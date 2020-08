Alvorlig strømkrise i California: – På grunn av klimapolitikk

Midt i en brutal hetebølge har ikke millioner av innbyggere i California strøm.

Her på berget sliter vi for det meste med kulden. I delstaten California er det motsatt. Med hetebølger og skogbranner, er det varmen som er det store. Ifølge de sist tilgjengelige tallene er det årlig omtrent 16.000 personer som havner på akutten på grunn av varmen, og 140 av dem dør.

Den siste tiden har California opplevd en kraftig hetebølge, og satt ny verdensrekord med 54,4 grader i Death Valley. Dermed er det ekstra kritisk når rullerende strømbrudd skjer nok en gang midt på sommeren. Da fungerer ikke air condition.

California er USAs desidert største delstat, og sammenlignet med land i verden er det verdens femte største økonomi - større enn Storbritannia.

– På grunn av klimapolitikken

Forfatter og skribent ved Forbes, Michael Shellenberger har skrevet om hvorfor dette skjer i en av verdens rikeste områder.

– Grunnen til at California opplever strømbrudd for andre gang på mindre enn et år, kommer som følge av klimapolitikken, skriver han i en artikkel hos Forbes.

Det er et sammensatt problem, men etter voldsomme skogbranner i California, har energimyndighetene vært nødt til å stenge av strømleveringen til deler av delstaten. Det er i all hovedsak av frykt for at strømkabler kan skape nye skogbranner. Det hele kommer av et gammelt og dårlig vedlikeholdt strømnett.

De siste tiårene har også energimyndighetene kuttet budsjettet for vedlikehold av strømnettet. Samtidig har de bevilget store summer for å bygge opp fornybare energikilder.

California er ideelt for solenergi, med mye sol gjennom hele året. Men ifølge Shellenberger har delstaten gjort seg så avhengig av fornybare kilder, at det blir strømbrudd når mørket kommer og solenergien dermed ikke kan produsere. Og det er på ettermiddag og kveld folk bruker mest strøm.

– Elektrisiteten fra sol går bort samtidig som etterspørselen øker, skriver Shellenberger og viser til uttalelser fra energimyndighetene i California om at produksjonen fra solfarmene stopper samtidig som etterspørselen øker på kvelden.

Samtidig fører hetebølgen til at det er spesielt lite strøm å hente fra vindkraft.

De siste årene har California, og spesielt ved guvernøren Gavin Newsom ført en aggressiv klimapolitikk ved å stenge ned atomkraftverk. Fordelen med atomkraft er at den er stabil, og leverer døgnet rundt - avhengig av etterspørsel.

Fornybarkraften har også bidratt til økte strømpriser, mener Shellenberger. I perioden 2011-2019 har strømprisene i California økt med seks ganger mer enn gjennomsnittet i USA.

Grunnet de store strømproblemene har energimyndighetene bedt innbyggere i California om å ikke bruke air condition for mye - for å ikke bruke for mye strøm, og dermed føre til ytterligere strømbrudd.

Shellenberger er bekymret for at problemene vil fortsette. I tiden fremover planlegger California å stenge ytterligere atomkraftverk, og i 2025 skal det siste atomkraftverket være stengt.

Andre har pekt på strømprodusentene, og at det ikke var nok kraft generelt - noe som andre mener skyldes manglende produksjon fra gasskraftverk.

Setter i gang undersøkelse

UNDERSØKELSE: Den demokratiske guvernøren Gavin Newsom i California har en offensiv klimapolitikk, og vil satse mer på fornybare energikilder. Foto: Rich Pedroncelli / AP / Pool (NTB scanpix)

Guvernør Gavin Newsom har satt i gang en undersøkelse av saken, og forsikret om at han ikke ville gå vekk fra fornybare energikilder.

– Vi går ikke vekk fra våre forpliktelser, snarere tvert imot. I overgangsfasen mellom gamle energikilder til nye, kommer også behovet for å ha forsikring mot strømbrudd, sa Newsom ifølge avisen Politico.

Den tidligere guvernøren Gray Davis sa imidlertid:

– Folk vil ikke at lyset skal slukkes. Folk vil ha en karbonfri fremtid. Av og til blir det konflikt mellom de to ønskene. En smartere tilnærming vil være å ha den kraften du trenger i reserve, selv om den er delvis basert på fossil energi.