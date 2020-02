Aker BP passerte 1 milliard dollar i inntekter

En ny milepæl ble markert da Aker BP la fram resultater tirsdag morgen.

Aker BP fikk et resultat før skatt på 424 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor, som tilsvarer 3,93 milliarder kroner etter dagens kurs. For første gang var inntektene i ett kvartal på mer enn 1 milliard dollar (9,27 milliarder kroner), som var noe mer enn analytikerne hadde forventet.

I 2018 var resultatet før skatt var på 398 millioner dollar (3,69 mrd. kr.) i fjerde kvartal.

De høye inntektene skyldes særlig rekordhøy oljeproduksjon. Produksjonsveksten kommer som følge av oppstarten av Johan Sverdrup-feltet, kombinert med sterk produksjon fra øvrige felt.

Netto resultat for fjerde kvartal var 112 millioner dollar (1,038 mrd. kr). Selskapet opplyser at de forventer å produsere mellom 205.000 og 225.000 oljeekvivalenter per dag i 2020.

Aker BP planlegger å delta i ti utforskningsbrønner i år og venter å bruke omtrent 500 millioner dollar på utforskningsaktiviteter. Produksjonskostnadene ventes å gå ned med omtrent 20 prosent sammenlignet med 2019.

Sammen med resultatet presenterte Aker BP et mål om å redusere utslippene ytterligere til under 5 kilo karbondioksid per fat oljeekvivalenter fra og med 2020.

Nøkkeltallene

Nøkkeltall fra Aker BPs resultat for fjerde kvartal 2019. Tall for samme periode i 2018 i parentes.

Driftsinntekter: 1.003 millioner dollar (916 millioner dollar)

Driftsresultat: 745 millioner dollar (658 millioner dollar)

Resultat før skatt: 424 millioner dollar (398 millioner dollar)

