Smartpanel er ikke verre enn andre utforinger, men det er lett å bruke det - så det selges mye til folk som vil gjøre jobben selv. Og så markedsføres det sånn at folk tar det i bruk overalt, sier takstmann Jørn Brath.

Han er tvilende til at kundene blir godt nok informert.

- Man må følge forskriftene, men det gjør ikke folk flest. Så de som selger dette må opplyse om at folk må følge forskriftene og ikke tøyse.

- Kan krympe og svelle

I en epost til en kunde, som Nettavisen har fått tilgang til, går det klart fram at platene ikke bør brukes i kjellerrom. Kunden spør om smartpanel er egnet til å kle kjellerveggene i et rom som ikke er utvendig isolert.

- Beklager, men Smartpanel er ikke egnet til dette bruket, svarer kundeservice hos Smartpanel.

I dokumentasjonen for Smartpanel Color, de fargede MDF-veggene, står følgende:

«Smartpanel Color er ferdigmalt veggpanel som kan benyttes i alle «tørre» rom, både til privat og kommersiell bruk, (klimaklasse 1). Smartpanel er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke/måle luftfuktighet i rommet. Denne skal alltid være mellom RF 35-65 %. For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av bordene.»

I en studie fra 2008 av 205 boliger i Trondheim, referert i FHIs rapport fra 2016, ble det funnet ett eller flere synlige tegn på fuktproblemer i 50 prosent av husene. Den vanligste indikatoren var fuktflekker, svelling eller oppsuging av vann i treverk.

- Folk gjør som de vil

Smartpanel-plater omsettes for om lag 200 millioner kroner i året, opplyser markedssjef Torunn Mangseth i Byggma As, konsernet som eier Fredrikstad-bedriften Smartpanel AS etter et oppkjøp 2018.

- Smartpanel brukes i mange kategorier innendørs, til tørre rom. Det er en enkel og kjapp måte å renovere på. Det er ferdig straks det er skrudd opp, sier Mangseth

- Vet du om det er vanlig å bruke det i kjelleren?

- Det kommer an på kjelleren, om den er fuktig og rå eller tørr. Vi anbefaler det ikke der det er høy svingning i fuktighet eller temperatur.

- På inspirasjonssjonssidene for Smartpanel på nettet er det vist lekre bilder fra en kjellerstue-innredning, men det er ingen informasjon der om at produktet ikke er egnet til fuktige kjellere- hvorfor ikke?

- Folk gjør jo som de vil. Det finnes folk som har dette i verdens fuktigste garasje. Vi har bransjens største salgsapparat, og kjører byggmester-frokoster og messeaktiviteter for å fortelle om dette. Det skal stå nevnt på nettsidene at man skal unngå steder der det er for mye fukt.

Men noen generell advarsel om kjellere vil ikke markedssjefen gi:

- Vi vil ikke si at du ikke skal bruke det i en kjeller. Det kommer an på rommets bekaffenhet. Men fuktige rom skal man unngå, sier Mangseth.

- Må løses utvendig

Det ikke bare paneler og plater som er problematiske i kjellerrrom, mener Jørn Brath:

- Et enda større problem enn panelene er at folk legger plastikk på innsiden mot grunnmuren. Da får man innestengte, lukkede rom som ikke får puste, og det utvikles fukt og varme, sier Jørn Brath.

Måten å løse slike fuktproblemer på å isolere muren på utsiden når man drenerer, mener takstmannen.

- Da flytter man duggpunktet fra innsiden til utsiden. Hvis ikke må man lage ventilasjonssystemer i veggen og ha avtrekksisolasjon. Det beste er egentlig å male rett på veggen med en pustende maling.

