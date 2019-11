Advarer mot salgsbløff på Black Friday: – En del produkter går opp i pris

Prisjakt.no og Forbrukertilsynet advarer om at den del produkter kan øke i pris når julehandelen for alvor sparkes i gang med Black Friday neste uke.

– Mitt første råd til forbrukerne er at de må være smarte og bevisste når de jakter på de gode Black Friday-kuppene. Ikke minst må du være klar over at en del produkter faktisk også går opp i pris under Black Week/Black Friday, noe som er lett å overse blant alle tilbudene, sier norgessjef Are Vittersø i Prisjakt.no til Dagens Næringsliv.

Sist år gikk 30 prosent av de 10.000 mest populære produktene hos den norske tjenesten Prisjakt.no ned i pris, mens 13 prosent gikk opp i pris, viser tall fra prissammenligningstjenesten.

– At det er stort prisavslag på én bestemt modell, betyr ikke at lignende modeller er på sitt billigste samme dag, sier Vittersø til avisen.

Økte med opp mot 50 prosent

Pricerunner, en tjeneste tilsvarende Prisjakt.no i Sverige, har også hatt en gjennomgang av prisene i forkant av årets Black Friday, som går av stabelen neste fredag.

Gjennomgangen viser at de 50 største nettbutikkene som tjenesten overvåker, økte prisene med 10 prosent på 18 prosent av produktene sine fra 1. september til 20. november i år.

I snitt økte prisene på TV-er med 46 prosent i løpet av høsten.

Advarer mot «bløffsalg»

Til Dagens Industri sier sjef for Pricerunner Nicklas Storåker at det ikke er forbudt å øke prisene.

– Men om det er samme varer som blir satt ned på salg på Black Friday, da er det ikke noe annet enn et «bløffesalg», sier han.

Av varene som økte i pris før fjorårets Black Friday, ble en tredel av dem presentert som salgsvare, og var dermed det Storåker omtaler som «bløffsalg».

– Det kan være ulike grunner til at man øker prisene, men vi kan se mistenkelige mønstre, sier han.

Skal alltid vite førpris

Ifølge Vitterstø i Prisjakt.no var det i fjor jakker, spillkonsoller og hodetelefoner som gikk til mest rabatterte priser. Samtidig var det i de samme kategoriene flest varer som økte i pris. Oppfordringen er derfor å følge nøye med, sier han til DN.

Avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet sier til avisen at de hvert år følger med på markedsføringen av salg i tiden rundt Black Friday.

– Dessverre finner vi hvert eneste år flere villedende tilfeller, blant annet at det ikke oppgis førpris på salgsvarer og at priser på produkter settes opp i forkant av salgsdagen. Forbrukerne skal alltid vite hva førprisen er, hvis ikke kan de være nokså sikre på at varen ikke er satt ned, sier han.

