Aksjen kan dobles i løpet av kort tid

Aksjeanalyser.com hadde en positiv analyse av Kongsberg Automotive (ticker på Oslo Børs: KOA) for rundt tre måneder siden, og aksjen har nå steget med solide 150 prosent siden den gang.

I dag har Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på denne aksjen, Kongsberg Automotive (KOA), og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover.

Les også: "Nettavisens aksjeekspert har hatt en serie innertiere du kunne blitt rik av"

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for nordiske investorer, har i dag sett nærmere igjen på en av de mest utbombede aksjene på hele Oslo Børs, Kongsberg Automotive (KOA).

Få selskaper på Oslo Børs ble hardere rammet av coronakrisen enn bildelprodusenten Kongsberg Automotive (KOA). Da de store bilprodusentene måtte stenge sine fabrikker, stupte også salget til KOA.

Det førte også til fullstendig kollaps på Oslo Børs, noe som ble ytterligere forsterket da kursen måtte sendes til bunns for å hente inn en redningspakke på 1 milliard kroner.



Aksjeanalyser.com hadde en positiv analyse av denne aksjen den 09. oktober 2020:

«Utbombet aksje kan femdobles i rekordfart»



Den gang 09. oktober 2020, og da KOA-aksjen var rundt NOK 0.145, skrev Aksjeanalyser.com i sin analyse av aksjen blant annet:



«Aksjeanalyser.com ser nå et veldig stort potensiale for denne utbombede aksjen, og på både kort og mellomlang sikt. Nå tror Aksjeanalyser.com at tiden kan være veldig riktig for å laste opp aksjer i denne fullstendig utbombede aksjen på Oslo Børs.»

Nå mandag 04. januar 2021 så handles KOA-aksje rundt NOK 0,36, og har dermed steget med solide rundt 150 prosent i løpet av bare tre måneder.

Aksjeanalyser.com har fortsatt veldig stor tro på Kongsberg Automotive (ticker på Oslo Børs: KOA), og ser nå et potensiale for aksjen opp mot NOK 0.60 på kort sikt (4-8 uker), og NOK 0.80 – 1.00 på 3-6 måneders sikt og kanskje opp mot NOK 1.50 på 12 måneders sikt.



Aksjeanalyser.com mener altså fortsatt at KOA-aksjen kan ha potensiale for å flerdobles i løpet av de neste 12 måneder.



Aksjeanalyser.com valgte derfor for en tid tilbake å ta inn KOA i sin modellportefølje for Norge og med 20 prosent vekting i aksjen. Aksjeanalyser.com har ingen planer om å ta ut denne aksjen med det første i sin modellportefølje for Norge, og KOA-aksjen er en av Aksjeanalyser.com sine største favorittaksjer for 2021.

Finansavisen [30.10.2020]: Rekordgode utsikter for børstaperen Kongsberg Automotive (KOA)



– Aldri tidligere har utsiktene for første kvartal sett bedre ut på denne tiden av året, uttalte finansdirektør Norbert Loers i Kongsberg Automotive ved kvartalspresentasjonen fredag 30/10-2020.



– Vi har en veldig sterk ordrebok, og vi ser også at oktober, som snart er over, blir en sterk måned, uttalte finansdirektør og fungerende konsernsjef Norbert Loers på kvartalspresentasjonen fredag 30/10-2020. – Og når vi ser inn i første kvartal neste år, har det aldri tidligere sett så bra ut på denne tiden av året, la han til.



Les gjerne hele saken hos Finansavisen her…

Kongsberg Automotive ASA (ticker på Oslo Børs: KOA)

Kongsberg Automotive is a listed company on Oslo Stock Exchange with revenues of about EUR 1.1 billion and has more than 25 production facilities in 19 countries on all continents. The company provides system solutions to vehicle makers around the world and has more than 10,500 employees. The product portfolio includes seat comfort systems, driver and motion control systems, fluid assemblies, and industrial driver interface products developed for global vehicle manufacturers.



Kilde: Kongsberg Automotive ASA – Sist oppdatert: 21/11/2020

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside Investor Relations Oslo Børs Nordnet Morningstar

[oppdatert: 04/01-2021]

Teknisk Analyse av Kongsberg Automotive ASA (ticker på Oslo Børs: KOA):

Kongsberg Automotive ASA (ticker på Oslo Børs: KOA) viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend (jf. dag og ukediagram).

Videre kraftig oppgang signaliseres for aksjen fremover, og det både på kort og lang sikt innenfor denne bratt stigende trenden.

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer alle viddere oppgang for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har utløst flere kraftige positive tekniske signaler de seneste månedene nå, og slik Aksjeanalyser.com har skrevet om i tidligere analyser av KOA-aksjen.

Aksjen har brutt over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og nå er 50-dagers glidende gjennomsnitt i ferd med å bryte over 200-dagers glidende gjennomsnitt (det som heter ‘Golden Cross signal’ og som er et svært kraftig teknisk kjøpssignal).

Aksjen er nå i ferd med å utløse nye svært positive tekniske signaler, og når aksjen nå bryter opp fra den seneste konsolideringen (jf. dagdiagram).

Ved et etablert brudd over NOK 0.35 så utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som da møter lite teknisk motstand videre oppover før rundt NOK 0.60 (jf. dagdiagram).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for aksjen og som den nå har vært siden november 2020 (jf. diagram ‘SignalListen’).

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Kongsberg Automotive (KOA) så gjentar Aksjeanalyser.com i dag sine tidligere positive analyser av aksjen.

Slik Aksjeanalyser.com vurderer det så har aksjen et potensiale opp mot NOK 0.60 på gjerne bare 4-8 ukers sikt, og opp mot NOK 0.80 – 1.00 på 3-6 måneders sikt.

Det skal til slutt nevnes at aksjen er volatil og svinger mye, så da innebærer det naturligvis også høy risiko ved å investere i aksjen.

Aksjeanalyser.com har 20 prosent vekting i aksjen i sin modellportefølje for Norge, og har ikke tenkt å ta aksjen ut av modellporteføljen med det første, og ser som nevnt her fortsatt en stor oppside for denne aksjen både på kort og mellomlang sikt.

Det skal ellers nevnes at undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) er selv investert i KOA og med rundt en million aksjer i Kongsberg Automotive (KOA).

Les også saken: «Aksjeanalyser.com starter i disse dager et samarbeid med den norske kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX), og NBX vil blant annet levere mange interessante artikler og saker rundt kryptovaluta mv. for Aksjeanalyser.com sine medlemmer og lesere i tiden fremover. Så vil Aksjeanalyser.com selv komme med mange analyser av kryptovaluta som bitcoin mv. videre fremover nå.»

Teknisk Analyse av Kongsberg Automotive ASA (ticker på Oslo Børs: KOA):

Reklame Liverpool stopper Southampton i å ta denne rekorden