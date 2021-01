Advarer mot «vaksinenasjonalisme»: Mener Norge må bakover i køen

Store frivillige organisasjoner ønsker at regjeringen skal prioritere global solidaritet fremfor å vaksinere egen befolkning.

Vaksinekappløpet tilspisser seg. Både regjeringen, kommuner og befolkningen er på tå hev for å finne ut når vaksiner kommer, og når vi kan bli ferdig med nedstengninger og koronaviruset.

Regjeringen har fått kritikk for å overlate for mye ansvar til EU. Unionen skal ifølge flere kritikere ha vært tungrodd og kjøpt vaksiner sent sammenlignet med USA og Storbritannia.

Mens både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har kritisert regjeringen for å ikke rulle ut vaksiner raskt nok - er det store norske organisasjoner som gjerne skulle satt Norge lengre bak i køen.

– Vaksinenasjonalisme

Da regjeringen ble med i initiativet Inclusive Vaccine Alliance, et felleseuropeisk initiativ for å sikre tilgang til vaksiner for europeiske land, kom det skarpe brev til Statsministerens kontor fra både Røde Kors, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna.

– Hvis dette er korrekt, kan det undergrave muligheten for å nå den uttalte norske målsettingen om en effektiv og rettferdig global fordeling av en slik vaksine. Vi håper Norge ikke vil være med i en «Europa-først»-allianse, skriver generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors i brev til Statsministerens kontor.

Han mener det er usolidarisk av Norge å prioritere egne innbyggere, ettersom vi har godt utbygde helsesystemer.

– Når vi vet at konsekvensene av Covid-19 kommer på toppen av andre store humanitære utfordringer, kan det vanskelig la seg forsvare at landene bak helseinitiativet, som har godt utbygde helsesystemer, skal prioritere vaksiner til egen befolkning, på bekostning av land uten utbygde helsesystemer og uten mulighet til å anskaffe vaksinene selv, står det i brevet.

Et lignende brev ble også sendt inn av Kirkens Nødhjelp.

– Vi er dypt bekymret for det vi oppfatter som et kappløp fra en rekke rike land for å sikre en størst mulig del av fremtidig produksjon av denne vaksinen for egen befolkning, skriver generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Organisasjonen mente europeiske samarbeid burde skrotes, og det burde utvikles kollektive mekanismer som fordeler vaksiner globalt.

Redd Barna sendte også inn et brev hvor de skrev at de støtter budskapet fra de andre organisasjonene.

Praktiske problemer

Om det så var tilgjengelig vaksiner til hele verdens befolkning, ville det vært store praktiske problemer. Den første vaksinen - og foreløpig den eneste på norsk jord - er Pfizer-vaksinen. Den krever oppbevaring på -70 celsius. Det er en stor logistisk utfordring, og spesielt i land med et sviktende helsevesen.

Ifølge Associated Press som gjorde en grundig reportasje fra Somalia, henger landet langt bak i håndteringen av koronaviruset. Landet med drøyt 15 millioner innbyggere har gjennomført 27.000 tester. Til sammenligning ble det gjennomført 120.000 tester i Norge i forrige uke.

Ifølge covid-sjefen i landet bruker folk hverken masker eller tar smitteverntiltak på alvor.

På spørsmål forklarer Kirkens Nødhjelp at de støtter at Norge prioriterer egne innbyggere.

– Selvsagt har hvert land et særlig ansvar for egen befolkning. Derfor støtter vi en rask og god utrulling av vaksiner i Norge, sier Lisa Sivertsen, leder for politikk og kommunikasjon i Kirkens Nødhjelp.

Hun sier organisasjonens bekymring handler om at kappløp der rike land kjøper opp begrenset vaksineproduksjon.

I Røde Kors er det imidlertid et sterkt ønske om at vaksinene distribueres globalt. De vil stagge utviklingen de kaller «vaksinenasjonalisme».

– Vil ikke Norge være i bedre stand til å hjelpe andre om man vaksinerer egen befolkning først?

– Alle myndigheter har et ansvar for sikkerheten til egen befolkning. Men en pandemi rammer globalt, og den mest effektive måten å bekjempe den på er å prioritere den delen av befolkningen som trenger det mest i alle land, sier kommunikasjonsdirektør Øistein Mjærum i Røde Kors til Nettavisen.

På bekostning av solidaritet

– Dere hevder at dersom rike land kjøper store mengder vaksiner vil det skyve fattigere land bak i køen. Imidlertid er det vel nødvendig å kjøpe for å øke produksjonskapasiteten?

– Kraftig investering i vaksineutvikling og produksjon har vært helt nødvendig for at vaksinen skulle fremstilles raskt og etterhvert i store kvanta. Utfordringen er når vaksinenasjonalisme går på bekostning av global solidaritet.

COVAX er et internasjonalt samarbeid hvor rike land bidrar til fattigere land får tilgang på vaksine. Røde Kors mener dette samarbeidet må prioriteres opp.

– Det internasjonale pengefondet har tidligere anslått det totale økonomiske tapet for verdensøkonomien i 2020-2021 forsårsaket av covid-19 vil beløpe seg til 12 trillioner dollar. Norge kan og bør bidra til å sikre en global fordeling av vaksinene, fordi det vil bekjempe pandemien mer effektivt, fordi vi har en økonomisk egeninteresse i det, og fordi det totalt sett vil redde flere liv, sier Mjærum.

I skrivende stund er det Israel som leder vaksinekappløpet. Ifølge tall fra Oxford University har Israel vaksinert 15,8 prosent av befolkningen. Neste land på listen er De forente arabiske emirater, med 8,4 prosent. Det første EU-landet på listen er Danmark med 0,89 prosent av befolkningen vaksinert. I Norge er det satt 4399 doser med vaksine.

