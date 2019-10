Amanda (26) lar seg ikke trigge av lønn. Det er noe helt annet som er viktigst på jobben

Kun 15 prosent av unge i arbeidslivet motiveres av penger, ifølge en fersk undersøkelse.

- Først og fremt er jeg opptatt av å ha kompetente folk rundt meg som jeg kan lære av. I tillegg er det viktig at selskapet investerer i meg i form av kurs, sertifiseringer og annet som er viktig for at jeg kan utvikle meg profesjonelt, sier Amanda Asp (26).

Asp er fersk på arbeidsmarkedet etter å ha levert masteroppgave på Handelshøyskolen BI, og sier hun som nyutdannet opplever at arbeidsgiverne strekker seg langt for å få tak i de beste kandidatene på markedet.

- Bedriftene har blitt nødt til å selge seg inn til arbeidstakerne, og da må de tilpasse seg det de unge ser etter i en arbeidsgiver, sier 26-åringen, som i dag jobber som juniorkonsulent i Evry.

I en fersk undersøkelse som bemanningsbyrået Academic Work har utarbeidet i samarbeid med Kantar TNS, kommer det fram at kun 15 prosent av unge arbeidstakere motiveres av penger for å yte det lille ekstra på jobb. 1.153 nordmenn har svart på undersøkelsen.

Motiveres av ansvar og mestringsfølelse

Ifølge undersøkelsen svarer 30 prosent av unge at utvikling i form av nye arbeidsoppgaver, mer ansvar eller en ny rolle motiverer mest. 24 prosent svarer at mestringsfølelse er den største enkeltfaktoren for motivasjonen.

- Jeg er ikke veldig overrasket over at lønn scorer så lavt. For min del er lønnen en hygienefaktor, og ikke en hovedmotivasjon på jobb, sier Asp.

26-åringen har det ofte travelt, og liker best å styre selv hvor og når hun jobber.

- Fleksibilitet er viktig for meg. Kjernetid og at jeg får velge om jeg skal jobbe hjemmefra, på kontoret eller på eksterne kunders kontorer gjør at hverdagen blir enklere å planlegge, sier Asp.

Amanda Asp (26) er fersk på arbeidsmarkedet, og kjenner seg igjen i at unge drives mer av mestringsfølelse og personlig utvikling enn av penger når de skal velge arbeidssted. Foto: Johannes Philip George Sorger (Handelshøyskolen BI)

At kun 15 prosent av de spurte i arbeidslivsundersøkelsen mente at bonus eller høyere lønn var det som motiverte mest, mener Academic Work at arbeidsgivere bør få med seg.

– For de yngste i arbeidslivet er mestringsfølelse helt avgjørende for å lære. Nettopp dette er helt essensielt for at unge skal utvikle seg og gi tilbake til bedriften. Som leder har du ansvaret for å tilrettelegge for at dine medarbeidere får oppgaver og ansvar de kan vokse på, og dermed utvikle seg. Stopper mestringsfølelsen kan det lett føre til stagnasjon og demotivasjon. Mitt tips til ledere er å ha høy tilstedeværelse, lytte og tilrettelegge for hyppige avstemminger, i stedet for en årlig én-til-én-samtale, sier Mads Wildhagen, markedssjef i Academic Work.

Unge IT-ansatte jakter mestringsfølelsen

Asp sier hun ikke kan svare for andre på hennes alder, men sier hun har en følelse av at mange andre i hennes situasjon prioriterer fleksibilitet og mestringsfølelse over lønn i jakten på den perfekte arbeidsgiver.

- Fremover håper jeg å lære masse, utvide nettverket mitt og få mer ansvar, sier Asp, som har jobbet fulltid i Evry siden august.

I arbeidslivsundersøkelsen fra Academic Work, som blir offentliggjort fredag, kommer det også fram mestringsfølelse er viktigst for unge arbeidstakere med IT-bakgrunn. Unge med økonomi-bakgrunn er mest opptatt av utvikling.

- Unge, høyt utdannede arbeidstakere er særdeles attraktiv arbeidskraft. Konkurransen om denne gruppen arbeidstakere er beintøff, og for å tiltrekke men ikke minst beholde talentene, er selskapene nødt til å vite hva som motiverer og ikke, sier Wildhagen.

