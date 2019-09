Advarer mot Nissan Leaf: Klarer ikke å lynlade

- Vår test viser at den kun lader halvparten så raskt som lovet, sier NAF. Nå lover Nissan å rydde opp.

Nissan Leaf, Norges mest solgte bil i 2018, har fått en solid ripe i lakken: Som en del av markedsføringen har Nissan oppgitt at Nissan Leaf 62 kWt er klar til å lade med 100 kW. Det mener forbrukerorganisasjonen NAF at er langt ifra sannheten.

Ifølge NAFs Nils Sødal viser organisasjonens ladetest at Nissan Leaf-modellen kun lader med 46 kW som høyeste effekt på lynlader.

- Selv med begrensingen i den tekniske standarden burde vi målt en effekt i nærheten av 60 kW, men vi målte altså maks 46 kW. Det er skuffende. Dette gir stort utslag i folks drivstofføkonomi, sier Sødal.

I dag er det 50 kW på hurtigladestasjoner. Lynladere kan lade opptil flere ganger raskere - avhengig av bilen som lades.

Effekt påvirker hvor raskt bilen lader og hvor mye elbil-eiere må betale for å lynlade. Ifølge NAF er det ladekabeltypen Chademo som er roten til problemet. Dette er en kabeltype Nissan er alene om å bruke, og Chademo-standarden begrenser effekten til 62,5 kW selv når lynladeren funger som den skal, ifølge Sødal.

Etter å ha fått tilbakemeldinger om dårlig lynlading for Leaf 62 kWt i Norge, har Nissan foretatt undersøkelser som har avdekket svakhet i laderne med Chademo-kabel. Foto: Nissan

Mener forbrukerne blir ført bak lyset

Dersom en sjåfør lader Nissan Leaf hos Circle K i en time, betaler sjåføren 3,50 kroner i minuttet dersom vedkommende velger lynladeren. På hurtigladeren som gir 50 kW, betaler du 2,50kr i minuttet.

På lynladeren betaler du da 210 kroner for ladestoppet, men du kunne egentlig valgt å stå på 50kW laderen siden bilen ikke lader med mer effekt og heller betalt 150 kroner, ifølge NAF.

- Forbrukerne vil fort velge lynladeren fordi de tror deres nye Leaf kan lynlade. Når den ikke gjør det, blir det en dyr affære, mener NAFs Sødal.

- Vi ville finne ut hvorfor resultatene var såpass oppsiktsvekkende, og har siden vi gjennomførte testen vært i dialog med Nissan, sier Nils Sødal i Naf. Foto: Naf

Ifølge Nissan ligger svakheten i at operatøren som leverte lynladerne ikke har oppgradert programvaren.

- Vi forsøker å nøste opp i om dette kun gjelder én leverandør eller flere. Vi vil tro at de har en stor interesse av å oppgradere, ettersom en stor del av kundegruppen deres er Leaf-eiere, sier kommunikasjonsdirektør Marina Maneas Bakkum i Nissan Nordic Europe til Nettavisen Økonomi.

- Forstår du at forbrukerne kan føle seg ført bak lyset?

- Vi forstår argumentet om at det vil koste mer per minutt. Slik skal det ikke være for kundene våre, og derfor rydder vi opp nå, sier Bakkum, som understreker at undersøkelser viser at eiere av elbiler i snitt hurtiglader rundt én gang i måneden.

Bakkum sier til Nettavisen Økonomi at Nissan på ingen måte har forsøkt å lure kundene, og at de ikke ble klar over problemet før bilene ankom Norge og Europa.

- Vi trodde at operatøren ville levere som forventet. Dette er selvsagt ikke noe bevisst valg fra vår side, sier kommunikasjonsdirektøren.

Fakta Om NAF-testen ↓ Rekkevidden og ladefarten på ni modeller ble testet på en rute med blandet kjøring i 14-15 graders oppholdsvær. Ruten inneholdt fjelloverganger og var mer kupert enn terrenget som venter i en såkalt WLTP-test, ifølge NAF.

- Kan hende Leaf-eiere må se langt etter lynlading

NAFs Sødal synes det er positivt at Nissan rydder opp. Ladingen begrenses av den tekniske standarden til ladekabeltypen Chademo, som Nissan er alene om å bruke. Ifølge NAF er det usikkert når ny teknologi er på plass.

- Folk som har kjøpt den nye modellen til Nissan Leaf er da altså prisgitt ladeoperatørenes investeringsvilje for å få utnyttet ladeteknologien i bilen. Og når Nissan er den eneste produsenten som holder fast ved Chademo i det europeiske markedet, kan det hende Leaf-eiere må se langt etter lynlading, sier Sødal.

Ifølge NAF slet også Leaf-modell med 40 kWt-batteri med å lade som lovet. Flere av de andre bilene i NAF og Motors siste elbiltest ladet kun med maksimal effekt i korte perioder, og testen viste at bilenes maksimale effekt ikke var like høy som de hadde blitt markedsført med. NAFs Sødal ser alvorlig på situasjonen.

- Vi mener bilbransjen med fordel kan være mer presise når de omtaler ladeeffekt. De kan bli tydeligere i omtalen av maks effekt, og at bilen ikke lader med den effekten under hele ladetiden, sier Sødal.

Han mener forbrukerne må vite hva de kjøper, og at ladeeffekt blir viktigere og viktigere. Derfor foreslår NAF at alle som selger ny elbil i Norge bør legge fram ladekurven som viser hvordan bilen lader.

- Slik det er nå blir mange skuffet og frustrerte når de står ved ladestasjonen fordi ladingen tar lenger tid og koster mer, sier Sødal.

