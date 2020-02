Alarm fra NHO: - Norgesgruppen kan nå 50 prosent om fire år

Forbrukerne står igjen som taperne, varsler NHO, som nå anslår at Norgesgruppen kan nå over 50 prosent markedsandel om få år.

Rema leverer skuffende resultater, mens såvel Coop som dagligvaregiganten Norgesgruppen kan framlegge solide tall for 2019.

Samtidig kommer NHO nå med en kraftig advarsel om konkurransevridende prisdiskriminering. Allerede om fire år kan NorgesGruppen kontrollere over halvparten av det norske dagligvaremarkedet, viser beregninger NHO Service og Handel har gjort.

- Vi ser nå en dramatisk utvikling der forbrukeren kommer til å stå igjen som taperen, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Økte med nesten 2 milliarder

Torsdag offentliggjorde Nielsen markedsandelene til de norske dagligvarekjedene for 2019. NorgesGruppen har 43,7 prosent av omsetningen i markedet, en økning på 0,5 prosentpoeng fra 2018. Ett prosentpoeng markedsandel tilsvarte en omsetning på ca 1,8 mrd i 2019.

Bunnpris kjøper inn en stor andel av sine varer fra NorgesGruppen. Over 46 prosent av innkjøpte varer til norsk dagligvaremarked forhandles av NorgesGruppen, når dette innkjøpsvolumet medregnes.

- Alvorlig, ikke overraskende

Dette gir en enorm forhandlingsmakt, mener NHO.

Fortsetter økningen i markedsandeler i lik takt som de foregående årene, når NorgesGruppen en andel på 50 prosent av innkjøpet til norsk dagligvare i løpet av 2024, varsler NHO i en melding torsdag morgen.

- Utviklingen er alvorlig, men dessverre ikke overraskende, sier Kaltenborn.



- NorgesGruppens har vokst kraftig gjennom to tiår og veksten holdes oppe av konkurranseskadelig prisdiskriminering, noe Konkurransetilsynet avdekket før jul 2019. Nå står de snart for 50 prosent av innkjøpene. Dersom utviklingen fortsetter, ender vi raskt opp med et monopol eller duopol. Nå setter vi vår lit til at Konkurransetilsynet og Regjeringen legger ytterligere trykk på arbeidet som er igangsatt med å forsøke å stanse denne uheldige utviklingen, sier hun.

Bjørn Takle Friis i Coop er også bekymret for veksten til Norgesgruppen.

- Gleden over å ta rotta på Rema 1000, overskygges fullstendig av at Norgesgruppens vekst som bare vil forsterke forskjellene i innkjøpsbetingelser som er blitt avdekket, men vi skal fortsette å satse og konsentrere oss om oss selv, sier han til Nettavisen.

- Nytter ikke å sutre

- Vi er overbevist om at det lønner seg å ha kunden i fokus. Den kjeden som skaper den beste kundeopplevelsen, vil også tiltrekke seg flest kunder, sier Bård Gultvedt, næringspolitisk direktør i Norgesruppen.

Det er litt underlig at NHO ikke anerkjenner godt kjøpmannskap, mener han.

- Man kommer i alle fall ingen vei med å sutre over konkurrentene. Det er en tøff konkurranse om dagligvarekundene. Stadig flere aktører selger mat. Dagligvarekjedenes andel av det totale matmarkedet går ned. I en slik situasjon er det helt avgjørende med et tydelig kundefokus, sier Gultvedt.

- Men er det sunt at én aktør blir så mektig på bekostning av konkurrentene?

- Hva som skjer frem i tid er umulig på svare på. Hvis man ser ti år tilbake, har Coop tatt like mye andeler som oss, og Coop har blitt Nordens største innkjøper. Går vi enda lenger tilbake var Rimi Norges største kjede. Ting har en tendens til å forandre seg.