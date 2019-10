Always fjerner kvinnesymbolet på produkter etter press fra trans-aktivister

Flere feminister reagerer kraftig på selskapets beslutning om å fjerne kvinnesymbolet fra bind-pakkene.

Always er et av verdens største merker innen bind og tamponger, og eies av den internasjonale giganten Procter & Gamble.

Over lang tid har Always hatt Venus-symbolet på pakkene. Et symbol universelt forbundet med det feminine – og kvinner. (Se bilde)

I juni begynte presset fra enkelte trans-aktivister, en gruppe aktivister mener det tradisjonelle synet på kjønn er feil. Mange av dem mener også det finnes «ikke-binære» personer som faller utenfor kategoriene mann og kvinne.

I en tweet fra en trans-aktivist i juli sto det: «Det er ikke-binære og transpersoner som trenger å bruke produktene deres også!»

– Diskriminerende

Dokumentarskaper og aktivist Ben Saunders sendte en lignende klage til selskapet den 18. juni, og mente symbolet bidro til «diskriminering mot transpersoner».

Den 19. oktober fikk han et svar fra Always på e-post:

– Vi har lyttet til deg og markedsføringsavdelingen har funnet en løsning. Fra og med desember vil vi bruke et nytt design som ikke bruker det feminine symbolet, skrev selskapet i e-posten til Saunders.

Flere trans-aktivister ble veldig fornøyd, og Saunders skrev selv på Twitter:

– Etter å ha tatt kontakt med Always i juni om designet som diskriminerer mot transpersoner gjennom kvinnesymbolet, er jeg veldig begeistret av å høre at de skal redesigne pakkene som skal gå ut allerede i desember!

Faktasjekknettstedet Snopes undersøkte denne saken nærmere, og har innhentet en uttalelse fra selskapet. Der presiserer de at de ikke bli tvunget av trans-aktivistene til å gjøre endringen, men at de tilpasser seg markedet og vil være inkluderende overfor alle.

– Etter å ha hørt fra mange personer, har vi erkjent at ikke alle som menstruerer og bruker bind identifiserer seg som kvinne, skriver en talsperson fra Procter & Gamble i en e-post til Snopes.

Talspersonen forklarte videre:

– For å forsikre oss om at alle som trenger å bruke bind eller tamponger føler seg komfortable med å bruke Always, justerer vi pakkedesignet i forbindelse med neste runde med produktoppdateringer.

«Boikott Always»

Ifølge den britiske storavisen The Daily Mail har flere feminister reagerer kraftig på endringene fra selskapet.

– Å fjerne kvinnesymbolet fra bind er i bunn og grunn det samme som å benekte at kvinner eksisterer. Nå beveger vi oss mot å fjerne kvinnelig biologi. Kvinnesymbolet er brukt av feminister i flere tiår. Dette er ren feighet og posering fra store selskap som kapitulerer til transaktivisters agenda, sier feministen Julie Bindel til The Mail.

Flere på Twitter tar til orde for å boikotte merket.