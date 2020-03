Advarer mot Norwegian-tilbud: – De villeder kundene

Norwegian tilbyr cashpoints til kunder som vil avbestille reisene. En av Norges fremste reisejurister mener Norwegian villeder kundene.

Den siste tiden har Norwegian vært satt under heftig press med stadig flere kanselleringer og land som stenger grensene. Torsdag ble det avklart krisepakke til flybransjen på seks milliarder kroner. Norwegian skal få en stor del av denne pakken for å holde hjulene i gang til etter koronastormen er over.

Villedende tilbud

For noen dager siden sendte selskapet ut en e-post til berørte kunder av kanselleringer og nye reiserestriksjoner om å få billettkostnaden refundert i form av cashpoints. Ifølge Norwegian er det omtrent 50.000 kunder som har benyttet seg av dette tilbudet bare på to-tre dager.

En av Norges fremste reisejurister reagerer imidlertid kraftig på dette tilbudet, og mener at selskapet aktivt villeder kundene. Det skriver bransjenettstedet flysmart24.no.

– Norwegian satser tydeligvis på at den vanlige kunde ikke kjenner lovverket, og styrer kunden mot et alternativ som passer Norwegian bedre enn det å betale penger tilbake, sier reisejurist Rolf Forsdahl til nettstedet.

ADVARER: Reisejurist Rolf Forsdahl advarer mot at Norwegian villeder kundene. Foto: (HSH)

Han mener gjeldende avtalelovverk gjør at kunder har krav på full refusjon - og ikke bare som cashpoints gjennom selskapets bonusprogram.

– En bestemmelse i avtaleloven tilsier at en avtale kan heves dersom det inntreffer omstendigheter etter avtaleinngåelse og som gjør at det vil være urimelig å kreve avtalen gjennomført.

– Denne bestemmelsen hjemler krav om full refusjon dersom kunden vil påberope seg det. I dette tilfellet har ikke kunden noe valg, siden Norwegian ikke opplyser noe om det, sier han til nettstedet.

Nettavisen har sett e-postene Norwegian har sendt ut. Der står det ingenting om at kundene kan ha krav på full refusjon av bestillingen.

– Når Norwegian i dette tilfellet tilbyr cashpoints og ikke kontanter, er det å villede kundene. Slikt bygger ikke tillit, sier Forsdahl.

– Bruk reiseforsikringen

Norwegian sier selv at de er i en ekstraordinær situasjon og prøver å finne gode løsninger. De oppfordrer kundene til å bruke reiseforsikringen.

– De aller fleste som er ute og reiser er dekt av en reiseforsikring. Det er i slike, ekstraordinære tilfeller at man skal benytte seg av reiseforsikringen. Dette er noe alle i hele flybransjen oppfordrer til akkurat nå. Nå bruker vi alle tilgjengelig ressurser vi har som ikke er permittert for å tilrettelegge for at så mange nordmenn som mulig kommer seg hjem til Norge så fort som mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion Gibson i Norwegian.

