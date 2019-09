Aksjen steg 1.300 prosent. Så stupte den 97,5 prosent. Nå må toppsjefen gå

Spillselskapet, Gaming Innovation Group (ticker på Oslo Børs: GIG), har sett aksjen stupe siden begynnelsen av 2018, og aksjen har falt fra en topp rundt NOK 64.00 i mars 2018, og til i dag rundt NOK 8.00. Aksjen har altså stupt med hele 87,5 prosent i mars 2018.

Aksjeanalyser.com, og som leverer omfattende uavhengige analysetjenester til investorer i Norden, har i dag sett nærmere på det tekniske bildet for aksjen, og hva dette nå indikerer om den videre utviklingen fremover på kort og mellomlang sikt.



Gaming Innovation Group (GIG) var i flere år, fra 2014 og inntil mai 2018, en av Aksjeanalyser.com sine favorittaksjer på Oslo Børs.

Gaming Innovatino Group aksjen hadde en svært sterk periode på Oslo Børs fra en bunn rundt NOK 4.50 høsten 2014, og så steg aksjen helt opp til en topp rundt NOK 64.00 i mars 2018.



Aksjen steg altså med vanvittige over 1.300 prosent, og hele 14-doblet seg i løpet av bare rundt en fire års tid.



Så endret det tekniske bildet seg for aksjen utover utover våren 2018, og Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, utløste så salgssignal for Gaming Innovation Group (GIG) i mai 2018, og da aksjen var falt til rundt NOK 50.00 (jf. diagram 'SignalListen' neders i saken her).



Aksjeanalyser.com har så siden mai 2018, og da aksjen var rundt NOK 50.00, hatt en salgsanbefaling på Gaming Innovation Group (GIG), og nå altså har falt kraftig siden den gang, og handles i dag rundt NOK 8.00.



Kort om selskapet Gaming Innovation Group Inc. :



Gaming Innovation Group Inc. er et teknologiselskap som tilbyr produkter og tjenester gjennom hele verdikjeden i iGaming-industrien. GiG har hovedkontor på Malta og er notert på Oslo Børs.



For mer informasjon om selskapet, se deres hjemmesider her: www.gig.com



Aksjeanalyser.com har altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for aksjen og Gaming Innovation Group (GIG) her i dag, og som du kan lese mer om nedenfor her.

Teknisk Analyse av Gaming Innovation Group Inc. (ticker på Oslo Børs: GIG)



Gaming Innovation Group (GIG) har i lengre tid, og siden våren 2018, vist en svært negativ teknisk utvikling innenfor en bratt fallende trend.



Det ble utløst flere kraftige negative tekniske signaler for aksjen rundt våren og sommeren 2018, og det ble utløst en rekke negative tekniske signaler for aksjen.



Aksjen brøt våren 2018 ut av den langsiktige stigende trenden den hadde beveget seg innenfor i flere år siden bunnen rundt NOK 4.50 høsten 2014, og til toppen rundt NOK 64.00 i mars 2018.



Videre så ble det utløst et kraftig teknisk salgssignal for Gaming Innovation Group-aksjen da den høsten 2018 brøt ned under et svært viktig teknisk støttenivå i området rundt NOK 40.00 (jf. ukediagram nedenfor), og det ble da utløst et kraftig teknisk salgssignal for aksjen i fra en stor rektangel konsolideringsformasjon (aksjen hadde da i ett års tid konsolidert mellom NOK 40.00 og NOK 60.00 nivået).

Deretter har det stort sett bare gått en vei for GIG-aksjen, og det er nedover, og aksjen har beveget seg innenfor en bratt fallende trend (jf. diagrammer nedenfor).



Senest nå så er det utløst enda et negativt teknisk signal for GIG-aksjen, og da den nå også brøt ned igjennom et teknisk støttenivå rundt NOK 10.00, og dette nivået vil nå representere teknisk motstand for aksjen ved eventuelle rekyler opp for aksjen i tiden som kommer.



Det samlede svært negative tekniske bildet for GIG-aksjen indikerer stor fare for videre nedgang for aksjen, og det er lite teknisk støtte for aksjen videre nedover nå før ned mot tidligere bunn i fra 2014, altså ned mot NOK 4.50 - 5.00 nivået.



Det som vil kunne utløse de eventuelt første positive tekniske signaler nå for GIG-aksjen vil være om den skulle klare å bryte opp og ut av den bratt fallende trenden og etablere seg over de nå første viktige tekniske motstandsnivåene for aksjen, som nå er rundt NOK 10.00 og deretter NOK 15.00.



Inntil det måtte skje så indikerer det samlede svært negative tekniske bildet for aksjen at det er stor fare for at det kan komme videre nedgang for aksjen i tiden fremover, og da gjerne ned for å teste støttenivået rundt tidligere bunn i området rundt NOK 4.50 - 5.00.

Aksjeanalyser.com vil komme tilbake med nye oppdaterte analyser av GIG-aksjen dersom det tekniske bildet skulle endre seg fra i dag svært negativt, og til et mer positivt teknisk bilde for aksjen.



Aksjeanalyser.com ser altså fortsatt stor fare for videre nedgang for GIG-aksjen, og den er og har vært siden mai 2018, i salgssignal i henhold til Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen.

