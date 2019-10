Advarer mot tre klassiske kvinnefeller

Forbrukerøkonom Derya Incedursun har vært juridisk rådgiver i Nordea og har tidligere jobbet for Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & co. med områder som testament, pensjon og samlivsbrudd.

Hun har selv sett stygge eksempler på hvordan det kan gå når kvinner går i det hun betegner som klassiske kvinnefeller.



Den første er deltidsfella.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er 36 prosent. For menn er den tilsvarende andelen 14,6 prosent.

Stor risiko

- Den største fella du kan gå i, er å jobbe deltid over mange år, og særlig i samboerskap.

- Problemet oppstår når deltidsjobbing blir permanent, ettersom du da tar en stor økonomisk risiko. Du må også være oppmerksom på at pensjonsopptjening ikke deles ved samlivsbrudd.

- Her bør du absolutt lage en egen pensjonssparing for å veie opp for tapt pensjonsopptjening.Kvinner bør tenke seg godt om før de står i deltidsstilling over lang tid, mange forstår ikke dette før det for sent, advarer forbrukerøkonomen.

Boligfella

Den andre farlige økonomiske fella å gå i for kvinner, er boligfella. Som samboer er det slik at det som er mitt er mitt, og det som er ditt er ditt. Alt det som deles gjennom samboerforholdet, deles ikke, som skjer når man er gift. Samboere er derfor mer utsatt i et samlivsbrudd.

- Kjøp deg inn i boligen. Om du ikke kan kjøpe deg opp til 50 prosent, kjøp 10 prosent, 20 prosent, du må i hvert fall ha noe, er den klare anbefalingen.

Det klassiske er at kvinner kjøper mat og klær og står for andre løpende utgifter, mens mannen betaler ned på huslån og billån.

Les også: Dette gjør kvinner feil i et forhold

Ødeleggende

- Dersom man ikke kjøper seg inn i partnerens bolig og står uten boligformue, kan dette være ødeleggende for økonomien ved et samlivsbrudd, sier Incedursun.

Et eksempel er når begge parter eide bolig før de flyttet sammen. Deretter selger én part sin bolig og bosetter seg i den andre. Pengene fra salget blir brukt til felles forbruk, oppussing eller til eksempelvis å finansiere at en av ektefellene har redusert stilling.

- Dette er igjen en skyhøy risiko å ta for parten som ikke sitter igjen med boligformue. Sørg i stedet for å investere pengene fra salget i den andre parts bolig, eller andre varige midler, sier Incedursun.

Grelt eksempel

Incedursun viser til et grelt eksempel hun opplevde som advokat. Et eldre samboerpar hadde vært samboere i nesten 30 år. De hadde særkullsbarn begge to, ingen felles barn. Han hadde vært syk i noen år, og hun hadde passet på ham de seneste årene.

- Så tar hun kontakt og spør meg hva hun at hvis samboeren faller fra.



- Ingenting, svarte jeg, og det kom som et sjokk på henne.

- Hun skjønte ikke helt hvorfor det skulle være sånn, de hadde vært sammen i nesten 30 år. Men det hun hadde gjort for nesten 30 år siden, var at hun hadde flyttet inn i hans bolig. Hun hadde ingen bolig, hytta var hans, bilen var hans, hun hadde ingenting, forteller Incedursun.

Det endte opp med at de skrev et testament, men der han selvfølgelig måtte ta hensyn til sine barn.

Les også: Her tjener menn i snitt 1,5 millioner. fikk sjokk da hun så hva kvinner tjener

Sparefella

Har du både gått i boligfella og pensjonsfella, har du høyst sannsynlig gått i den tredje fella, sparefella.

- Det er en kombinasjon av disse fellene. Du jobber mindre, sparer mindre, og så bruker du kanskje pengene på løpende utgifter. Det du får inn, går til løpende utgifter og ikke til sparing.

- Du jobber deltid og har spart opp mindre i pensjon fra det offentlige og får også lavere tjenestepensjon. I tråd med at man velger å jobbe mindre, går man glipp av betydelige inntekter. Dette gir i sin tur tapte sparemuligheter, påpeker Incedursun.

Les også: Fem pensjonstabber du må unngå

Velger for trygt

Når kvinner først sparer, velger de i større grad trygge spareformer, som gir dårligere avkastning Gjennomsnittstall fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn har snaue 300.000 kroner i banken. Det blir dårlig avkastning, ettersom gjennomsnittlig innskuddsrente i norske banker nå ligger på ca. 0,8 prosent.

- Vi har lav innskuddsrente i Norge, det er altfor dårlig. Så har du prisstigningen i tillegg, og så skatter du. Alt i alt taper du penger på å la sparemidlene stå på konto, sier Incedursun.

Kvinner tjener mindre enn menn, i gjennomsnitt 87 prosent av mannens lønnsinntekt, og de jobber altså mer deltid. Dette kan få store konsekvenser får pensjonsopptjeningen.

Kom i gang

- Det viktigste er å komme i gang med pensjonssparing fortest mulig. Nå får du pensjon fra folketrygden, og så får du tjenestepensjon. Men så er spørsmålet, er den pensjonen som du har god nok? spør Incedursun retorisk.

Da må du se hvilke pensjonsordninger arbeidsgivere har. Rammen for tjenestepensjon er minimum 2 prosent årlig sparing og inntil 7 prosent av lønnen opp til 12 G (ca. 1,2 millioner kroner) noe tillegg opp til 18 prosent I tillegg kan det spares inntil 18,1 prosent av lønnen mellom 7,1 G og 12 G.

- Har du flere kort på hånden og kan velge og vrake mellom arbeidsgivere, er det lurt å sjekke hvem som har best tjenestepensjon, sier Nordeas forbrukerøkonom.

Les også: Pensjonsbombe for hundretusenvis av nordmenn

Mer i aksjer

- Hvilken aksjeandel bør man generelt velge i de private pensjonsordningene?

- Arbeidsgiver har en standard spareordning for pensjonen. Mitt råd er at er du ung og fortsatt har mange år igjen i arbeidslivet, kan du godt skru opp aksjeandelen i tjenestepensjonen. Så kan du skru den ned igjen når du har fem til ti år igjen av arbeidslivet.

Fellene blir ikke noen mindre av at kvinner generelt kan mindre om økonomi enn menn. En undersøkelse utført av forskningssenteret NORCE (Norwegian Research Centre) viser at 70 prosent av menn svarer riktig på spørsmål om aksjer og fond. Kun 44 prosent av kvinnene gjør det samme.

- Jeg så det selv da jeg var rundt på skoler og hadde økonomiopplæring. Det var 15 år gamle gutter som var interessert i å snakke om aksjer, fond, kombinasjonsfond. Interessen var så mye sterkere, sier forbrukerøkonomen.

- Så ditt siste gode råd til kvinner er? - Vis mer interesse! Vær engasjert og nysgjerrig på hva det er av ulike spareprodukter. Gå på seminarer, kurs, det er mye der ute som tilbys gratis. Snakk med andre kvinner, sjekk på Facebook, anbefaler Incedursun.