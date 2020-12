Aksjen kan dobles i rekordfart

Aksjen kan stå foran en dobling i løpet av 1-3 måneder. På 12 måneders sikt tror Aksjeanalyser.com at denne aksjen har potensial for å flerdobles.

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for nordiske investorer, har i dag igjen sett nærmere på en av sine favorittaksjer på Oslo Børs, Idex Biometrics ASA (ticker på Oslo Børs: IDEX).

Aksjen har utløst en rekke positive tekniske signaler den seneste tiden, og det samlede tekniske bildet for aksjen er nå svært positivt.

Et etablert brudd over NOK 2.50-nivået er trolig veldig nært forestående, og det vil da utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for IDEX-aksjen.

Aksjeanalyser.com vurderer potensialet for IDEX-aksjen til å være NOK 4.00 - 5.00 på 1-3 måneders sikt, og NOK 8.00 - 10.00 på 12 måneders sikt.

Les mer under den oppdaterte tekniske analysen av IDEX nedenfor i saken her!

Aksjeanalyser.com har derfor i dag for sine medlemmer valgt å ta inn denne aksjen i modellporteføljen for Norge, og med 20 prosent vekting i aksjen.

Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge er nå per 02/12-2020 opp med solide 80,09 prosent siden starten av modellporteføljen den 20/08-2018, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode er opp beskjedne 4,29 prosent.

Les også: "Bitcoin har et ekstremt potensial nå"

Det anbefales også å høre på firmapresentasjonen fra den 27/11-2020 av Idex Biometrics ASA (IDEX) hos Nordnet som dere finner link til nedenfor her.

27.11.2020, 11:50 · GlobeNewswire IDEX Biometrics Presentation at Nordnet November 2020 Oslo, Norway, 27 November 2020: IDEX Biometrics ASA is a leading provider of advanced fingerprint identification and authentication solutions. CEO Vince Graziani has given a presentation to Nordnet followed by a Q&A session. A recording of the presentation has been published by Nordnet on its blog. The recording of the presentation is available at https://www.idexbiometrics.com/investors/events-presentations

Idex Biometrics ASA (ticker på Oslo Børs: IDEX)

IDEX Biometrics ASA er et teknisk selskap for fingeravtrykkavbildning, anerkjennelse og autentisering. Det er engasjert i å utvikle og kommersialisere fingeravtrykssensorprodukter målrettet mot mobil-, smart- og ID-kortet og Internet of Things-markedene. IDEX tilbyr fingeravtrykksløsninger for maskinvare og programvare som er egnet for innebygging i produkter for å styrke sikkerheten og forbedre brukervennlighetsproduktene. Produktporteføljen inkluderer Biometrics fingeravtrykssensorer, Biometrics fingeravtrykkmoduler, påmeldingsløsninger og andre. Selskapet opererer i Europa, Midt-Østen og Afrika, Amerika og Asia.

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, nøkkeltall, regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside Investor Relations Oslo Børs Nordnet Morningstar

[Oppdatert analyse 02.12.2020]:

Teknisk Analyse av Idex Biometrics ASA (ticker på Oslo Børs: IDEX)

Idex Biometrics ASA (ticker på Oslo Børs: IDEX) viser en sterk utvikling både på kort og lang sikt, og det samlede tekniske bildet for aksjen er nå svært positivt.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og langsiktige trenden for aksjen nå er positiv.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for IDEX, og som den har vært nå siden april 2020 (jf. diagram SignalListen).

Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer alle videre oppgang for aksjen på kort sikt.

Aksjen nærmer seg nå et viktig motstandsnivå rundt NOK 2.50, og basert på det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen, ja så tror Aksjeanalyser.com at et brudd over dette NOK 2.50-nivået vil kunne komme i løpet av svært kort tid.

Les også: "Grønn aksje kan stå foran en ny vår"

Ved et slikt etablert brudd over NOK 2.50-nivået så vil det utløses et svært kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som da vil møte lite teknisk motstand videre oppover før rundt NOK 4.00 – 5.00 (jf. dag og ukediagram).

Ved et etablert brudd over NOK 2.50 så utløses det også et svært kraftig teknisk kjøpssignal for Idex fra en stor omvendt hode-skulder formasjon (jf. ukediagram), og potensialet i henhold til dette signalet indikerer da et potensiale for Idex opp mot NOK 10.00 på 12 måneders sikt.

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Idex, så har Aksjeanalyser.com i dag valgt å ta inn aksjen i sin modellportefølje for Norge, og med 20 prosent vekting i aksjen.

Aksjeanalyser.com tror altså på en videre kraftig oppgang for Idex Biometrics ASA (IDEX), og ser aksjen opp mot NOK 4.00 – 5.00 på gjerne bare 1-3 måneders sikt.

På litt lengre sikt (12 måneders sikt) så ser Aksjeanalyser.com et mulig potensiale for aksjen helt opp mot NOK 8.00 – 10.00 (jf. ukediagram).

Det som eventuelt vil kunne endre det i dag svært positive tekniske bildet for IDEX vil være om aksjen skulle bryte ned under NOK 2.00-nivået og under 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Les også saken: «Aksjeanalyser.com starter i disse dager et samarbeid med den norske kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX), og NBX vil blant annet levere mange interessante artikler og saker rundt kryptovaluta mv. for Aksjeanalyser.com sine medlemmer og lesere i tiden fremover. Så vil Aksjeanalyser.com selv komme med mange analyser av kryptovaluta som bitcoin mv. videre fremover nå.»

Teknisk Analyse av Idex Biometrics ASA (ticker på Oslo Børs: IDEX):

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar