Advarer mot julesvindel: – Veldig enkelt å gå i fella

Midt i årets julehandel advarer eksperter om stadig mer avansert svindel.

Stadig flere nordmenn dropper julestresset på butikker, og tar heller shoppingen komfortabelt fra sofakroken på nettet.

For å lure fra deg kortinformasjon, personnummer og forsøke å stjele identiteten din blir svindlerne stadig skarpere i sine metoder.

I en fersk rapport fra det internasjonale sikkerhetsselskapet Venafi, kommer det frem en spesielt sterk økning i falske nettbutikker som har sikkerhetssertifikat - den velkjente hengelåsen i adressefeltet.

– Hengelåsen i adressefeltet betyr bare at kommunikasjonen mellom deg og butikken er kryptert. Det hjelper overhodet ikke om selve butikken er falsk, sier sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i Virke.

Klarer du å se forskjellen på en ekte og en falsk nettbutikk? Se bilde under.

EKTE ELLER FALSK: Nettbutikken til venstre er Euroskos ekte nettbutikk. Den til høyre er falsk. Foto: Nettavisen

Skarpe svindlere

I rapporten ble 20 av det største selskapene på netthandel analysert, og butikker som Amazon ble ofte kopiert og laget falske versjoner av.

Men svindlere er blitt flinkere, og butikkene som er falske ser ofte veldig like ut med de ekte. Mange har regelrett kopiert designet til andre nettsteder, og bare legger seg under i pris.

– Hvis du tar en titt på eurosko.net ser du en typisk falsk nettbutikk. Man kopierer ofte norske nettbutikkers tekst og bilder hundre prosent, eller så lager man en nettbutikk med en standard mal hvor man operer med samme nettbutikk på mange forskjellige språk, sier Bjerke til Nettavisen.

Ifølge den nye rapporten er det i flere land opp mot seks ganger så mange falske nettbutikker som det er ekte nettbutikker.

Med mange butikker, og de ser ofte helt ekte ut, blir det enkelt å havne i fella for vanlige forbrukere.

– Det er veldig enkelt å gå i fella. Derfor er det ekstra viktig nå i julesalget. Det er alltid slikt at folk har det litt travelt, og nettbutikken lover kanskje å sende varen samme dag eller dagen etter, og de gir deg ekstra gode priser - men ofte er det for godt til å være sant, sier Bjerke.

De viktigste grepene for å unngå å bli svindlet er å være ekstra kritisk når du handler på nett. Her er sikkerhetsekspertens viktigste tips for å unngå å havne i fella.

Tre regler for å unngå svindel

– Se på navnet på nettstedet. Står det adidasoslo.com er det litt snodig, forklarer Bjerke.

Hengelåsen er ingen garanti for at nettstedet er seriøst. Men hvis det er ingen hengelås å finne, bør du iallfall holde deg langt unna. (Se bilde under).

OBS-SKILT: Hvis du ser dette tegnet i nettleseren din bør du holde deg langt unna. Foto: Nettavisen

– I all handelsskikk skal man vite hvem man kjøper varer av. Forbausende mange vi undersøkte hadde dette sikkerhetssertifikatet, men det hjelper overhodet ikke.

Hvis du skal sikre at nettbutikken er ekte, må du se etter om nettstedet har en «Om oss» eller «Kontakt oss»-side, hvor det faktisk går an å ta kontakt - og ikke bare et kontaktskjema.

– Det skal stå både firmanavn, telefonnummer og adresse. Slik at du vet hvilken juridisk enhet du handler med. Hvis det eneste er et kontaktskjema, bør du ikke kjøpe av den butikken.

