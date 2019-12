Alkohol-kjøperne sparer mest penger på én vare

Sparingen er garantert, mener norske kunder på Systembolaget. Vi har regnet på det.

STRÖMSTAD (Nettavisen Økonomi): - Det går i juleinnkjøp. Vi er en gjeng som skal ha julebord, så da drar vi hit for å ordne drikkevarene.

Kai Berntsen er en av mange nordmenn som sørger for at det vrimler av folk på Systembolaget i Strömstad en særdeles regntung torsdag formiddag i slutten av november. Men er det egentlig så lønnsomt som mange tror?

- Vi sparer mye. Vi er tre karer i samme bil, så da deler vi jo på kjøreutgiftene, sier Berntsen

For det er opplagt at gevinsten ved innkjøp i Sverige reduseres av utgifter til drivstoff og bompenger - samkjøring er det derfor utvilsomt besparende. Men finregnet har ikke Kai Berntsen - å regne ut den nøyaktige sparingen er ikke nødvendig, mener han:

- Ha'kke peiling. Men det er mye. Jeg vet at det er mye billigere, sier Berntsen mens han sjekker det brede og veldig mye rimeligere ølutvalget, sett med norsk blikk.

Øl-kjøpet er det mest lønnsomme

Berntsen og hans julelag sparer nemlig mye på handle inn akkurat ølet i Sverige. Prisforskjellen mot norske priser er opp mot og dels mer enn 50 prosent. Du finner ikke så mange av de norske ølmerkene på det svenske "polet", men utvalget av utenlandsk øl er svært bra.

Fakta Taper 2,2 milliarder ↓ Analyseselskapet Capstan har regnet ut at dersom alkoholavgiftene i Norge og Sverige hadde vært de samme, ville Vinmonopolet økt omsetningen med 2,2 milliarder kroner. Dagens ordning gjør at staten glipp av 1,35 milliarder i tapt moms og alkoholavgift, ifølge analysen. Kilde: E24.no

Eksempelvis koster en flaske av det belgiske ølet Leffe Blond (33 cl) 19,90,- i Sverige og 49,90,- på polet i Norge. Det er over 30 kroner forskjell på en liten flaske øl, altså. Spesialølet Liefmans Glühkriek, også det belgisk, koster 129,90 på polet og 59,90 i Sverige. Vanlig svensk juleøl ligger på under 20 kroner for halvliterflasker, anerkjente ølmerker til like lave priser bugner i hyllene.

For vin er prisforskjellene mest markante i lavprissegmentet. Det skyldes at alkoholavgiften følger mengde, slik at avgiften på en dyr og billig vin er den samme. En vin til om lag 110 koner i Norge koster gjerne omtrent 70 kroner i Sverige.

Det er velkjent at både Vinmonopolet og Systembolaget har relativt lave priser på mer eksklusiv vin, men fordi avgiftene er markant lavere i Sverige, er det større prosentmessig utslag på vin i de lavere prisklassene.

STØRST I NORDEN: Systembolaget i Strömstad er det mest omsettende alkoholutsalget i Norden - det skyldes nesten utelukkende de tilreisende nordmennene. Foto: Halvor Ripegutu Foto: Halvor Ripegutu





Sparte 40 prosent på bestselgerne

Vi har tatt for oss Vinmonopolets bestselgerliste fra 2018 - og sammenliknet norske og svenske priser. Som lista viser, ligger prisdifferansen på disse produktene på om lag 30-40 prosent. Hadde utvalget vært vin i høyere prisklasser, ville den prosentmessige forskjellen vært mindre.

Sprit gjør stort utslag, og en polsk vodka snek seg i 2018 inn på bestselgerlista. En flaske vodka i Norge har avgifter og moms på til sammen 277 kroner - i Sverige koster vodkaen 78 kroner mindre totalt enn de norske avgiftene alene.

Berntsen og kompisene har regnet grundig nok til å være sikker i sin sak på at de sparer mye penger på dette.

- Det er blitt en tradisjon. Juleølet er så veldig mye billigere.

Ølsortenes studeres og finkjemmes. Matinnkjøp står ikke på programmet.

- Nei, det tar kona seg av, smiler Kai Berntsen fra Ski.