Advarer mot prisfelle på sjokolade: – Du kaster penger rett ut vinduet

En prissammenligning avslører prishopp på flere hundre kroner for samme sjokolade i dagligvarebutikken.

SE HVORDAN DU SPARER TUSENVIS AV KRONER PÅ SJOKOLADE:

Nettavisens prisundersøkelse viser at det er flere hundre kroner i prisforskjell for samme sjokoladeprodukt, og at kiloprisen på identiske småsjokoladebiter har prisvariasjoner på nesten 80 kroner per kilo.

SE HELE PRISSAMMENLIGNINGEN LENGER NED I SAKEN.

Svimlende kilopris på sjokoladebar

Én sjokoladebar med Stratos koster nesten 400 kroner per kilo. Kjøper du derimot en pose med Nidar Favoritter Stratos, får du mindre biter av sjokoladebaren, men du sparer faktisk 226 kroner per kilo - en prisnedgang på 58 prosent.

Går du til smågodthylla og kjøper Stratos som en sjokoladefigur, er besparelsen hele 267 kroner per kilo.

LES OGSÅ: Prissjokk hos lavpriskjedene: – Maset om at dagligvarebransjen er så billige er bare vås

Hobby sjokoladebar på 48 g, til 373 kroner kiloen, er nesten 200 prosent dyrere, enn små biter med Hobby i smågodthylla. Å velge sjokoladebaren koster deg 247 kroner mer per kilo.

Med tanke på at nordmenn i snitt spiser mer enn ni kilo sjokolade i året, er det tusenvis av kroner å spare på å kjøpe rimeligste variant.

– Dette er de verdensmestre på

For to år siden bestemte influencer, Marie Olaussen seg for å gjøre et prosjekt ut av hvor mye penger hun kunne spare på å være en bevisst forbruker. Gjennom Instagramprosjektet, Hvordan bli rik på ett år, har hun spart mer penger enn noen gang. Olaussen reagerer sterkt på prisforskjellene.

– Du kaster penger rett ut vinduet, sier hun til Nettavisen.

– Jeg har selvfølgelig ikke oversikt over eventuelle , fordyrende produksjonsledd, men det er selvsagt lett å bli lurt som forbruker. Det hadde vært fint for forbrukerne om produsenten priset samme var til samme pris, sier hun, og understreker at det finnes hundrevis av varer med avvikende pris, alt ut i fra innpakking.

Olaussen vil ikke spekulere i om butikkene benytter seg av naive forbrukere, men bransjen vet hva de holder på med.

LES OGSÅ: Gerd advarer mot prissmell: Her er munnskyllevann 234 prosent dyrere

– Både i produksjonsleddet og salgsleddet vet de nøyaktig hva de driver med. Dette er de verdensmestere på, sier spareeksperten.

Nettavisens prissammenligning viser enorme prisforskjeller.

Spareguide for sjokolade Dyrest for Stratos, Hobby og Troika om du velger sjokoladebarer.

Du sparer mer enn 250 kroner per kilo for Stratos og Hobby om du velger fra smågodthylla og Nidar Favoritter.

Dyrest med sjokoladeplater fra Nidar Favoritter - spar opp til 50 prosent ved å plukke fra smågodthylla.

Prisforskjell på 200 prosent for Hobby som som sjokoladebar sammenlignet med små Hobbyer fra smågodthylla.

Halv pris på Troika om du kjøper den i posen med Nidar Favoritter.

Opp til 76 kroner billigere å velge småsjokolader fra smågodthylla i stedet for posene til Nidar Favoritter.

Unngå sjokoladebarer og sjokoladeplater om du vil spare penger.

Smågodthylla har som regel alltid billigst sjokolade.

Prisvariasjon på samme produkt

Småsjokoladen Stratos sjokoladefamilien koster 126 kroner per kilo smågodthylla. Når den kommer opp i Nidar Favoritter Stratos, pose på 300 g øker den med 32 prosent - til 166,30 kroner kiloen. Velger du å kjøpe den søte sjokoladefiguren i Nidar Favoritter Smørbukk, pose på 300 g får den et ytterlige prispåslag på 36 kroner per kilo, til 202 kroner kiloen.

Du sparer 76 kroner per kilo ved å kjøpe sjokoladefiguren fra smågodthylla i stedet for Smørbukkposen.

Billigst i smågodthylla

Nidar Favoritter Blå, 188 grams sjokoladeplate, med Spragleknas, Melkedrøm og Melkesjokolade i samme plate, og Nidar Favoritter Rød, 183 gram, med Crispo, Bringebærgelé og Spesial er alle rundt 125 kroner dyrere, enn enkeltvis i smågodthylla.

Dyrest er en stor sjokoladeplate med Smørbukk – hele 131 kroner dyrere enn smågodt.

LES OGSÅ: Selger bacon-erstatning til trippel pris: – Dette er helt spinnvilt

Småsjokolader av Crispo, Smørbukk og Bamsemums får en prisøkning på 76 kroner per kilo når de beveger seg fra smågodthylla over til posene Nidars Favoritter.

Bevisste forbrukere

Spareeksperten mener det å velge riktig produkt er grunnleggende for å holde matbudsjettet nede.

– Det er her nøkkelen ligger for å holde budsjettet nede. Du skal selvfølgelig kjøpe den sjokoladen som gjør deg glad, men det viktigste er uansett å ikke bruke penger du ikke har. Én av de vanligste tipsene jeg gir for å spare penger er å følge med på kilo og literpriser da de ofte varierer mye. Som forbruker må vi følge nøye med, og vi er i en evig prisjakt, sier hun.

Pris etter forespørsel

På spørsmål om hvorfor sjokoladebarer er så dyrt, forklarer kommunikasjonssjef i Coop Norge, Harald Kristiansen at mange faktorer spiller inn når en pris settes.

– Det kan ha en sammenheng mellom hvor lite eller mye man selger av produktet, produksjonskostnader eller priskonkurranse. Jo mer populært, jo mer produseres. Dette vil få kostnadene ned, og tilsvarende om noe produseres sjeldnere, så vil det bli dyrere, sier Kristiansen til Nettavisen.

Kristiansen forklarer at mange av sjokoladeproduktene er presset på pris.

– Det er stor konkurranse på både sjokoladeplatene og poser med Nidar Favoritter. Derfor er det ofte tilbud og kampanjer på disse produktene, som igjen kan skape ulikheter i kilopris på like produkter, sier han.

– Hva skyldes de store prisforskjellene på samme småsjokolade?

– Når du blander flere småsjokoladeprodukter i en pose, slik man gjør i posene til Nidar Favoritter, får du en annen produksjonslinje som øker kostnadene. Dessuten kreves det en pakkemaskin for å få sjokoladen opp i posen. Sjokolade fra smågodthylla er billigere fordi sjokoladen går rett opp i en boks, og man slipper kostnader på pakking av produktet.

Kristiansen understreker at mange av sjokoladeproduktene er presset på pris.

– Det er stor konkurranse på både sjokoladeplatene og poser med Nidar Favoritter. Derfor er det ofte tilbud og kampanjer på disse produktene, sier han.

– Tipset til de som vil spare penger på helge-godtet, er å følge med på tilbud og kampanjer, og ofte kan det være penger å spare ved å kjøpe i løsvekt.

Nettavisen har stilt konkrete spørsmål til Orkla, rundt produksjonen av de ulike sjokolade produktene for å få klarhet om de kan innvirke på pris. For eksempel ønsket vi svar på om det var dyrere å produsere sjokoladebarer enn sjokoladefigurer.

Kommunikasjonssjef i Orkla, Anne Gjemdal svarer følgende på vår e-post:

– Vi pleier ikke å kommentere på priser. Det er handelen som setter prisene i butikk, og derfor har vi heller ingen ytterligere kommentarer til denne saken, sier Gjemdal til Nettavisen.

For ordens skyld: Marie Olaussen jobber som journalist i Tønsbergs Blad, som er en del av Amedia. Amedia eier også Nettavisen.

Reklame Har du glemt morsdag og valentine? Bestill blomster på døra