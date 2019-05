Airbus tror «Urban Air Mobility» kommer før folk flest tror

Den nye storsatsingen til verdens største flyprodusent kan revolusjonere måten vi forflytter oss på.

THE HUB/DOGA (Nettavisen Økonomi): Om få år kan en type “flyvende taxi” innta luftområdet mellom 1000 og 3000 fot - høyere enn de høyeste skyskraperne, men med solid høydeavstand opp til ordinære rutefly.

- 60 prosent av jordas befolkning bor i megabyer. Disse storbyene med polysentriske strukturer trenger bedre samferdselsløsninger, sier Derek Cheng.

Cheng er flyprodusent Airbus’ direktør for «Urban Air Mobility» i Asia, hvor veldig mange av gigantbyene befinner seg og vokser fram. Nettavisen møter Cheng, hans kollega Vassilis Agouridas fra Airbus’ helikopterdivisjon og Glenn Llewellyn, Airbus' direktør for elektrifisering under konferansen “Urban Future” i Oslo.

- Batterikapasiteten vi har nå er mer enn god nok til denne typen transport, som vil komme før vi får elektriske rutefly i drift, sier Glenn Llwellyn, direktør for elektrifisering i Airbus. (se hele intervjuet i videoen)

Airbus-prototypen Vahana er et énseters taxihelikopter som kjører førerløst. Fartøyet kan lande på et vanlig tak og beveger seg vertikalt ved avgang og landing. Motoren er elektrisk. Dette gjør det svært velegnet til bytrafikk, siden det i prinsippet kan ta av og lande fra et hvilket som helst helst vanlig tak.

SPARER TID: Flyvende fartøyer i litt over skyskraper-høyde blir en realitet før ruteflyene blir elektriske, tror flyprodusenten Airbus. Foto: Airbus

3D-transport



Airbus omtaler de nye formene for luftbåren urban transport, «Urban Air Mobility», som 3D-transport.

- Sao Paolo i Brasil er verdens helikopterhovedstad. Der har vi nå om lag 600 turer om dagen. Det sparer folk for masse tid.

I praksis betyr 3D-transport i første omgang kommersielle småhelikoptere. Etter hvert kommer droner av ulike størrelser og nye typer persontransport, som taxien nevnt over.

En slik transport fra en side av den brasilianske gigantbyen til den andre koster nå 150-200 dollar, men prisene kommer til å gå kraftig ned når nye fartøyer skalerer i utbredelse og produksjon, tror Airbus.





Pendlere og luftambulanse

Utfordringene står i kø, som å regulere luftrommet, men ifølge flyprodusenten er interessen stor for denne nye typen transport.

- Vi har tegnet en intensjonsavtale med transportmyndighetene i Paris. I en så trafikkbelastet by er luftområdet svært interessant, ikke minst fordi luftbåren transport ikke krever noen som helst investering i infrastruktur. En tur inn til byen fra flyplassen kan i dag ta halvannen time i rushtida, men ti minutter med disse fartøyene, sier Agouridas.

FLYVENDE TAXI SNART: - Får man de regulatoriske løsningene på plass, kan 3D-samferdsel komme på mange plan om få år, sier Derek Cheng, leder for "urban air mobility" i Airbus. Foto: Morten Solli

Men ifølge Cheng og Agouridas kan bruksområdene like gjerne som passasjertransport være dronehenting av hjertepasienter eller logistikkhjelp i havnene. Når dette vil være i drift på bred kommersiell basis vil være helt opp til byene, og hvordan de vil bruke den nye teknologien til å løse lokale samferdselsutfordringer, mener Airbus-representantene.

- Får man de regulatoriske løsningene på plass, kan 3D-samferdsel komme på mange plan om få år, sier Derek Cheng.

Rutefly om ti år

Ifølge Glen Llewelynn vil elektrifiserte vanlige rutefly kunne være i drift i hele Europa i løpet av 2030-årene. I forrige uke ble det kjent at Airbus og SAS har innledet et tett samarbeid om å videreutvikle slike fly.

Avinor, som drifter flyplassene i Norge, har satt som mål at all norsk innenriksluftfart skal være elektrisk innen 2040. Norge er spesielt godt egnet for de vi har mange korte ruter, men også mange flyplasser i forhold til størrelsen på landet, fremholder Avinor-sjef Dag Falk-Petersen.

- Samarbeidet med Airbus setter oss i stand til å realisere denne visjonen og ambisjonen fra Avinor, sier Lars Andersen Resare, miljødirektør i SAS, til Nettavisen Økonomi.

Det er realistiske mål fltyselskapene setter seg, mener Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Klimastiftelsen Zero.

- Dette er en god overraskelse. De tar dette et steg videre med dette samarbeidet. Vi tror ambisjonene er mulig å få til. Teknologiutvikligen går fortere enn vi har trodd, så jeg tror at om ikke altfor mange år skal vi fly elektrisk og utslippsfritt, sier Gjerset.

- Er det nok konkurranse i dette markedet?

- Det er mange aktører som jobber med elektriske fly. De store trenger konkurrenter for å få dette til.

- Har du tro på at vi får flyvende taxier om noen år?

- Det kan ligne på sånt man har sett i science fiction-filmer, men de har jo bygd disse tingene allerede. Jeg tror ikke det vil vrimle av sånne, men at dette kan bli et aktuelt utslippsfritt transportmiddel i noen byer - ja, hvorfor ikke?