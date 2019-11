Advarte mot lønnsspiral i oljebransjen: Mer enn tredoblet inntekten

I starten av året manet Hege Kverneland til edruelighet. Året i forveien hadde lønna til en av verdens mektigste oljekvinner skutt i været.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Mange reagerte da oljetoppenes lønn fortsatte å øke mens de ansatte opplevde lønnskutt og nedbemanninger i kjølvannet av oljekrisen. Nå har oljebransjen vind i seilene, og ifølge Sparebanken 1 SR-Bank venter åtte av ti oljebedrifter oppgang de neste 12 månedene.

Og lønningene til toppledelsen? De fortsetter å øke med flere millioner.

På topp på Nettavisen Økonomis liste over oljetoppenes lønn, skatt og formue, finner vi Trond-Erik Johansen, amerikanske ConocoPhilips' norgessjef. Johansen er også ConocoPhilips' sjef for Europa og Nord-Afrika. Snart flytter Johansen til Houston i USA for å bli selskapets øverste leder for helse, miljø og sikkerhet.

Johansen har kommet godt fra det siden han kom tilbake til Norge fra Alaska i 2015. Bare fra 2016 til 2018 vokste Johansens lønn med 16 millioner kroner. Fra 2016 til 2017 hoppet inntektene fra 11 millioner til 23,8 millioner, og fra 2017 til 2018 ble lønna ytterligere jekket opp med 5 millioner.

Trond-Erik Johansen, toppsjef i ConocoPhilips Norge, er blant oljetoppene som kan glise bredest etter fjorårets utbetalinger. Her sammen med oljeminister Kjell-Børge Freiberg i oktober i forbindelse med 50-årsmarkeringen av Ekofisk-feltet. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Mer enn tredoblet lønna

Blant flere som har advart mot en ny lønnsspiral i oljebransjen, er Hege Kverneland. Kverneland er National Oilwell Varcos konsern- og teknologidirektør, og har kontor både i Stavanger og i Houston.

På den tradisjonsrike Sandefjordkonferansen i januar sa Kverneland til E24 at hun kunne se tegn til at bransjen var i ferd med å gjenta gamle synder og sende lønningene til værs igjen:

- Vi begynner å se at lønningene går opp og at vi mister folk fordi bransjen begynner å stjele folk fra hverandre igjen, sa Kverneland til E24.

Nettavisen Økonomi har kontaktet Kverneland for en kommentar, men hun har foreløpig ikke besvart henvendelsene.

Lønnsnivået til Kverneland selv er det i alle fall lite å si på: Mens hun i 2017 tjente 3,6 millioner kroner, satt oljedirektøren igjen med 12,6 millioner kroner etter fjoråret - mer enn en tredobling fra år til år. I 2014 ble Kverneland kåret til en av oljebransjens mektigste kvinner av amerikanske National Diversity Council.

National Oilwell Varco (NOV) ble kraftig rammet av oljekrisen, og i Norge ble det flere store nedbemanningsrunder. Før oljenedturen hadde NOV 5.000 ansatte - nå er selskapet rundt 1.600 ansatte.

Oljeinvestor halverer lønna

Hitecvision-sjef Ole Ertvaag har i mange år vært blant Stavangers største personlige skatteytere. I 2018 tjente imidlertid sjefen for oppkjøpsfondet «bare» 20,1 millioner kroner, sammenliknet med utbetalingen på 51 millioner kroner året i forveien.

Ole Ertvaag og Hitecvision har hatt stor suksess gjennom oppkjøp og salg av oppstrømsselskaper innen olje og gass. I oktober avslørte imidlertid Ertvaag til Dagens Næringsliv at han ser mot fornybar-sektoren, og skal opprette et fornybarfond på 9 milliarder kroner. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Mange sperret øynene opp da Morten Mauritzen, som tidligere har ledet ExxonMobil Norge og Point Resources, firedoblet inntektene til 44 millioner kroner i 2017. I 2018 tjente Mauritzen, som i dag er pensjonist, 26,7 millioner kroner. Formuen hans økte fra 37,9 millioner kroner i 2017 til 48,2 millioner kroner i fjor.

Equinor-sjef Eldar Sætre, som nylig sa til Aftenbladet at det er «utrolig viktig å ikke la seg rive med nå» med referanse til lønn, har også fått et solid lønnshopp. Fra 2017 til 2018 økte Sætres inntekter, ifølge skattelistene, med over 4,1 millioner kroner - fra 12,9 millioner til 17,1 millioner kroner.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor tjente 17,1 millioner kroner i 2018 og betalte nesten 8 millioner kroner i skatt. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Aker Solutions-sjef Luis Araujo er den desidert rikeste oljetoppen på Nettavisen Økonomis liste, med en bokført formue på nesten 72 millioner kroner.

