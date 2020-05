Aksjeekspert om Norwegian-tilbudet: - For godt til å være sant

Nordeas investeringsdirektør mener småsparerne bør vente så lenge som mulig med å delta i aksjeutvidelsen i Norwegian. Tilbudet virker for godt til å være sant.

Norwegian skal som en del av den godkjente redningspakken hente inntil 400 millioner kroner i ny egenkapital (emisjon). En fjerdepart av disse midlene er forbeholdt små og store investorer som kan få tildelt nye aksjer gjennom en offentlig aksjetegning.

Denne tegningsperioden varer frem til kl 16.30 torsdag 14. mai, men Norwegian meddelte allerede 6. mai at emisjonen er overtegnet. Uansett, investorene har fått tilbud om å kjøpe aksjer til lave 1 krone.

Det virker ekstremt gunstig når Norwegian-aksjen tirsdag ettermiddag over Oslo Børs kan ble solgt for 5,27 kroner per stykk (se grafen under).

TAR DU SJANSEN? Norwegian-aksjer selges for over 5,25 kroner i markedet. Du kan kjøpe de for 1 krone i aksjekapitalutvidelsen. Foto: (InFront)

Alternativt kunne investorene i markedet ha solgt en aksje for over 5 kroner tirsdag ettermiddag og kjøpt over fem aksjer for 1 krone i emisjonen. Det er tross alt bedre å eie fem aksjer enn en aksje. Dette høres ut som en gratislunsj som er for god til å være sann.

Så enkelt

- Ja, det er faktisk så enkelt, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management til Nettavisen Økonomi.

- Det blir som å bytte en hundrelapp mot en femhundrelapp. Det som egentlig skjer, er at en stor haug med «voksne menn» kjøper og selger hundrelapper og betaler nesten fem hundre kroner per stykk.

- Og hva er hensikten med det?

- Håper de å finne noen som er enda dummere enn de selv, sånn at de til slutt kan selge hundrelappen for tusen kroner? svarer Næss retorisk.

Investeringsdirektøren sier at tilbudet til slutt kan vise seg å være en god investering.

- Jeg tror ikke det, men kan absolutt ta feil. Å betale 500 kroner for 100 kroner kan ALDRI bli riktig, fremhever investeringsdirektøren.

Skjønner meg ikke

Han mener den tilsynelatende gratislunsjen i Norwegian har ingen ting med investeringer å gjøre.

- Jeg skjønner meg ikke på det. Det er fristende å kalle de dumme, men jeg har truffet noen som er antatt dumme, og de har aldri hatt problemer med å skjønne at du ikke betaler 500 kroner for 100 kroner.

Aksjekursen tirsdag ettermiddag var altså mer enn fem ganger det man kan få kjøpt den for i emsisjonen.

- Jeg forstår ikke noe av den kursen. En kollega mente at det kunne skyldes at det er en rekke personer som ikke får spilt på idrettsresultater og at de nå kaster seg inn i Norwegian. Jeg har ikke noe som bekrefter en sånn tanke, kommenterer Næss.

Handles mye

Og det er god omsetningen i aksjen. Ifølge Næss er Norwegian på andre plass når vi måler antall transaksjoner som er utført per dag, bak Equinor, men foran storbanken DNB.

- Er det noen grunner til å ikke benytte seg av denne lunsjen?

- Tja, hvis det stod noen utenfor Rema 1000 og sa de ville gi deg en 500-lapp for hver 100-lapp, ville jeg tro at de fleste hadde holdt seg unna. Det er rett og slett for godt til å være sant. De fleste ville nok tenkte at dette kan være falske sedler eller at det er noe annet skummelt, svarer Næss.

- Men med Norwegian er det ingen grunn til å være redd for svindel. Den eneste risikoen er at du selger aksjene i dag, og så får du ikke de nye aksjene før i neste uke.

Får opp mot halvparten

- Kan det skje at du ikke får tak i de nye aksjene?

- Dersom du har eid aksjene siden 30. april, er du blant de som skal få opp mot halve emisjonen. Det vil si at det ligger 200 millioner aksjer klare for de som i dag eier 163,4 millioner aksjer, svarer Næss.

Da er sannsynligheten veldig stor for at du får tegnet en aksje til én krone. Næss sier at i praksis blir det alltid noen som ikke vil tegne seg for aksjer, kan tegne eller husker på å tegne seg i slike kapitalutvidelser. Dermed får du helt sikkert mer enn en ny aksje for en gammel.

Investeringsdirektøren mener den besynderlige oppførselen gjelder de som eide aksjer 30. april. Dersom det hadde vært en normal tegningsrettsemisjon, ville de fått mer enn 1 ny aksje per gammel aksje de eide. Ved en slik emisjon gir en tegningsrett retten til å kjøpe x antall nye aksjer. I dette tilfellet er det jo mer usikkert.

Klarer ikke å fordele

- I teorien kan det være at selskapet ikke greier å fordele etter hvor mange aksjer man eide, men kun grupperer de i eide eller ikke eide aksjer. I så fall kan noen av de gamle aksjonærene få mindre enn én ny aksje per gammel de eier, sier Næss.

Han mener det fornuftige for småsparerne er å vente med tegningen til siste dag, altså torsdag 14. mai. Men, av praktiske årsaker er det sikkert greit å gjøre det i hvert fall én dag før fristen går ut.

Hos Nordnet var det kun 230 av 29.000 småaksjonærer som per fredag 7. mai hadde tegnet seg i emisjonen, ifølge E24.

Næss vil ikke kommentere om Nordea kommer til å benytte seg av tilbudet. Han viser til det de offentliggjør av beholdninger og månedsrapporter med noen ukers forsinkelse. Nordeas investeringsdirektør gjør seg imidlertid noen tanker.

Gunstig

- Dersom det er en lang kø for å kjøpe noe, indikerer det at kjøpet kan være gunstig. I dette tilfellet handles aksjen for 4,65 kroner. Det første spørsmålet er om du 20. mai, som er den første handelsdagen, kan oppnå en bedre kurs enn én krone for aksjen. Det andre spørsmålet er om kursen er høyere enn én krone om et halvt til ett år.

På det siste spørsmålet er Nordeas investeringsdirektør «svært usikker». Næss viser til at det er svært mange aksjer som långiverne i Norwegian kan selge utover høsten. Det vil kunne presse Norwegian-kursen nedover.

I tillegg ligger selskapet brakk, og Norwegian-ledelsen venter at det tar flere år før de er tilbake. Norwegian skal fly med bare syv fly frem til april 2021. Det blir det ikke mye butikk av.

- Det betyr at det nok kommer flere runder med refinansiering, og da kan aksjekursen fort ende under én krone, advarer Næss.

Sannsynlig

- Men vil aksjekursen holde seg over en krone frem til 20. mai?

- Det er langt fra sikkert. Men gitt at kursen er fire og en halv ganger så høy som den er i dag, er det sannsynlig at kursen holder seg over én krone de neste ni dagene.

Totalt blir det 3,14 milliarder aksjer i nye Norwegian. Mesteparten av den voldsomme økningen - 2,8 milliarder - kommer fra gjeld til obligasjonseiere og leasingselskaper som skal gjøres om til aksjer.

Det gir en voldsom utvanning av verdiene til de gamle eierne, men alternativet var ifølge Norwegian-ledelsen konkurs og dermed null igjen til eierne.