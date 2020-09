Nordmenn har betalt opp mot 80.000 kroner til pornosvindlere, melder NRK.

«Hallo. Som du kan se, kom denne e-posten fra din egen konto. Det er dårlige nyheter for deg, men ikke vær redd. Jeg skal forklare.

Jeg har tilgang til enheten din og har overvåket dine aktiviteter i flere måneder allerede.

[...]

Jeg har laget en video av deg som onanerer. Det er en delt skjermvideo, der du kan sees. Jeg er ikke stolt av det, men jeg trenger penger.

La oss gjøre en avtale. Du betaler meg det jeg ber om, og jeg vil ikke sende denne videoen til vennene og slektningene dine.»

Dette står i en e-post som er blitt sendt til en rekke norske e-postadresser, også flere av dem som Nettavisen innehar. Og bare for ordens skyld: Tilsynelatende er e-posten sendt fra samme e-postadresse som den man leser e-posten fra.

Tall NRK har fått tilgang til viser at denne formen for e-post ikke er uvanlig. Over 200.000 nordmenn har betalt såkalte «pornosvindlere» i løpet av 2018 og 2019 viser en ny undersøkelse fra Norsk Senter for informasjonssikring.

Kanskje ikke så rart. En slik e-post høres kanskje skummel ut når den tilsynelatende blir sendt fra og til den samme, private e-postadressen, men når dette skjer med Nettavisens tipsmail (02060@nettavisen.no) blir det fort lett å gjennomskue:

SVINDEL: Ifølge en e-post sendt til Nettavisens tipsmail har tipsmailen onanert. Foto: Skjermdump (Gmail)

11 dager senere kom den samme mailen en gang til, den gang merket med emnet «Siste advarsel».

Politiet merker en økning i denne formen for svindel, melder Guttorm Himberg-Sundet, avsnittsleder ved NC3, Nasjonalt cyberkrimsenter hos Kripos.

– Jeg tror ikke norsk politi klarer å sette en stopper for dette. Det er stadig nye aktører som gjør dette, det er ikke en sentral aktør. Så det er krevende å etterforske dette, fordi slike mailer kan komme fra hvor som helst, sier Himberg-Sundet i Kripos til NRK.

Og betaler du, er pengene mest sannsynlig tapt:

– Du kan jo prøve å kontakte banken din, men mest sannsynlig er pengene tapt, sier Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring til allmennkringkasteren.

Hun anbefaler nordmenn om å overse eller slette slike mailer hvis man mottar dem.