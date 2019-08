Advokat og eiendomstopp i nabokrangel på Bygdøy

- Jeg har forlangt at naboen fortrinnsvis fjerner hele det nye gjerdet, sier advokaten.

En av eiendomsbransjens aller mektigste, administrerende direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo eiendom, har havnet i unåde hos naboen.

Advokaten Ola Bøe reagerer på at Grimstad har satt opp et gjerdet mot hans eiendom på Bygdøy i Oslo, uten forvarsel.

- Gjerdet er ca. 2,20 meter høyt og åtte meter langt, og sperrer effektivt min eneste utsiktsstripe mot sjøen fra min stue og uteplass. Naboen har opplyst at deres formål med «nybygget» som er utført som et umalt espalier av treverk på metallstolper kun er å være støtte for klatreplanter, skriver Bøe i sin klage til Oslo kommune.

Dessuten mener han at gjerdet står utenfor byggelinjen/grensen på eiendommen.

- En linje som ble trukket over begge eiendommer for å bevare grøntdraget på høyden hvor husene ligger. Jeg kan ikke se at naboen har søkt om tiltaket, heter det videre.

- Forbyr gjerde over 1,2 meter

AVVISER PÅSTANDER: Mathis Grimstad avviser at gjerdet er for høyt, det kommer frem i en epost-tråd. Foto: (Stor-Oslo Eiendom)

Dialogen mellom partene skal ikke ha ført til noen løsning.

- Underveis har jeg blitt klar over at reguleringsplanen for eiendommene forbyr oppsetting av nye gjerder over 120 centimeter. Jeg har forlangt at naboen fortrinnsvis fjerner hele det nye gjerdet, alternativt reduserer høyden, maler treverk og metallstolper slik at ulempene dempes og planens verneformål ivaretas, tok advokaten videre til ordet for.

Samtidig kunne Bøe melde om at han da samtidig ville senke høyden på sin tidligere etablerte levegg som er 1,8 meter høy. Avslutningsvis ba han om at saken snarest ble fulgt opp av kommunen.

- Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover det som fremkommer i min klage. Plan- og bygningsetaten for ta dette videre, sier advokat Ola Bøe.

Avviser påstander

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Mathis Grimstad, men Bøe har lagt ved en epost-tråd mellom seg selv og Grimstad til kommunen.

Her avviser Grimstad påstandene fra Bøe, og viser til at gjerdet er innenfor tillatt høyde.

- Jeg hadde håpet at vi kunne bli enige om en omforent høyde som kunne gjelde hele veien langs grensen. Også deres levegg som åpenbart har satt opp uten tillatelse og som også da er alt for høy i forhold til reguleringsbestemmelsene du nevner. For øvrig er ikke vår konstruksjon et tett gjerde, men et åpent espalier som man kan se igjennom og som dermed gir utsyn, heter det i mailen fra Grimstad til Bøe.

Videre kommer det frem at Grimstad har satt opp espalieret, for å skjerme innsyn og gjenopprette beplantning mellom de to naboenes eiendommer.

- Vi har tidligere hatt en avtale om at vi skal opprettholde vegetasjonen mellom våre eiendommer for å hindre innsyn og bevare privatlivet på våre eiendommer, heter det i en annen mail fra Grimstad til Bøe.

- Avventer ledig saksbehandler

Nylig kunne Nettavisen fortelle at Oslo kommune dynges ned av nabokrangler. Det fører til at saksbehandlingstiden bare eser ut. Det er også tilfellet i denne saken.

- Generelt er det slik at gjerde mellom naboer reguleres av lov om grannegjerde. Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og kan derfor settes opp uten å søke kommunen om tillatelse, sier senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Men han legger til at det er et men her. For Grimstads eiendom er underlagt en reguleringsplan, som nettopp har bestemmelser om gjerder.

- I henhold til denne reguleringsplanen fremgår det at nye gjerder høyere enn 1,2 meter tillates ikke, fortsetter han.

Saken vil bli tildelt saksbehandler så snart etaten har saksbehandlere som kan behandle saken.

Nettavisen har også tidligere fortalt om reglene som kan tvinge naboen til å betale for gjerdet ditt.