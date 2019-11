Aksje tok av - storbank tror den skal tredobles

DNB var i forrige uke ute med en oppdatert analyse av selskapet Nordic Nanovector (NANO), og med en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 72 kroner. Når aksjen i dag handles rundt 24 kroner, så ser altså DNB en mulig tredobling for aksjen.

[04.11.2019] - Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester av børs, aksjer, valuta og råvarer for nordiske investorer, har i dag blant annet sett nærmere på Nordic Nanovector ASA (ticker på Oslo Børs: NANO).

Dersom det skulle skje så vil det isåfall ikke være første gang aksjen flerdobler seg på kort tid. I 2016 så steg aksjen fra en bunn i januar 2016 rundt 12,50 kroner, og til en topp rundt 120 kroner i november 2016. Nesten tidobling, med andre ord.

Mandag 04.11.2019 var aksjen på det meste opp hele 20 prosent til 25,56 kroner per aksje, men endte dagen opp 11,75 prosent til 23,78 kroner.

Nordic Nanovector utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle, ved bruk av selskapets patentbeskyttede teknologi. Selskapets fremste produktkandidat, Betalutin(TM), tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av non-Hodgkin Lymfom (NHL).

Mener aksjen kan tredobles

I forrige uke (onsdag 30.10.2019) var DNB ute med en oppdatert analyse av Nordic Nanovector (NANO), og hvor de har en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 72 kroner.

Meglerhuset suspenderte tidligere sin dekning som følge av at de tilrettela for selskapets nylige gjennomførte rettede emisjon. Tallknuserne i meglerhuset forventer nå at Nordic Nanovectors kontantposisjon vil øke til 575 millioner kroner ved utgangen av 3. kvartal etter den rettede emisjonen, gitt en såkalt "burn rate" på om lag 100 millioner kroner i 3. kvartal.

DNB tror kontantposisjonen bør holde inn i første halvår 2021, og muligens helt frem til "data readout".

Kort om Nordic Nanovector ASA (NANO)

Nordic Nanovector's vision is to significantly advance the treatment of cancer patients with innovative precision therapies.

We are a biopharmaceutical company dedicated to extending and improving the lives of patients with haematological cancers through the development and commercialisation of innovative targeted therapeutics.

The company's lead clinical-stage product is Betalutin®, a next generation radioimmunoconjugate (RIC), designed to improve upon and complement current options for the treatment of non-Hodgkin lymphoma (NHL). Nordic Nanovector intends to retain marketing rights and to actively participate in the commercialisation of Betalutin® in core markets, while exploring potential distribution agreements in selected geographies.

We are committed to building a pipeline of novel radionuclide therapies.

Kilde, og for mer informasjon om selskapet, se her: https://www.nordicnanovector.com/

Aktuelle nyheter rundt Nordic Nanovector den seneste tiden

[22.08.2019]: Kvartalsrapport for andre kvartal 2019

Nordic Nanovector meldte om et resultat etter skatt på minus 110,35 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot minus 82,85 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble minus 2,05 kroner, mot minus 1,69 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble minus 110,11 millioner kroner, sammenlignet med minus 82,57 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble minus 110,98 millioner kroner, mot minus 84,51 millioner kroner året før.Driftsinntekter beløp seg til 0,00 millioner kroner, sammenlignet med 0,00 millioner kroner i 2. kvartal 2018.

[18.10.2019]: Nordic Nanovector hentet 243 mill.

Biofarmasiselskapet Nordic Nanovector hentet 243 millioner kroner gjennom en rettet emisjon i oktober.

Selskapet har utstedt rundt 11 millioner aksjer til kurs 22 kroner. Sluttkurs dagen før, torsdag 17.10.2019, var 26,64 kroner.

[26.10.2019): Avlyste reperasjonsemisjon

Biofarmasiselskapet Nordic Nanovector hentet 243 millioner kroner gjennom en rettet emisjon i midten av oktober.

Samtidig meldte selskapet om at de vurderte en reparasjonsemisjon der de ville utstede opp til 2,2 millioner nye aksjer. Torsdag 26. oktober meldte selskapet at det avlyste disse planene.

Nordic Nanovector oppgir grunnen til å være at kursen har falt under emisjonskursen på 22 kroner aksjen. Ved stengetid onsdag 25. oktober ble aksjen handlet til 20,12 kroner (les mer under).

Teknisk Analyse av Nordic Nanovector ASA (NANO)

Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO) viser en svak utvikling, og har gjort det i lang tid innenfor en fallende trend (jf. dag og ukediagram).

En videre negativ utvikling signaliseres for aksjen innenfor den fallende trenden, og inntil aksjen eventuelt bryter ut av denne fallende trenden.

Aksjen er under både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for aksjen er negativ.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i salgssignal for aksjen og som den har vært mye av tiden under den kraftige nedturen for aksjen de seneste par årene nå (jf. diagram 'SignalListen').

Aksjen har den seneste tiden utløst nye negative tekniske signaler etter brudd ned under et støttenivå rundt NOK 25.00 (jf. dagdiagram).

Det vil nå være teknisk motstand for aksjen ved eventuelle rekyler opp, rundt NOK 25.00. Da aksjen på det meste i dag var opp 20 prosent så var den i NOK 25,56, men falt så noe tilbake mot slutten av dagen og endte i NOK 23,78.

Aksjen finner noe teknisk støtte ved nedre trendlinje i den fallende trenden (rundt NOK 20.00, jf. dagdiagram nedenfor i saken her), men bortsett fra det så er det lite teknisk støtte for aksjen videre nedover før ned mot tidligere bunn fra 2016, rundt NOK 12.50 - 15.00 (jf. ukediagram).

Det samlede tekniske bildet for Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO) er altså negativt, og det både på kort og mellomlang sikt, og signaliserer stor fare for videre nedgang for aksjen i tiden fremover.

Det som må til for å endre det i dag negative tekniske bildet for aksjen til et noe mer positivt teknisk bildet vil i første omgang være om aksjen klarer å få et etablert brudd over motstandsnivået nå rundt NOK 25.00.

Så videre deretter over 50-dagers glidende gjennomsnitt (og som i dag er rundt NOK 26,80), og såover motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i den mellomlangsiktige fallende trenden rundt NOK 30.00-nivået.

Aksjen møter altså på betydelig teknisk motstand nå i området mellom NOK 25.00 - 30.00, og Aksjeanalyser.com mener for sin del at det fortsatt er stor fare for nye kraftige fall for aksjen i tiden fremover.

Skulle aksjen bryte ned under støttenivået rundt NOK 20.00, så mener Aksjeanalyser.com basert på det samlede i dag negative tekniske bildet for aksjen, at det vil være stor fare for videre nedgang ned mot NOK 12.50 - 15.00 for aksjen på noen måneders sikt.

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det tekniske bildet for aksjen så er det som vil være med og gi de neste viktige tekniske signaler om den videre utviklingen for aksjen på mellomlang og lang sikt, nå enten et etablert brudd over NOK 30.00-nivået, eller et etablert brudd ned under støttenivået rundt NOK 20.00.

Dersom aksjen skulle få et slikt etablert brudd over NOK 30.00-nivået så vil også Aksjeanalyser.com, slik som DNB, se et potensiale for aksjen gjerne opp mot NOK 60.00 - 75.00 på rundt 12 måneders sikt.

Til slutt så nevnes det at aksjen er svært volatil så det innebærer da naturligvis også svært høy risiko ved å investere i aksjen.

Teknisk Analyse av Nordic Nanovector ASA (NANO):

