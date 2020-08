Advarer mot ny svindel-SMS fra «KIWI»: - Gjør det vi kan for å stoppe det

- Telefonen har kokt de siste par dagene både hos kundeservice, i sosiale medier og oss på kommunikasjonsavdelingen, fortviler Kiwi.

Du har sikkert mottatt en liknende mail eller SMS før, gjerne med lovnader om gjeve premier eller at du er trukket ut som vinneren av en konkurranse.

Nok en gang er svindlerne ute etter å få tak i folks kort- eller kontaktinformasjon, og nå er det KIWI som får unngjelde.

- Dette er veldig kjedelig. Først og fremst for kundene våre og alle som mottar disse - kanskje blir de lurt til å gi fra seg bankkortdetaljene sine eller kontaktinformasjonen sin. Det er også veldig synd at vår tillit og merkevare blir misbrukt, sier kommunikasjonssjef i KIWI, Kristine Aakvaag Arvin, til Nettavisen.

Les også:Solgte bilen, men fikk aldri pengene: - Jeg ble svindlet for 200.000 kroner

Fortvilte kunder

Hun forteller at dagligvarekjeden nå gjør alt i sin makt for å få bukt med problemet.

- Vi anmelder de sakene hvor vi har nok informasjon til politiet, men vi har også god kontakt med både de store teleoperatørene og forbrukerombudet. Likevel ser vi at Det stadig kommer nye varianter. Mange av svindel-forsøkene ser også ganske proffe ut, så jeg skjønner at noen lar seg lure, utdyper hun.

I de siste dagene kan Aakvaag Arvin fortelle om et rush av henvendelser fra fortvilte personer som har gitt fra seg personlig informasjon.

- Telefonen har kokt de siste par dagene både hos kundeservice, i sosiale medier og oss på kommunikasjonsavdelingen.

SVINDELFORSØK: Slik ser en av svindel-SMS-ene ut som sirkulerer rundt for øyeblikket. Foto: Skjermdump / KIWI

Dermed oppfordrer hun til at folk tar et gammelt ordtak i bruk.

- Er det litt for godt til å være sant, så bør man holde seg unna. Om man for eksempel blir tilbudt en iPhone for 9 kroner, så er det ikke slik KIWI opererer med, advarer kommunikasjonssjefen.

På en av SMS'ene som sirkulerer rundt for tiden, oppgis det for eksempel at man tilsynelatende er «den tredje vinneren» i en KIWI-trekning fra juli.

Les også: Skatteetaten slår svindelalarm: – Ikke trykk på dette

- Vær skeptisk

På spørsmål om hvordan hva folk bør huske på for å unngå og bli lurt, er Aakvaag Arvin sikker i sin sak.

- Det viktigste er å være veldig skeptisk til alle ting som ser og høres for godt ut til å være sant. Vi har aldri konkurranser på SMS - det skjer enten på KIWIs offisielle Facebook-side eller kiwi.no. Vi sender heller aldri ut denne typen SMS-er. Se også ofte på URL-en på disse mailene, tipser hun om.

For selv om svindelen kan se proff ut, er det ofte ikke et «.no»-domene som står bak, men heller rare ord og bokstaver.

- Sjekk på firmaets hjemmeside om dette er en reell konkurranse. Ellers bør du også bare slette SMS-en eller mailen og ikke åpne noen av lenkene, advarer Aakvaag Arvin.

Les også: Ekspert advarer mot deling av koder. Lett å svindle både små og store beløp i det skjulte (+)



Koronafrykt

I andre kvartal undersøkte IT-selskapet Knowbe4 titusenvis av phishing-eposter de selv har sendt ut som del av et opplæringsprogram, altså eposter som prøver å lure mottakere til å gi fra seg sensitiv informasjon.

Da oppdaget de at seks av de ti epostene flest mottakere klikker seg inn på hadde koronarelatert informasjon i emnefeltet.

- Våre tester viser at mange lar seg lure av temaet, noe som foreslår at det også er effektivt for kriminelle, sier sikkerhetsekspert Kai Roer ved forskningssenteret til Knowbe4.

Også blant faktiske eposter som forskjellige selskaper har rapportert til sine IT-avdelinger er det mange som er relatert til korona, eller til redskaper som nå blir brukt mer enn før, slik som Zoom, Workplace eller Microsoft.

Les også: Telenor stopper 200.000 telefonsvindelforsøk daglig