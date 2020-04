Alle Norwegian-ansatte i Sverige får varsel om oppsigelse

1800 ansatte i Norwegian og Per G. Braathen-eide BRA i Sverige mister jobben på grunn av koronakrisen. Norske piloter i de store flyselskapene sier at bransjens fremtid står på spill.

Det skriver Dagens Næringsliv mandag ettermiddag.

Norwegian har den siste tiden jobbet hardt for å oppfylle økonomiske krav for å ta i bruk en statlig krisepakke på inntil tre milliarder kroner.

- Sjokkartet

Nå har det gjeldstyngede selskapet sendt ut varsel om oppsigelse til alle sine ansatte i Sverige, bekrefter informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til DN.

– Reglene for permittering er annerledes i Sverige, der arbeidsgiver blant annet pålegges å dekke en stor andel av de ansattes lønn. De oppsagte er sikret å komme tilbake i jobb når aktiviteten tar seg opp igjen. Den retten har de i tolv måneder, sier Sandaker-Nielsen.

Norwegian har rundt 1800 ansatte i Sverige. I tillegg har OSM Aviation, som har 380 kabinansatte for Norwegian i Sverige, sendt ut oppsigelser til samtlige.

Hovedverneombud Nils Henrik Sanner i Norwegian sier:

– Mange ansatte synes dette er sjokkartet, fordi det har gått så fort. Bransjen trenger nødhjelp for å komme i gang igjen, om vi skal ha en levedyktig bransje i fremtiden.

- Urolige for jobben

Hovedvernombud og styrmann i Widerøe sier til avisen at flere er redde for jobben sin.

– Det er klart at folk er urolige for jobben sin. Og vi er fullt klar over at vi bare har sett starten på denne krisen, sier Endre Kleiven til DN.

Tillitsvalgte hos de tre store flyselskapene i Norge, Widerøe, Norwegian og SAS , ber myndighetene om ny krisehjelp for å hindre at flere aktører i bransjen blir helt eller delvis borte.