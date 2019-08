Advarer mot pengesmell på Gardermoen

Ferieturen din kan bli mye dyrere enn planlagt hvis du betaler den på feil måte.

- Dette er helt vilt. Det er sjokkerende. For kunden er det i hvert fall ingen tvil om hva du bør gjøre: Ligg unna, sier Anders Fagereng, ansvarlig redaktør i Dinero til Nettavisen.

Har du betalt ferien din på feil måte, kan det bli skikkelig svindyrt. Det viser en oversikt Smarte Penger har laget for Nettavisen.

Du kan nemlig få en økonomisk kjempesmell på ferie hvis du tar ut penger på DNB Gardermoen eller Forex, sammenliknet med å ta ut penger på feriestedet med kort.

Dyrt

Hvor mye du taper, avhenger imidlertid veldig av hvor du skal reise. Oversikten viser at smellen blir størst hvis du tar ut penger i valutaer som polske zloty, thailandske baht og tyrkiske lira. Hvis du kjøper lira for 10.000 kroner i DNBs minibank, får du 6.500 kroner hvis du bytter tilbake igjen i norske kroner. Det er et tap på 35 prosent.

- Jeg har sett mest på forskjellene knyttet til euro, som har vært ille nok, men dette er virkelig sjokkerende. Det er skikkelig drøyt, sier Fagereng.

Oversikten fra Smarte Penger viser at det er gjennomgående mye dyrere å ta ut penger gjennom DNBs valutaminibank på Gardermoen eller veksle til utenlandsk valuta i valutaleverandøren Forex.

Verst er det for litt mer periferie valutaer som tyrkiske lira, polske zloty og thailandske baht. Der må du ut med henholdsvis 14,5, 9,8 og 7,7 prosent mer hvis du bruker Forex enn ved å bruke kort i feriestedet. (Se tabell lengre ned i saken).

Fagereng i Dinero synes det er rart at folk tar ut penger på denne måten i det hele tatt.

- Jeg vil si at den eneste grunnen til at folk bruker slike tjenster er kunnskapsløshet. Hvis kundene var opplyst, ville de aldri gjort et sånt valg. Man må spørre seg om bankene spekulerer i det, sier Fagereng.

Forskjellene for DNB og Forex på de aktuelle valutaene: Valuta DNB Forex EU/Euro 10,53% 11,78% Danmark/kroner 8,40% 9,97% Island/kroner 17,21% 31,13% Kroatia/Kuna 15,81% 19,96% Polen/zloty 26,10% 23,65% Storbritannia/pund 12,23% 15,10% Sverige/kroner 10,21% 13,00% Sveits/Franc 6,32% 9,23% Thailand/baht 21,46% 26,66% Tsjekkia/koruna 15,95% 20,69% Tyrkia/lira 35,35% 28,30% USA/dollar 8,53% 11,80%

Større kostnader

Han medgir at det er større kostnad og større risiko ved mindre valutaer som lira og baht.

- Jeg har en visst forståelse for at det er større kostnader ved mindre valutaer, men i så fall er konklusjonen at du ikke bør kjøpe valuta som er flydd inn til Norge, sier han.

Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, er enig at du helst bør bare bruke kort i utlandet, og ta ut minst mulig penger.

- Det er mye penger å tape her, og jeg opplever egentlig at du kommer ganske langt med kort de aller fleste steder. Behovet for kontakter er sterkt avtagende. Det å ta ut svært mye penger kan gjøre ferien mye dyrere, sier Jensen til Nettavisen.

- Den prisforskjellen som vi ser her kan nesten ikke forklares rasjonelt, så man skal være forsiktig med hvor mye penger du tar ut, sier han.

Dyrere

Andreas Nyheim, kommunikasjonsrådgiver i DNB, forklarer prisforskjellene med at de store valutaene som euro og dollar omsettes ofte og er i tillegg stabile. Det vil si at de svinger relativt lite i verdi.

- Dette gjelder også for blant annet sveitsiske franc. Disse valutaene er derfor regnet som mindre risikable å ha «på lager». I andre valutasorter er det ofte større svingninger som følge av makroforhold eller nasjonale hendelser. Dette er hovedårsaken til at noen valutasorter koster mer enn andre å ta ut, både hos DNB og andre banker, sier Nyheim.

Noe liknende sier Kim Olav Svines, markedsansvarlig i Forex Bank.

- Når vi kjøper inn fra distributører, så er prisene høyere. Det er klart at jo mindre man har av en valuta, jo høyere blir det per seddel, sier Svines.

- Men sveitsiske franc er vel ingen stor valuta. Der er påslaget bare noen få prosent?

- Nei, men det er en valuta med lav marginer. Tyrkiske lire har vært veldig ustabil og så ligger det nok en premium på det, sier Svines.

Ekstrapåslag

Mange kort som har ekstra gebyrer ved uttak i minibank i ferielandet, utover selve valutapåslaget. Det gjelder imidlertid langt fra alle kortene. For eksempel har Norwegian-kortet, som rundt en halv million nordmenn benytter, ingen avgifter utover valutapåslag ved uttak av kontanter i minibank. Både DNB og Forex viser likevel til høye gebyrer ved uttak i minibank i utlandet for å forklare sine kostnader.

- Minibanker i utlandet opererer noen ganger med egne gebyrer i tillegg. Disse gebyrene er ofte høyere ved såkalte knutepunkter. Hva som lønner seg avhenger derfor av hvilket kort man har og hvor man skal. Man kan ikke bare se på valutakursen, men også på gebyrer, sier Nyheim.

Svines i Forex påpeker det samme.

- Kortkursen forutsetter at du betaler med kort så fort du går i minubank og tar ut, så får du ofte en annen kurs. I tillegg har du gebyrer fra din egen bank og et prosentvis påslag. Da blir prisen ofte høyere. Jeg har opplevd å ta ut 200 pund i minbank i skottland og fikk 300 kroner i påslag, sier Svines.

Forskjeller

Smarte Penger viser videre at at for uttak i minibank er det noen momenter å ta hensyn til. For varekjøp gjelder ikke disse momentene.

Forex

Når du veksler i Forex vil det ikke komme andre kostnader i tillegg.

Veksling i DNB Gardermoen

Når du veksler i DNB vil det kunne koste deg et ekstra gebyr på 20 til 30 kroner. Tar du ut 2000 kroner, og gebyret er 20 kroner, er dette et uttaksgebyr på 1 prosent.

Minibankuttak i utlandet

Når du tar ut penger i minibank i utlandet vil de fleste bankene ta et gebyr for dette. Dette gebyret kan være et fast kronegebyr, noen tar et prosentvis gebyr i tillegg. Hvis gebyret er 30 kroner pluss 0,5 prosent, vil det koste deg 40 kroner i gebyr ved et uttak på 2000 kroner. Det tilsvarer et uttaksgebyr på 2 prosent.

Gebyret avhenger altså av hvilke debetkort (bankkort) eller kredittkort du bruker. Bruker du de gunstigste betaler du ingen gebyrer.

Her kan du se hvilke kostnader det er ved å bruke debetkort eller kredittkort:

Kostnader ved bruk av bankkort i utlandet

Kostnader ved bruk av kredittkort i utlandet

Kostnaden ved å ta ut valuta for 5.000 kroner

Det er uttak i minibank i utlandet med debet--kortet (kan være koblet mot Visa eller Mastercard) som har den beste kursen på alle valutaer. Forex er gjennomgående dyrest, men har altså ingen ekstra gebyrer.

Størst var forskjellen på tyrkiske lira, polske zloty, og thailandske baht der forskjellene er i området 7 til 13,5 prosent. Det gir en forskjell på opp mot 700 kroner.

Den gjennomsnittlige forskjellen er 4,77 prosent opp til DNB, og 6,19 prosent opp til Forex. Forskjellen mellom DNB og Forex var omtrent 1,4 prosent.

Når du tar ut penger i minibank i utlandet kan det også være et gebyr som minibankeieren tar. Dette skal det opplyses om før du gjennomfører uttaket. Kostnaden kan dermed variere avhengig av hvilken minibank du bruker. Se derfor alltid etter hva en eventuell ekstrakostnad er. Dette reduserer forskjellen mellom DNB Gardermoen/Forex og bruk av kort.

Kostnaden i kroner

Tabellen under viser hva et valutauttak på omtrent 5.000 kroner koster ved uttak i minibank i utlandet, DNB Gardermoen og Forex.

Å betale med kort vil være det billigste. Da får du den prisen som står i tabellen nedenfor. Det er naturlig at det er billigere ved å bruke kort ved varekjøp. Her påløper det ingen kostnader til den fysiske transporten og lagringen av pengesedler. Elektroniske overføringer må nødvendigvis derfor være billigere.

Tar du ut i minibank i utlandet kan det påløpe flere gebyrer. Koster det for eksempel 2 prosent ekstra i minibanken, og 0,5 % (av beløp) pluss 30 kroner fra kortet blir det en ekstra kostnad på 155 kroner. Da vil det for euro koste 5.160 kroner, og vil ligge på nivå med DNB Gardermoen og Forex.

Valuta Kort DNB G. Forex EU/Euro 5 005 5 135 5 185 Danmark/kroner 5 063 5 144 5 193 Island/kroner 5 092 5 372 5 528 Kroatia/Kuna 4 977 5 223 5 309 Polen/zloty 4 983 5 418 5 471 Storbritannia/pund 4 990 5 175 5 229 Sverige/kroner 5 033 5 158 5 209 Sveits/Franc 5 072 5 123 5 257 Thailand/baht 5 047 5 398 5 435 Tsjekkia/koruna 5 085 5 322 5 405 Tyrkia/lira 4 967 5 636 5 688 USA/dollar 5 012 5 100 5 150 Snitt 5 027 5 267 5 338 Prosent forskjell 0,00% 4,77% 6,19%

Tallene er basert på kurser hentet inn 7.8.2019.

Dette er valutakursene

Dette er de oppgitte kursene du får i de tre alternativene.

For minibankuttakene er det Visa's kurs tillagt 1,90 prosent som er brukt.

Valuta Kort DNB G. Forex EU/Euro 10,21 10,48 10,58 Danmark/kroner 136,85 139,04 140,35 Island/kroner 7,49 7,90 8,13 Kroatia/Kuna 138,25 145,08 147,46 Polen/zloty 2,37 2,58 2,61 Storbritannia/pund 11,09 11,50 11,62 Sverige/kroner 94,96 97,33 98,29 Sveits/Franc 9,39 9,49 9,74 Thailand/baht 29,69 31,75 31,97 Tsjekkia/koruna 39,73 41,58 42,23 Tyrkia/lira 165,58 187,88 189,61 USA/dollar 9,11 9,27 9,36

Prosentvise forskjeller

Tabellen viser hvor mange prosent dyrere DNB og Forex er sammenlignet med kortkursen.

Tillegges kostnaden i minibankuttak som i eksemplet ovenfor er denne kostnaden 3 prosent. For noen valutaer vil denne kostnaden være større enn forskjellen når bare 1,90 prosent i valutapåslag tas hensyn til.

Valuta DNB G. Forex EU/Euro 2,60% 3,59% Danmark/kroner 1,60% 2,56% Island/kroner 5,50% 8,57% Kroatia/Kuna 4,94% 6,66% Polen/zloty 8,72% 9,78% Storbritannia/pund 3,72% 4,79% Sverige/kroner 2,50% 3,51% Sveits/Franc 1,00% 3,65% Thailand/baht 6,94% 7,68% Tsjekkia/koruna 4,66% 6,29% Tyrkia/lira 13,47% 14,51% USA/dollar 1,76% 2,75%

Kursene er hentet 7.8.2019.

Det spiller ingen rolle om du bruker et kort med Visa eller med Mastercard. Det er veldig små forskjeller på dem.

Visas kurser finner du her.

Mastercards kuser finner du her.

En annen sak er at det er mer praktisk å ikke ta ut så mye penger med en gang, med den risikoen det innebærer. Det er bedre å ta ut penger flere ganger på stedet du er. Men flere uttak kan koste en del mer avhengig av gebyrstrukturen på kortet eller kortene du bruker

Kontanter i minibank: Debetkort eller kredittkort

Når du tar ut penger i minibank i utlandet, må du - uansett hvilken bank du er i kunde i - betale et valutapåslag på 1,75-2,00 prosent av det beløpet du tar ut. Denne er altså medregnet i Visa-kusen med et påslag på 1,90 prosent.

Det varierer kraftig hvor mye du må betale for minibankuttak i utlandet. Kostnadene ved uttak kan bestå av et fast gebyr og/eller et prosentvis uttaksgebyr. Dette gjelder både for bank- og kredittkort. For kredittkort vil det i mange tilfeller være en kostnad til, nemlig om uttaket renteberegnes fra uttakstidspunktet. Siden renten er såpass høy på kredittkort, vil dette utgjøre noen kroner.

Det er en god del debetkort (trekker direkte fra kontoen) som ikke har noen gebyrer ved uttak. Blant kredittkortene er det få som er kostnadsfrie. Hvis kortet ikke tar noe gebyr, vil rente påløpe fra uttakstidspunktet (med et par unntak).

Generelt er debetkort billigere å bruke enn kredittkort. Det er heller ingen sikkerhetsmessige årsaker til å bruke kredittkort ved minibankuttak.

Ikke betal i norske kroner

Når du er utenlands vil du i noen tilfeller få spørsmål om du ønsker å betale i norsk eller i utenlandsk valuta. Dette gjelder kanskje spesielt dersom du er på handletur i Sverige.

Når du får dette spørsmålet, skal du alltid svare at du vil betale i den utenlandske valutaen - ikke i norske kroner. Årsaken er at vekslingskursen bestemmes i butikken du handler i, og du vil nesten alltid tape på denne kursen.