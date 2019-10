Allmøte i Egmont i dag - nye kutt annonsert

Egmont gjør nye kutt, ble det kunngjort på allmøte for de ansatte i dag.

Kl. 14 torsdag ble det holdt allmøte i mediebedriften Egmont, den største magasinutgiveren i Norge, med titler som Hjemmet, Norsk Ukeblad, Vi Menn, Det Nye og Kamille.

Nettavisen erfarer at det skal kuttes ti millioner kroner. Bedriften ser for seg at dette kan løses hovedsaklig gjennom frivillig førtidspensjon for ansatte som fyller 62 år. Dette skal gjelde hele 31 ansatte som i 2020 vil være minst 62 , og som da får tilbud om gavepensjon.

Tidligere i år ble ledelsen i Egmont omorganisert - to av redaktørene i ledergruppa gikk fra sine stillinger og forlot mediebedriften.

– Jeg har satt igang en stor omorganisering, hvor jeg har endret ledergruppen og satt en del grupper sammen. Spesielt samler vi nå alle typer utvikling og oppkjøp inn i en gruppe som skal stå for nyskaping, sa den nye toppsjefen Nina Vestby da.

Bare fire magasiner får flere lesere

Magasinlesingen går tilbake med 11 prosent for 2018/2019. Fire magasiner øker antall lesere, mens 66 magasiner går tilbake sammenlignet med 2017/2018.

Illustrert Vitenskap er Norges mest leste magasin, med 376.000 lesere per utgave mens Egmont har de to nest mest leste, Hjemmet og Donald Duck, med henholdsvis 362.000 og 322.000 lesere, ifølge lesetallene som ble lagt fram tidligere denne uka.

- Tross tilbakegangen leser 24 prosent av det norske folk minst ett magasin hver dag, sa administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening i en kommentar til tallene.

Flere magasiner har digitale produkter med positiv utvikling gjennom 2019. Egmont Publishing er del av Egmont som er et av Nordens største mediekonsern med flere tusen ansatte. Konsernet eier blant annet TV2 og Nordisk Film.