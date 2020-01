Aftenbladet: Hver fjerde ansatt må gå fra oljegigant i Norge

Nyheten blir møtt med sjokk og skuffelse, ifølge en tillitsvalgt.

Mandag skriver Stavanger Aftenblad at den franske oljegiganten Total skal kutte 20 til 30 årsverk i Norge. Selskapet har i dag 108 ansatte i Stavanger - noe som betyr at én av fire medarbeidere må gå.

– Folk er helt lammet. Dette blir møtt med sjokk og skuffelse, sier Roy Hoel, tillitsvalgt for Tekna i Total til Aftenbladet.

Total har gjennom mange år vært en stor aktør på norsk sokkel, og opprettet allerede i 1965 kontorer i Stavanger. De siste årene har selskapet, som mange andre av de store aktørene internasjonalt, redusert sin tilstedeværelse i Norge: Nesten 300 ansatte har forlatt Total i Norge siden 2017.

Ifølge Aftenbladet skal et nytt organisasjonskart være på plass i mars. Total Norges pressekontakt Leif Harald Halvorsen sier til avisen at håpet er at nedbemanningen skal løses gjennom frivillige avganger via sluttvederlag og ledige stillinger internasjonalt.

Bakgrunnen for nedbemanningsrunden som kommer er behovet for effektivisering. Total avviser overfor Aftenbladet at selskapet, som er blant partnerne på Johan Sverdrup, er på vei ut av norsk sokkel.

– Ja, våre ambisjoner står fortsatt ved lag. Nettopp derfor tar vi nå grep for å sikre lønnsomhet og effektivitet fremover, sier Halvorsen til Aftenbladet.



