Advarer mot «tikkende bombe» i Nordsjøen

Oljeplattformer som har stanset produksjonen kan bli værende i Nordsjøen. Det får EU-land til å rase.

Olje- og gasselskapene står overfor en enorm ryddejobb i Nordsjøen de neste tiårene, ettersom flere hundre oljeplattformer kommer til å slutte å produsere petroleum.

Ifølge en rapport fra Oil & Gas UK kommer 2.379 brønner i Nordsjøen til å stoppe produksjonen i løpet av de neste ti årene, hvorav 1.465 av disse er på britisk side. 950.000 tonn dekk-konstruksjoner er planlagt fjernet fra Nordsjøen, og 605.000 av disse kommer fra britisk sokkel.



Les også: Vår kommunale velferd hviler på olje- og gassnæringen

Statfjord A er blant plattformene som skal demonteres og gjenvinnes på norsk sokkel. I Storbritannia forventes det at ryddejobben i Nordsjøen årlig vil koste 15,3 milliarder pund, eller 168,6 milliarder kroner etter dagens kronekurs, det neste tiåret. Nå planlegger, ifølge The Guardian, den britiske regjeringen å forlate noen av konstruksjonene i Nordsjøene, noe som får Europakommisjonen og fem av EUs medlemsland til å rase.

Les mer: Reddet jobben til Kjell i 1975: Nå redder Statfjord A hundrevis av jobber når den skal hugges opp

- Genuint overrasket

- Jeg er genuint overrasket over dette. Vi normalt et nært samarbeid med Storbritannia om miljøspørsmål. Begge landene er svært opptatt av tilstanden til havene våre. Og så skal de bare forlate titusenvis av tonn forurenset vann i Nordsjøen? Jeg forstår ikke. Dette er ikke i tråd med miljøpolitikken som har gagnet Storbritannias omdømme, sier Jochen Flasbarth, en tysk statssekretær i det tyske klimadepartementet, til The Guardian.

Kritikerne, Europakommisjonen, Tyskland, Belgia, Nederland og Luxembourg, advarer britene mot å godkjenne oljeselskapet Shells planer om å blant annet forlate de fire plattformene på Brent-feltet. Tidligere i år ble Storbritannias planer om å støtte Shells planer lekket, og Tyskland har sendt en formell klage.

I 1962 sendte Phillips Petroleum brev til norske myndigheter om tillatelse til leting i Nordsjøen. Over 50 år senere er petroleumsutvinning i Nordsjøen fortsatt svært viktig for norsk økonomi. Statfjord A er blant de eldste plattformene på norsk sokkel, og vil stanse produksjonen i 2022. Bildet er fra 2007. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

Les også: Klart for Johan Sverdrup-oppstart

Ifølge The Guardian mener Tyskland og de andre EU-landene at forlatte oljeinstallasjoner i Nordsjøen er en «tikkende bombe» som etter hvert vil sive ned i havet om ikke Shell tar hånd om dem. Shell fjernet deler av plattformen i juni, men mener de resterende delene av Brent-plattformene vil bli for risikable og kostbare å fjerne.

- Å pumpe ut oljen og miljøgiftene vil ikke bli en enkel oppgave, og det vil ikke bli billig, men ekspertene sier det er mulig, sier Flasbarth til The Guardian.

Kan ignorere Tyskland og co

Hva som vil skje med Brent-plattformene kommer til å bli et brennhett tema når medlemmene av Ospar, konvensjonen for å beskytte det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren, møtes i London 18. oktober. Men siden plattformene står på britisk sektor, har ikke Ospar noen juridisk mulighet til å ilegge bøter. The Guardian skriver at Storbritannia derfor i teorien kan komme unna med å ignorere innvendingene fra Tyskland og de andre medlemslandene.

- Dersom du ser på skatteavtalen som den britiske regjeringen gjorde med Shell, er det åpenbart at Storbritannia nå ser etter den billigste løsningen, og ikke den mest miljøvennlige, sier statssekretær Flasbarth til avisen.

I Norge kan arbeidet med å demolere og gjenvinne oljeplattformer generere hundrevis av arbeidsplasser. Blant de norske aktørene er Lutelandet Offshore i Sogn og Fjordane, AF Gruppen i Vats i Rogaland, samt Kværner på Stord. Sistnevnte vant tidligere i år kampen om å få hogge opp Statfjord A, som etter planen skal slutte å produsere i 2022. Kontrakten sikrer demoleringsanlegget i overkant av 200 årsverk, ifølge Kværner.

Les mer: Vår kommunale velferd hviler på olje- og gassnæringen