Airbnb-smell for norske utleiere: Taper titusenvis av kroner

Airbnb-utleiere taper nå mye penger på grunn av alle avbestillingene som kom etter at koronaviruset brøt ut i Norge og andre steder i verden.

Tommy Fagerborg er én av dem som nå mister mye leieinntekter når koronakrisen inntraff midt i høysesongen for turisme der han leier ut.

- Jeg tjener vanligvis totalt cirka 200.000 kroner for hele skisesongen, og nå som resten av sesongen ryker, taper jeg mye penger. Det er snakk om et tap på 60.000 kroner i måneden, forteller han til Nettavisen.

Les også: Leiligheten ble brukt til vill sex- og kokainfest: Petter og Tina hyrer toppadvokat mot Airbnb

Frykter flere avbestillinger

Huset han leier ut ligger i Lyngen i Troms, og det er derfor et yndet sted for de som vil oppleve nordlyset eller stå på ski gjennom en lang vintersesong.

- Jeg har hittil fått cirka seks avbestillinger, og folk leier som regel én uke hver. Det kommer nok helt sikkert flere avbestillinger, og kanskje går dette utover sommersesongen også, sier han.

Inntektene fra Airbnb-utleien dekker lån og utgifter for huset, men Fagerborg sier at det ikke er krise for hans del.

- Det er surt, men jeg klarer meg. Jeg synes mer synd i aktører som har en god del millioner i gjeld, og familier som er avhengige av inntekten fra Airbnb for å få økonomien til å gå rundt, sier han, og legger til:

- Dessuten kan jeg bare selge huset eller leie ut til fastboende i Lyngen om det ikke blir noe forbedring fra Airbnb sin side.

Les også: Slik kan du tjene penger i krisen: – Det er veldig lett å komme i gang (+)

- Tar alltid gjestens part

Han er imidlertid kritisk til hvordan Airbnb har håndtert koronasituasjonen overfor utleierne.

- Vi som privatutleiere får ingenting igjen. Jeg mener Airbnb burde tatt halvparten av kostnadene så vi i alle fall hadde fått 50 prosent av det vi skulle fått for å leie ut, sier han, og legger til:

- Jeg har klaget, men møter ingen forståelse. De tar alltid gjestens part. De som leier kan jo bruke reiseforsikringen sin, og har de ikke det så burde de ikke reise i det hele tatt.

Les også: Dette kan avgjøre hvor syk du blir av koronaviruset – ikke bare eldre som rammes (+)

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Kjøpte hus for å leie ut - så kom krisen

Også flere rammes hardt av koronakrisen. I februar kjøpte Nikolai Aspen, kjent fra TV 2-programmet Farmen, en leilighet for 3,3 millioner kroner i Tromsø sammen med broren Markus. Planen var å leie den ut via Airbnb, for begge har allerede en egen plass å bo.

Så kom koronakrisen.

- Det gikk ikke som planlagt. men man må tilpasse seg og gjøre det beste ut av det, sier han til Nettavisen.

- Vi vet at belegget for Airbnb er bra i Tromsø. Jeg jobber i reiselivsbransjen, og vet at hotellene i byen som regel er fullbooket fra januar til mars. Så det skulle ikke vært noe problem å få leid ut, fortsetter han.

Les også: Ledigheten gir boligknekk: - Utenkelig at det ikke skjer

Siden Nikolai ble permittert fra jobben sin på grunn av koronapandemien, ble han stresset.

- Det går hardt utover privatøkonomien. Så vi måtte få inn en leietaker for langtidsleie, så vi skal nok klare oss, forklarer han, og legger til:

- Men vi ville tjent omtrent det dobbelte om vi leide den ut via Airbnb.

SKULLE LEIE UT: Brødrene Nikolai (til venstre) og Markus Aspen kjøpte en leilighet i denne boligen på Sør-Tromsøya i vinter. Den skulle de leie ut via Airbnb, men slik gikk det ikke. Foto: Google Maps / Frida Martinussen (privat)

Nå må de bare vente og se hva som skjer med flynæringen og i reiselivsbransjen, og håper folk begynner å reise igjen.

- Det kommer nok til å være etterdønninger av krisen. Så jeg tviler på at vi får leid ut leiligheten via Airbnb før i 2021, sier han.

Tilbyr økonomisk støtte

Nettavisen har kontaktet hovedkontoret til Airbnb for Europa i London, men de ønsker ikke å la seg intervjue i denne saken. De har sendt oss en epost med generell bakgrunnsinformasjon og viser samtidig til tidligere publisert informasjon.

Airbnb har tatt flere grep for å hjelpe utleiere av boliger på Airbnb. De har blant annet investert 250 millioner dollar for å lette situasjonen for utleierne som får avbestillinger i henhold til retningslinjene som gjelder nå.

De opplyser at de også har lansert et fond på 10 millioner dollar for Airbnb-utleiere som kvalifiserer til å være «superverter» og «experience-verter», for å hjelpe dem som sliter med å betale huslån eller pantelån.

Boligutleiere som faller under denne kategorien, kan søke om opptil 5.000 dollar i tilskudd som ikke trenger å bli tilbakebetalt, opplyser de.